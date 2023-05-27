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27 мая 2023, 14:01 Читати українською

В следующем году официальный курс гривны снизится до 43 грн/$ — прогноз

В ближайшие годы официальный курс гривны будет снижаться, по итогам следующего года он составит 43 грн/$ — такой прогноз озвучил директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times Артем Щербина на конференции по инвестициям «Invest Talk Summit» .

В ближайшие годы официальный курс гривны будет снижаться, по итогам следующего года он составит 43 грн/$ — такой прогноз озвучил директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times Артем Щербина на конференции по инвестициям «Invest Talk Summit» .

Как изменится курс

Согласно прогнозу Capital Times, средний официальный курс гривны по итогам 2024 года составит 41,8 грн/$, а к концу года снизится до 43 грн/$. В 2025 году гривна продолжит ослабевать, согласно прогнозу ее средний курс составит 43,6 грн/$, а завершит год на уровне 44 грн/$.

Какие факторы будут влиять на курс

Изменение регулирования

Артем Щербина назвал три основных фактора, которые будут больше всего влиять на курс гривны. Главное — это регулирование рынка Нацбанком. По прогнозам эксперта, уже до конца года НБУ:

  • позволит юридическим лицам обслуживать свои долговые обязательства в валюте;
  • введет продажу безналичной валюты по рыночному курсу;
  • снизит учетную ставку до диапазона 20−23% годовых.

«Пока мы находимся в тисках, но снятие ограничений будет влиять на валютный рынок. Очень долго у нас были ограничения и мы не знаем, как он отреагирует, когда они будут сняты, каким будет спрос на валюту», — говорит Щербина.

Также эксперт отмечает, что есть пример большого количества валют, не являющихся резервными, как, например, польский злотый или мексиканское песо, которые проявляют хроническую слабость к ключевым валютам даже при отсутствии войны или сильных экономических потрясений. Это тоже указывает на возможность ослабления гривны.

Экономическая ситуация

Ключевые прогнозы предполагают в последующие годы экономический рост Украины. Вместе с тем Щербина обращает внимание на существенное изменение нынешней структуры украинской экономики. Доля государственного управления в ВВП выросла с 7% в 2021 г. до 24% в прошлом году и, по прогнозу, составит 29% в этом. На рост этого показателя повлиял значительный рост военных расходов.

«Если мы из статистике ВВП уберем все, что связано с оборонным сектором, то окажется, что экономика Украины упала в прошлом году на 50%. Экономика Украины находится в шоковом состоянии. В расходах бюджета оборона сейчас занимает 51%», — отмечает эксперт.

Поскольку бюджет Украины рассчитывается в гривне, а иностранная помощь, от которой в значительной степени зависит его наполнение, поступает в валюте — правительству выгодно ослабление гривны.

Восстановление Украины

Фактором, который будет поддерживать относительную стабильность курса в долгосрочной перспективе, станет возвращение украинцев из-за границы и рост иностранных инвестиций. Именно поэтому, объясняет Щербина, он не ожидает, что курс просядет до 50 или 70 грн/$.

О Invest Talk Summit

27 мая начала работу конференция по инвестициям «Invest Talk Summit», организованная сайтом «Минфин» при поддержке Академии «Минфина» и Finance.ua.

В конференции принимают участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они будут обсуждать текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дадут свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюты, сбалансирования инвестиционного портфеля и т. д.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+28
AleksandrBank
AleksandrBank
27 мая 2023, 14:56
#
Пальцем в небо!
+
0
Kankakee
Kankakee
27 мая 2023, 15:06
#
Це ж було вже — після 14 ВВП впало на 50% і гривня подешевшала втричі 🤷 Іноземні інвестиції зростуть якщо нас візьмуть до ЄС, але для цього перейти до ринкової економіки тобто припинити дотації на війну по 3−4 млрд $ на місяць, і встановити ринковий курс гривні і зрозуміло що це має відбутися після війни (принаймні після закінчення її гарячої фази). Але НБУ після такого не зможе витримати курс, а ЄС завищенниц курс не вигідний теж. Тож не факт що гривня не обвалиться до 50 грн за долар 🙀. І хоча цей прогноз Щербина і помірний але теж пророкує обвал в найближчі півроку з 37 до 41 🙈
+
+27
Qwerty1999
Qwerty1999
27 мая 2023, 15:30
#
Прикольно, что аналитики всех мастей прогнозируют курс валюты
исключительно на 2024 и 2025 годы, а вот на осень и конец 2023 года
они не способны ничего вразумительного написать…
+
0
bonv
bonv
27 мая 2023, 16:04
#
На те вони і прогнози:)))
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