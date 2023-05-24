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24 мая 2023, 11:23 Читати українською

Изменение географии инвестиций украинских инвесторов: какие рынки являются актуальными для них в настоящее время

География инвестиций украинских инвесторов в недвижимость несколько изменилась. Не все решаются сейчас вкладывать деньги в объекты на территории Украины: такие инвестиции имеют существенные риски. И все же возможности инвестиций в украинскую недвижимость сохранились: застройщики продолжают возводить и сдавать в эксплуатацию новостройки. Те же, кто не хочет сильно рисковать, ищут новые рынки для выгодного вложения средств.

География инвестиций украинских инвесторов в недвижимость несколько изменилась.

Популярные направления инвестирования в недвижимость

Инвестирование в недвижимость пользуется популярностью. Если инвестор заходит в проект на начальной стадии, то на финальном этапе строительства объекта стоимость актива может вырасти от 15−20% в долларах в зависимости от класса, расположения и других параметров. К тому же первичная недвижимость в виде квартиры — высоколиквидная, то есть продать ее можно достаточно быстро и легко.

Инвестировать в недвижимость можно как на украинском, так и на зарубежном рынке. На украинском рынке инвесторы чаще всего выбирают столичные объекты, как те, что предлагают максимальную выгоду. В Киеве не проблема найти новострой, в который можно вложиться на начальной стадии строительства. К тому же есть выбор надежных компаний, которые уже успешно сдали много объектов.

Если говорить о зарубежном рынке, самым популярным направлением считается Дубай. Эмират развивается активными темпами и постоянно предлагает новые и новые инвестиционно привлекательные объекты. Инвестировать в Дубае можно в новые дома с целью дальнейшей перепродажи апартаментов или виллы, а также с целью дальнейшей сдачи объекта в аренду приезжим или местным жителям.

Рынок недвижимости в Украине: актуальная ситуация

После существенного спада цен в гривневом эквиваленте на первичное жилье в Украине летом 2022 года рынок недвижимости понемногу стабилизировался. Примерно с середины осени прошлого года цены на квартиры в новостройках перестали так активно расти. И все же о стабильности говорить еще очень рано. Все зависит от конкретного города и ситуации в нем.

По состоянию на апрель 2023 года средние цены на новострой в городах Украины выглядели таким образом:

  • Киев — 48 000 грн/м², Киевская область — 34 000 грн/м²;

  • Львов — 45 900 грн/м²;

  • Днепр — 41 700 грн/м²;

  • Одесса — 37 200 грн/м²;

  • Запорожье — 35 000 грн/м²;

  • Винница — 34 000 грн/м²;

  • Полтава — 31 000 грн/м²;

  • Николаев — 28 700 грн/м²;

  • Харьков — 25 200 грн/м²;

  • Ивано-Франковск — 25 000 грн/м².

Первые сделки купли-продажи недвижимости с началом полномасштабной войны начали заключать только в мае, когда снова открылись реестры. За весь 2022 год было заключено 100 710 договоров купли-продажи квартир и жилых домов против 325 174 договоров в 2021 году. В этом году ситуация немного лучше, но до прошлых показателей еще далеко.

Спрос на недвижимость пока не вернулся до уровня перед полномасштабным вторжением. Чтобы поднять спрос, застройщикам приходится идти на уступки:

  • делать скидки в размере 15−20% при полной оплате;

  • запускать акции на покупку конкретных объектов со скидкой 5−15 тысяч долларов;

  • предлагать бонусы покупателям, например, ремонт квартиры, кухня в подарок и т. п.

Скидки предлагают и на вторичном рынке недвижимости, но здесь все очень индивидуально. Если продавец планирует навсегда покинуть Украину и хочет поскорее продать квартиру, можно рассчитывать на существенную уступку. Но торговаться можно в любом случае.

В то же время продолжаются разговоры о скором обвале рынка недвижимости в Украине. Неутешительные прогнозы приводят к тому, что некоторые продавцы снижают цены на квартиры, чтобы быстрее продать объекты и не потерять деньги из-за обвала. Такая ситуация выгодна крупным инвесторам. Они специально нагнетают обстановку, чтобы сбивать цены и покупать объекты по сниженной стоимости.

Почему покупка недвижимости в Украине может стать выгодной инвестицией

Многие инвесторы, которые рассматривали рынок недвижимости Украины для вложения средств, поменяли свои планы с началом полномасштабной войны. Это неудивительно, ведь риски высокие, а будет ли выгода от таких инвестиций неизвестно.

И все же любой кризис — это не только риски, но и возможности, и не стоит об этом забывать. В перспективе покупка украинской недвижимости может стать удачной инвестицией, которая существенно увеличит состояние инвестора. «Покупка квартиры — неплохой способ сохранить сбережения, накопленные в наличке. Деньги, вложенные в новострой, будут иметь ценность, особенно в долгосрочной перспективе, а вот растущая инфляция обесценивает их с высокой скоростью. И в валюте в том числе» — заявляет СЕО одного из самых крупныхагентств недвижимости в Киеве, Евгения Тимофеенко.

Что касается цен, они могут казаться высокими. Но с реальным покупателем продавцы и застройщики охотно идут на уступки, предлагая скидку. Это позволяет заключить сделку на весьма выгодных условиях.

