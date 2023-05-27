В следующем году официальный курс гривны снизится до 43 грн/$ — прогноз

В ближайшие годы официальный курс гривны будет снижаться, по итогам следующего года он составит 43 грн/$ — такой прогноз озвучил директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times Артем Щербина на конференции по инвестициям «Invest Talk Summit» .

Как изменится курс

Согласно прогнозу Capital Times, средний официальный курс гривны по итогам 2024 года составит 41,8 грн/$, а к концу года снизится до 43 грн/$. В 2025 году гривна продолжит ослабевать, согласно прогнозу ее средний курс составит 43,6 грн/$, а завершит год на уровне 44 грн/$.

Какие факторы будут влиять на курс

Изменение регулирования

Артем Щербина назвал три основных фактора, которые будут больше всего влиять на курс гривны. Главное — это регулирование рынка Нацбанком. По прогнозам эксперта, уже до конца года НБУ:

позволит юридическим лицам обслуживать свои долговые обязательства в валюте;

введет продажу безналичной валюты по рыночному курсу;

снизит учетную ставку до диапазона 20−23% годовых.

«Пока мы находимся в тисках, но снятие ограничений будет влиять на валютный рынок. Очень долго у нас были ограничения и мы не знаем, как он отреагирует, когда они будут сняты, каким будет спрос на валюту», — говорит Щербина.

Также эксперт отмечает, что есть пример большого количества валют, не являющихся резервными, как, например, польский злотый или мексиканское песо, которые проявляют хроническую слабость к ключевым валютам даже при отсутствии войны или сильных экономических потрясений. Это тоже указывает на возможность ослабления гривны.

Экономическая ситуация

Ключевые прогнозы предполагают в последующие годы экономический рост Украины. Вместе с тем Щербина обращает внимание на существенное изменение нынешней структуры украинской экономики. Доля государственного управления в ВВП выросла с 7% в 2021 г. до 24% в прошлом году и, по прогнозу, составит 29% в этом. На рост этого показателя повлиял значительный рост военных расходов.

«Если мы из статистике ВВП уберем все, что связано с оборонным сектором, то окажется, что экономика Украины упала в прошлом году на 50%. Экономика Украины находится в шоковом состоянии. В расходах бюджета оборона сейчас занимает 51%», — отмечает эксперт.

Поскольку бюджет Украины рассчитывается в гривне, а иностранная помощь, от которой в значительной степени зависит его наполнение, поступает в валюте — правительству выгодно ослабление гривны.

Восстановление Украины

Фактором, который будет поддерживать относительную стабильность курса в долгосрочной перспективе, станет возвращение украинцев из-за границы и рост иностранных инвестиций. Именно поэтому, объясняет Щербина, он не ожидает, что курс просядет до 50 или 70 грн/$.

О Invest Talk Summit

27 мая начала работу конференция по инвестициям «Invest Talk Summit», организованная сайтом «Минфин» при поддержке Академии «Минфина» и Finance.ua.