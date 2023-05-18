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18 мая 2023, 15:42 Читати українською

Запасов топлива осталось на 30 суток: стоит ли паниковать

«В Украине осталось запасов топлива всего на 30 суток…» такую новость недавно распространили информационные сайты, ссылаясь на Минэнерго. Эту информацию многие восприняли, как сигнал затариваться топливом, пока АЗС не начали повышать цены. Действительно ли Украине грозит топливный кризис и достаточно ли имеющихся резервов, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

«В Украине осталось запасов топлива всего на 30 суток…» — такую новость недавно распространили информационные сайты, ссылаясь на Минэнерго.

Есть ли топливный кризис

Дело в том, что запасов не «только» на 30 суток, а на «целых» 30 суток!

С начала года мы находимся в хроническом профиците всех топливных марок. Сначала все готовились к 5 февраля — эмбарго на российские нефтепродукты в Европе. Потом все ждали посевной. Сейчас неизвестно чего ждут, но топлива очень много.

На это также указывает снижение цен: за последний месяц бензин потерял 1,5 грн, дизтопливо — почти 2,5 грн/л. Кроме того, сохраняется потенциал дальнейшего охлаждения на 2−3 грн/л. Надеюсь, через 2−3 недели © он будет реализован.

О 30-дневном запасе топлива Минэнерго в своем релизе говорит в контексте необходимости создания стратегических запасов нефтепродуктов. С этим сложно спорить, прошлогодняя весна показала это очень убедительно.

Потребность в стратегическом запасе

Тот 30-дневный запас, который сейчас есть у трейдеров, и который действительно большой по параметрам отрасли, — ситуативный. Сегодня он есть, завтра нет — это решение каждого отдельного трейдера. Цель создания минимального запаса нефти и нефтепродуктов (МЗНН) — законодательно обязать трейдеров держать определенный запас, в зависимости от оборотов. Это практика Европы и других развитых стран.

Сейчас идет обсуждение — каким запас должен быть, где его хранить, как учитывать. Чиновники предлагают достичь 61 дня потребления. Но не сразу, как многие подумали на рынке, а растянуть это на 8 лет. На первом этапе предлагается закрепить всего 3%, или 11-дневный запас (но не менее 2000 т). Считаю это правильным, потому что, по факту, он обычно и так у всех есть, и это позволит на малых оборотах отработать отчетность.

Что касается хранения. Враг не дремлет. Накачивать нефтебазы топливом глупо, и все это понимают. Проектом закона предполагается разрешить хранить 50% своих запасов за границей. Кстати, на сегодняшний день это уже фактически делает «Укрзализныця» в Клайпеде (Литва), откуда она поставляет часть топлива для собственных нужд, и UPG, у которой есть перевалочный терминал в польском Щецине. То есть это, сынок, не фантастика — можно покупать, создавать или арендовать мощности.

В Европе также практикуют «тикеты» — покупаешь не топливо, а опцию на его выдачу специализированным терминалом в случае необходимости.

Поэтому, все хорошо, топливо есть, на заправку с канистрами не спешим, потому что цена еще будет падать.

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Что касается рецидива дефицита из-за внезапных атак врага, скажу так: в атаки верю, в дефицит — нет. За год построена разветвленная и мощная система поставок, создан огромный флот бензовозов, заключены контракты и зацементированы маршруты. Остановить это невозможно.

Пожалуй, это одна из немногих вещей, в которой я сегодня уверен. Более уверен я только в наших военных.

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики Куюн Сергей
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
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