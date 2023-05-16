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16 мая 2023, 15:44 Читати українською

Нацбанк назвал самые прибыльные банки с начала года

С января по март 2023 года финучреждения получили 34,056 млрд гривен прибыли после налогообложения, свидетельствуют данные Нацбанка Украины.

С января по март 2023 года финучреждения получили 34,056 млрд гривен прибыли после налогообложения, свидетельствуют данные Нацбанка Украины.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСамые прибыльные банкиНаиболее прибыльным стал Приватбанк, заработавший 16,043 млрд гривен.
Фото: fintechinsider

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Самые прибыльные банки

Наиболее прибыльным стал Приватбанк, заработавший 16,043 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте — Ощадбанк, доходы которого составляли 2,089 млрд гривен.

Название банка Прибыль, грн
Приватбанк 16,043 млрд
Ощадбанк 2,089 млрд
Райффайзен Банк 2,061 млрд
Укрсиббанк 1,747 млрд
ПУМБ 1,545 млрд
ОТП Банк 1,459 млрд
Укргазбанк 1,434 млрд
СитиБанк 1,399 млрд
Сенс Банк 1,194 млрд
Укрэксимбанк 1,135 млрд

По данным НБУ, 60 из 65 банков получили прибыль на сумму 34,096 млрд гривен, а 5 банков показали убытки в 39,8 млн гривен.

Источник: Минфин
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