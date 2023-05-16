НБУ подсчитал доли Visa и Mastercard на украинском рынке платежных карт

В 2022 году международная платежная система Visa увеличила свою долю на украинском рынке платежных карт до 45,6% с 42,4% в 2021 году, тогда как доля лидера рынка Mastercard снизилась до 53,9% соответственно с 56,9%. Об этом говорится в годовом отчете Национального банка.

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Увеличение количества карт

По данным регулятора, общее количество эмитированных карт Visa по результатам 2022 года возросло с 37,8 млн штук, до 50 млн штук, Mastercard — с 50,7 млн до 59,2 млн штук.

По итогам 2020 года доля карт Visa на рынке составила 34,4% (25,2 млн штук), а Mastercard — 64,8% (47,6 млн штук).

Доля карт Национальной платежной системы «Украинское платежное пространство» в 2022 году сократилась до 0,5% с 0,7% в 2021 году, 0,8% — в 2020 году и 1% — в 2019 году, а общее количество их количество впервые за эти годы снизилась с 0,6 млн до 0,5 млн штук.

Доля остальных платежных систем в 2022 году составила 0,04%.

В 2022 году общее количество эмитированных платежных карт в Украине выросло на 23,2% — с 89,1 млн штук, до 109,8 млн штук, тогда как годом ранее — на 21,3%.

В то же время количество платежных карт, которые использовали для осуществления платежей в декабре, составило 46,3 млн штук, или 42,2% эмитированных карт.

Лидеры по эмиссии платежных карт

По данным НБУ, лидерами по эмиссии платежных карт являются:

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Бесконтактные карты

В 2022 году росло количество бесконтактных платежных карт, которые использовались для совершения операций. В декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года их количество увеличилось на 30,7% — с 20 млн до 26,1 млн штук.

В общей сложности более половины (56,5%) платежных карт, применявшихся в декабре 2022 года для осуществления расходных операций — это бесконтактные карты.

Платежные терминалы

Количество платежных терминалов в торговой и сервисной сети по сравнению с 2021 годом уменьшилось на 15,8% — до 359,2 тыс. (из них 348,1 тыс. штук, или 96,9% — бесконтактные терминалы), количество банковских устройств (банкоматы, ПТКС и платежные терминалы) — на 15,5%, до 37,6 тыс.

Наибольшее количество платежных терминалов в:

Приватбанка — 60,4%,

Ощадбанка — 19,6%,

Райффайзен Банка — 7,6%.

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