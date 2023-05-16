Нацбанк назвал самые прибыльные банки с начала года

С января по март 2023 года финучреждения получили 34,056 млрд гривен прибыли после налогообложения, свидетельствуют данные Нацбанка Украины.

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Самые прибыльные банки

Наиболее прибыльным стал Приватбанк, заработавший 16,043 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте — Ощадбанк, доходы которого составляли 2,089 млрд гривен.

Название банка Прибыль, грн Приватбанк 16,043 млрд Ощадбанк 2,089 млрд Райффайзен Банк 2,061 млрд Укрсиббанк 1,747 млрд ПУМБ 1,545 млрд ОТП Банк 1,459 млрд Укргазбанк 1,434 млрд СитиБанк 1,399 млрд Сенс Банк 1,194 млрд Укрэксимбанк 1,135 млрд

По данным НБУ, 60 из 65 банков получили прибыль на сумму 34,096 млрд гривен, а 5 банков показали убытки в 39,8 млн гривен.