К тому же недвижимость — это долгосрочные вложения. Никто не ждет от этих инвестиций дохода уже через пару месяцев. Эксперты по недвижимости агентство недвижимости «Маяк» считают, что перспективы у рынка весьма неплохие: «Сейчас формируется достаточно большой отложенный спрос на покупку жилья, который будет стимулировать рост цен. После войны вернется спрос и на аренду. Вырастут арендные ставки и соответственно увеличится инвестиционная привлекательность квартир под аренду. А еще украинцы будут возвращаться домой, что тоже может положительно повлиять на спрос на покупку и аренду жилья».

Но важно понимать, что инвестиции в недвижимость не гарантируют успех. Важно изучить рынок, искать объекты с опытными специалистами и обязательно диверсифицировать инвестиционный портфель.

Инвестиции в недвижимость в ОАЭ

Украинские инвесторы все больше присматриваются к зарубежным рынкам недвижимости, учитывая нестабильную ситуацию в Украине. ОАЭ — одна из самых популярных стран для инвестиций в недвижимое имущество в последнее время. Чаще всего внимание инвесторов останавливается на Дубае.

Почему стоит рассмотреть рынок недвижимости Дубая для инвестиций в недвижимость:

  • стабильная экономика — в ОАЭ стабильная растущая экономика, страна находится на 7-м месте по уровню ВВП на душу населения при средней зарплате 7 000 долларов в месяц;

  • развитая инфраструктура — правительство постоянно улучшает условия жизни, чтобы проживание в стране было комфортным;

  • высокий уровень безопасности — в Дубае низкий уровень преступности и эффективная правовая система, поэтому эмират считается одним из самых безопасных городов в мире;

  • выгодные налоговые условия — в ОАЭ, в том числе в Дубае, большинство сфер деятельности не облагается налогом, кроме того, нет налога на доход от бизнеса и личную прибыль;

  • туристическая привлекательность — в 2022 году Дубай посетило почти 14,5 миллионов туристов.

Покупать недвижимость в ОАЭ еще и удобно, так как сделку можно провести удаленно. Покупателю необязательно приезжать в страну для поиска объекта и заключения сделки. Всю процедуру, в том числе оформление документов, может взять на себя брокер.

Преимущества инвестиций в объекты в Дубае

Дубай предлагает широкие возможности для инвесторов. В эмирате доступен большой и разнообразный выбор недвижимости на любые финансовые возможности. Можно приобрести недорогую студию и сдавать ее в аренду или купить апартаменты на начальной стадии строительства и продать их по более высокой цене после сдачи дома в эксплуатацию.

Какие возможности и преимущества дают инвестиции в объекты Дубая:

  • разнообразие жилья — в эмирате можно купить квартиру, апартаменты, таунхаус, виллу, отель, коммерческую недвижимость, при этом каждый год застройщики сдают десятки тысяч новых объектов;

  • высокий спрос на аренду и покупку — эксперты прогнозируют, что в 2023 году спрос на жилье в Дубае вырастет более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом в связи с постоянно увеличивающимся потоком туристов и иммигрантов;

  • финансовая выгода — доходность от долгосрочной аренды стабильная и достаточно высокая, она достигает около 6,5% годовых по всем типам жилой недвижимости в Дубае, при этом на перепродаже можно заработать от 10 до 200% в зависимости от объекта.

Дубай уже заработал имидж мирового и надежного инвестиционного центра. Прекрасная инфраструктура, предоставление визы резидента, налоговые льготы, постоянно растущие спрос и предложение, высокая доходность — все это весомые причины вложить свои средства в недвижимость Дубая. Помимо этого, в эмирате достаточно легко оформить ипотеку на покупку квартиры, апартаментов, виллы или другого объекта.

Покупка недвижимости в Дубае с помощью брокера

Инвесторам, которые только присматриваются к рынку недвижимости ОАЭ, может быть сложно самостоятельно разобраться во всех нюансах покупки объекта в другой стране. В таких случаях правильным решением будет обратиться к опытному брокеру.

Найти эксперта в сфере инвестиций в дубайскую недвижимость можно и в Украине. Известное на украинском рынке агентство «Маяк» имеет свое представительство в ОАЭ — Mayak Real Estate.

Агентство недвижимости в Дубае Mayak Real Estate работает более 10 лет и имеет портфолио из более чем 150 проектов. «Мы предлагаем помощь не только с выбором объекта для выгодной инвестиции, его покупкой и полным оформлением документов. В перечне наших услуг также есть управление недвижимостью в Дубае. Мы помогаем купить квартиру или виллу, разработать дизайн интерьера, сделать ремонт, а затем выгодно сдать в аренду или продать объект. Сопровождаем клиентов и при оформлении ипотеки» — делится СЕО компании, Евгения Тимофеенко. Инвестиционные стратегии, разработанные брокерами агентства, приносят в 2 раза больше прибыли.

Подходить к вопросу инвестиций важно комплексно, рассматривая как ситуацию на рынке, так и преимущества и недостатки конкретного объекта недвижимости. Инвестиции в украинскую недвижимость, в частности в объекты в Киеве, и в недвижимость в ОАЭ, особенно в Дубае, могут стать выгодным и надежным вариантом для украинцев. Главное, подойти к этому вопросу правильно и заручиться поддержкой опытных специалистов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
24 мая 2023, 12:57
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