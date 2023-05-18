Запасов топлива осталось на 30 суток: стоит ли паниковать

«В Украине осталось запасов топлива всего на 30 суток…» — такую новость недавно распространили информационные сайты, ссылаясь на Минэнерго. Эту информацию многие восприняли, как сигнал затариваться топливом, пока АЗС не начали повышать цены. Действительно ли Украине грозит топливный кризис и достаточно ли имеющихся резервов, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Есть ли топливный кризис

Дело в том, что запасов не «только» на 30 суток, а на «целых» 30 суток!

С начала года мы находимся в хроническом профиците всех топливных марок. Сначала все готовились к 5 февраля — эмбарго на российские нефтепродукты в Европе. Потом все ждали посевной. Сейчас неизвестно чего ждут, но топлива очень много.

На это также указывает снижение цен: за последний месяц бензин потерял 1,5 грн, дизтопливо — почти 2,5 грн/л. Кроме того, сохраняется потенциал дальнейшего охлаждения на 2−3 грн/л. Надеюсь, через 2−3 недели © он будет реализован.

О 30-дневном запасе топлива Минэнерго в своем релизе говорит в контексте необходимости создания стратегических запасов нефтепродуктов. С этим сложно спорить, прошлогодняя весна показала это очень убедительно.

Потребность в стратегическом запасе

Тот 30-дневный запас, который сейчас есть у трейдеров, и который действительно большой по параметрам отрасли, — ситуативный. Сегодня он есть, завтра нет — это решение каждого отдельного трейдера. Цель создания минимального запаса нефти и нефтепродуктов (МЗНН) — законодательно обязать трейдеров держать определенный запас, в зависимости от оборотов. Это практика Европы и других развитых стран.

Сейчас идет обсуждение — каким запас должен быть, где его хранить, как учитывать. Чиновники предлагают достичь 61 дня потребления. Но не сразу, как многие подумали на рынке, а растянуть это на 8 лет. На первом этапе предлагается закрепить всего 3%, или 11-дневный запас (но не менее 2000 т). Считаю это правильным, потому что, по факту, он обычно и так у всех есть, и это позволит на малых оборотах отработать отчетность.

Что касается хранения. Враг не дремлет. Накачивать нефтебазы топливом глупо, и все это понимают. Проектом закона предполагается разрешить хранить 50% своих запасов за границей. Кстати, на сегодняшний день это уже фактически делает «Укрзализныця» в Клайпеде (Литва), откуда она поставляет часть топлива для собственных нужд, и UPG, у которой есть перевалочный терминал в польском Щецине. То есть это, сынок, не фантастика — можно покупать, создавать или арендовать мощности.

В Европе также практикуют «тикеты» — покупаешь не топливо, а опцию на его выдачу специализированным терминалом в случае необходимости.

Поэтому, все хорошо, топливо есть, на заправку с канистрами не спешим, потому что цена еще будет падать.

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Что касается рецидива дефицита из-за внезапных атак врага, скажу так: в атаки верю, в дефицит — нет. За год построена разветвленная и мощная система поставок, создан огромный флот бензовозов, заключены контракты и зацементированы маршруты. Остановить это невозможно.

Пожалуй, это одна из немногих вещей, в которой я сегодня уверен. Более уверен я только в наших военных.