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16 мая 2023, 14:12 Читати українською

Как изменился рынок недвижимости и где возобновили строительство — исследование ЛУН

Продажи недвижимости на первичном рынке в прошлом году уменьшились в 8−12 раз, на вторичном рынке — втрое. Об этом свидетельствуют данные исследования ЛУН.

Продажи недвижимости на первичном рынке в прошлом году уменьшились в 8−12 раз, на вторичном рынке — втрое.
Фото: pixabay.com

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«По оценке продаж, посчитанной по данным опросов девелоперов в Синдикативном исследовании от ЛУН, продажи на первичном рынке уменьшились в 8−12 раз в 2022 году по сравнению с 2021 годом», — говорится в исследовании.

По данным Минюста, продажи на вторичном рынке за год войны снизились в 3 раза. В 2022 году на вторичном рынке было продано около 100 тысяч квартир, тогда как в 2021 — 320 тысяч.

Открытие продаж квартир в новостройках

По состоянию на май по сравнению с довоенным уровнем более 90% ЖК в западных регионах Украины открыли продажи квартир в новостройках. В Киеве продажи открыли 79% ЖК.

Также уже возобновили продажи 36% Запорожских Ж К, несмотря на непосредственную близость к зоне активных боевых действий, Харьковских — 26%, Днепропетровских — 71%. В Херсонской области продажи еще не открывались.

В ЛУН отметили, что речь идет о тех ЖК, которые продавали квартиры до 24 февраля 2022 года, в которых уже были сделки по продаже или те, кто отметил на своих ресурсах, что их открыли.

Возобновление строительства

По состоянию на май 2023 года строительство в ЖК возобновилось в следующих областях:

  • 54% Киев,
  • 60% Киевская область,
  • 44% Черниговская область,
  • 32% Запорожская область,
  • 17% Харьковская область,
  • 71% Днепропетровская область,
  • 66% Одесская область.

В Херсонской и Кировоградской областях строительство в ЖК пока не возобновилось.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
16 мая 2023, 14:20
#
І нові будівництва розпочинаються. У Франківську-Львові.
+
0
bonv
bonv
16 мая 2023, 14:21
#
В умовах повномасштабної війни українська влада допомагає,зокрема і різноманітними пільгами учасникам бойових дій, тим, хто захищає нашу державу.
Статус та пільги УБД регулюється Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Відповідно до статті 12 закону учасники бойових дій мають право на велику кількість пільг пов’язаних з медичним обслуговуванням, фінансовою допомогою, житлом.
Учасники бойових дій мають такі пільги на оплату комунальних послуг, закупівлю засобів для опалення, інших питань, пов’язаних із житлом:
75% знижку на плату за користування житлом,
75% знижку на комунальні послуги,
Першочергове забезпечення житловою площею для осіб, яким потрібно покращення умов;
першочерговий ремонт будинків і квартир,
першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва,
позика на будівництво чи ремонт нерухомості з умовою погашення за 10 років (відлік починається через п’ять років після закінчення робіт),
першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів і товариств.
А учасникам бойових дій, які зазнали поранення чи каліцтва внаслідок виконання бойового завдання повинні надати житло протягом двох років після взяття на облік.
Пільги надаються лише громадянам, які мають посвідчення учасника бойових дій.
Від 1 грудня 2022 року був впроваджена нова система оформлення статусу учасника бойових дій.
+
0
bonv
bonv
16 мая 2023, 14:22
#
Залежно від обставин військовослужбовець може обрати варіант, яким чином отримати статус УБД. Якщо він продовжує служити, то може звернутися до командира військової частини, який подасть документи у відповідний орган. Може самостійно зібрати пакет документів, написати заяву до комісії та надіслати їх. Якщо військовослужбовець звільнений зі служби, найкращим варіантом буде звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
+
+29
AleksandrBank
AleksandrBank
16 мая 2023, 14:59
#
Відділи продажів відкрились, а будівництво не розпочали
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