Как изменился рынок недвижимости и где возобновили строительство — исследование ЛУН

Продажи недвижимости на первичном рынке в прошлом году уменьшились в 8−12 раз, на вторичном рынке — втрое. Об этом свидетельствуют данные исследования ЛУН.

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«По оценке продаж, посчитанной по данным опросов девелоперов в Синдикативном исследовании от ЛУН, продажи на первичном рынке уменьшились в 8−12 раз в 2022 году по сравнению с 2021 годом», — говорится в исследовании.

По данным Минюста, продажи на вторичном рынке за год войны снизились в 3 раза. В 2022 году на вторичном рынке было продано около 100 тысяч квартир, тогда как в 2021 — 320 тысяч.

Открытие продаж квартир в новостройках

По состоянию на май по сравнению с довоенным уровнем более 90% ЖК в западных регионах Украины открыли продажи квартир в новостройках. В Киеве продажи открыли 79% ЖК.

Также уже возобновили продажи 36% Запорожских Ж К , несмотря на непосредственную близость к зоне активных боевых действий, Харьковских — 26%, Днепропетровских — 71%. В Херсонской области продажи еще не открывались.

В ЛУН отметили, что речь идет о тех ЖК, которые продавали квартиры до 24 февраля 2022 года, в которых уже были сделки по продаже или те, кто отметил на своих ресурсах, что их открыли.

Возобновление строительства

По состоянию на май 2023 года строительство в ЖК возобновилось в следующих областях:

54% Киев,

60% Киевская область,

44% Черниговская область,

32% Запорожская область,

17% Харьковская область,

71% Днепропетровская область,

66% Одесская область.

В Херсонской и Кировоградской областях строительство в ЖК пока не возобновилось.

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