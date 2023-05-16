Продажи недвижимости на первичном рынке в прошлом году уменьшились в 8−12 раз, на вторичном рынке — втрое. Об этом свидетельствуют данные исследования ЛУН.
Как изменился рынок недвижимости и где возобновили строительство — исследование ЛУН
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«По оценке продаж, посчитанной по данным опросов девелоперов в Синдикативном исследовании от ЛУН, продажи на первичном рынке уменьшились в 8−12 раз в 2022 году по сравнению с 2021 годом», — говорится в исследовании.
По данным Минюста, продажи на вторичном рынке за год войны снизились в 3 раза. В 2022 году на вторичном рынке было продано около 100 тысяч квартир, тогда как в 2021 — 320 тысяч.
Открытие продаж квартир в новостройках
По состоянию на май по сравнению с довоенным уровнем более 90% ЖК в западных регионах Украины открыли продажи квартир в новостройках. В Киеве продажи открыли 79% ЖК.
Также уже возобновили продажи 36%
В ЛУН отметили, что речь идет о тех ЖК, которые продавали квартиры до 24 февраля 2022 года, в которых уже были сделки по продаже или те, кто отметил на своих ресурсах, что их открыли.
Возобновление строительства
По состоянию на май 2023 года строительство в ЖК возобновилось в следующих областях:
- 54% Киев,
- 60% Киевская область,
- 44% Черниговская область,
- 32% Запорожская область,
- 17% Харьковская область,
- 71% Днепропетровская область,
- 66% Одесская область.
В Херсонской и Кировоградской областях строительство в ЖК пока не возобновилось.
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Статус та пільги УБД регулюється Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Відповідно до статті 12 закону учасники бойових дій мають право на велику кількість пільг пов’язаних з медичним обслуговуванням, фінансовою допомогою, житлом.
Учасники бойових дій мають такі пільги на оплату комунальних послуг, закупівлю засобів для опалення, інших питань, пов’язаних із житлом:
75% знижку на плату за користування житлом,
75% знижку на комунальні послуги,
Першочергове забезпечення житловою площею для осіб, яким потрібно покращення умов;
першочерговий ремонт будинків і квартир,
першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва,
позика на будівництво чи ремонт нерухомості з умовою погашення за 10 років (відлік починається через п’ять років після закінчення робіт),
першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів і товариств.
А учасникам бойових дій, які зазнали поранення чи каліцтва внаслідок виконання бойового завдання повинні надати житло протягом двох років після взяття на облік.
Пільги надаються лише громадянам, які мають посвідчення учасника бойових дій.
Від 1 грудня 2022 року був впроваджена нова система оформлення статусу учасника бойових дій.