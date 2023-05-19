Главное за неделю: Обязательные резервы банков, первые криптовалютные правила и как вывозят из Украины чемоданы валюты

После вступления в силу новых требований Нацбанка по формированию обязательных резервов (ВР) во вклады физлиц с 11 мая 2023 года их общий объем вырос на 8% до 298,9 млрд грн. А с начала 2023 года (11 января) он увеличился в 2,1 раза.

Над США снова нависла угроза дефолта: какие валюты от этого выиграют

Теоретически отсутствие консенсуса относительно очередного повышения планки госдолга грозит дефолтом США. Хотя все понимают, что шансы такого развития событий просто скудны, наличие нерешенной проблемы нервничает инвесторов и заставляет уходить в валюты-убежища.

Доходность депозитов растет: какие максимальные ставки готовы предложить банки

В последние несколько месяцев процентные ставки по банковским вкладам населения стабильно растут. Причем если это изначально касалось только гривневых ресурсов, то сейчас постепенно переносится и на валютные вклады. Вопрос только о том, какие максимальные доходности по вкладам смогут получить частные клиенты.

Будет ли курс доллара в ближайшее время по 36,6 гривны (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: что будет с долларом в ближайшее время прогноз курса доллара и евро на период с 18 по 24 мая.

Запасов горючего осталось на 30 суток: стоит ли паниковать

«В Украине осталось запасов горючего всего на 30 суток…» — такую новость недавно распространили информационные сайты со ссылкой на Минэнерго. Эту информацию многие восприняли как сигнал скупать горючее, пока АЗС не начали повышать цены. Действительно ли Украине грозит топливный кризис и достаточно ли имеющихся резервов, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

«Зерновое соглашение» продлили на два месяца — Эрдоган (обновлено)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Соглашение о Черноморском зерновом коридоре продлено еще на 2 месяца.

ФОПам возвращают налог 5% и вводят штрафы: как это повлияет на бизнес

Не позднее 1 июля 2023 года власти планируют отменить все действующие ныне льготы для ФЛП. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте № 8401, который уже прошел слушание в профильном комитете и будет принят при любых обстоятельствах. Как возвращение к довоенным правилам работы скажется на тысячах представителей малого бизнеса и украинской экономике в целом, разбирался Минфин.

Частные вкладчики продолжают нести в банки валюту: что будет со ставками по депозитам в СКВ

В первом квартале доходность депозитов для частных клиентов увеличила рекордное количество банков. Также большинство финучреждений зафиксировало рост депозитов физлиц. Об этом свидетельствует опрос НБУ о банковском фондировании за ІІ квартал. О тенденциях депозитного рынка и изменениях в банках с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины

Еврокомиссия 15 мая впервые подготовила экономический прогноз для Украины, который оказался удивительно положительным.

Покупка квартиры в новостройке: как сэкономить до 20% и заработать до 10% годовых в валюте

На фоне снижения спроса девелоперы начали активно внедрять новые программы лояльности. К привычным уже предложениям рассрочки добавились обратный выкуп, гарантийный доход под 10% годовых и многие другие. Минфин расскажет, как застройщики привлекают инвесторов и какие бонусы им предлагают.

ЕС одобрил первые в мире криптовалютные правила

Государства Европейского Союза во вторник окончательно одобрили первый в мире всеобъемлющий набор правил по регулированию криптоактивов.

Как вывозят из Украины чемоданы валюты и куда ее потом девают

Война спровоцировала серьезный отток наличной валюты и драгметаллов из нашей страны. В 2022 году люди увеличили вывоз валютных ценностей сразу в 2,2 раза, что подтверждается официальными данными Гостаможслужбы. Это то, что было письменно оформлено в декларациях физлиц и чемоданах перевезено через границу. Часть средств со временем осела на счетах в Европе. Минфин расскажет, как вывозят деньги и какие процедуры украинцы впоследствии проходят для открытия иностранных счетов.

Нацбанк назвал самые прибыльные банки с начала года

С января по март 2023 года финучреждения получили 34,056 млрд гривен прибыли после налогообложения, свидетельствуют данные Нацбанка Украины. Наиболее прибыльным стал Приватбанк, заработавший 16,043 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте — Ощадбанкк, доходы которого составляли 2,089 млрд гривен.

Дополнительные выплаты: Украинцы смогут снова получить денежную помощь ООН