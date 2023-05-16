С января по март 2023 года финучреждения получили 34,056 млрд гривен прибыли после налогообложения, свидетельствуют данные Нацбанка Украины.
Нацбанк назвал самые прибыльные банки с начала года
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Самые прибыльные банки
Наиболее прибыльным стал Приватбанк, заработавший 16,043 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте — Ощадбанк, доходы которого составляли 2,089 млрд гривен.
|Название банка
|Прибыль, грн
|Приватбанк
|16,043 млрд
|Ощадбанк
|2,089 млрд
|Райффайзен Банк
|2,061 млрд
|Укрсиббанк
|1,747 млрд
|ПУМБ
|1,545 млрд
|ОТП Банк
|1,459 млрд
|Укргазбанк
|1,434 млрд
|СитиБанк
|1,399 млрд
|Сенс Банк
|1,194 млрд
|Укрэксимбанк
|1,135 млрд
По данным НБУ, 60 из 65 банков получили прибыль на сумму 34,096 млрд гривен, а 5 банков показали убытки в 39,8 млн гривен.
Источник: Минфин
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