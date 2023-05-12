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12 мая 2023, 16:00 Читати українською

Как инвестируют украинцы во время войны

Война — это огромный стресс-тест для всех: для экономики, для бизнеса, для каждой семьи. С начала вторжения в 2022 году не менее трети трудоспособного населения потеряла привычные источники дохода: кому то пришлось уехать, кого-то сократили, кто-то почувствовал ухудшение материального дохода из-за существенного роста инфляции.

Такие испытания требуют большей адаптивности, творческого мышления и поиска новых источников прибыли. Поэтому вопросы грамотного инвестирования, личных финансов, пассивного дохода сейчас актуальны как никогда раньше.

С одной стороны кризис — это шок для инвестора, с другой — лучшее время перезагрузить портфели и найти новые возможности. Потому что именно сейчас можно приобрести перспективные активы с существенным дисконтом.

Какую же стратегию инвестирования выбирают украинцы во время войны?

В каких инструментах ищут защиту от инфляции, на что ориентируются принимая инвестиционные решения? Наша редакция совместно с партнерами: Твое коло, IPlan, УкрИнвестКлуб, HUGS'FUND, искала ответы на эти и другие вопросы с помощью анонимного опроса. Далее поделимся с вами свежими инсайтами.

В исследовании приняло участие около 500 респондентов. Среди тех, кто активно интересуется инвестиционной тематикой, преобладают представители мужского пола, их доля почти 80%. В основном в возрасте от 20 до 50 лет.

На момент, когда проводилось исследование, большинство уже попробовало на себе такие популярные инструменты как: банковский вклад — 78,5%, гривневые ОВГЗ — приблизительно 52%. Акции и криптовалюты почти в равной доле приобрели около 42% опрошенных. Чуть больше 36% уже инвестировали в недвижимость, а 16% - в землю сельхозназначения. Около 10% испытали удачу в паевых инвестиционных фондах и драгоценных металлах. Среди тех, кто не имеет вообще опыта инвестирования — 5,5%.

Как изменились инвестиционные настроения украинцев в текущих условиях?

На вопрос, какие инструменты вы хотите попробовать в ближайшее время, ТОП 3 самых популярных ответа — это акции иностранных компаний, украинская сельхоз земля и недвижимость. По сравнению с предыдущим опытом существенно уменьшилось количество желающих экспериментировать с криптовалютами. Также следует отметить, что фокус внимания инвесторов в определенной степени сместился на Евробонды. Что и неудивительно: сегодня они показывают доходность в сотни процентов годовых, и это в евро. Обычно такая сверхприбыль обусловлена повышенным риском страны, в которой идет полномасштабная война. Но, кажется, это именно тот случай, когда шкурка стоит выделки. Чуть больше 20% потенциального будущего инвест портфеля респондентов заняли бы ценные бумаги украинских компаний. Почти 30% хотят приобрести военных облигаций. А вот продолжать хранить сбережения на консервативных депозитах хотят чуть больше 30% опрошенных. При этом пропорция между гривневыми и валютными вкладами составила приблизительно 50% на 50%.

Если недвижимость — то какая? Мы предложили респондентам на выбор несколько вариантов инвестиций в недвижимость и вот как распределились их предпочтения. Почти 42% выбрали сельхозземлю. Такой результат вполне ожидаем. Несмотря на войну рынок земли набирает обороты. Подливает масло в огонь и желание успеть приобрести участки по лучшей цене до прихода на рынок крупных игроков — юридических компаний в 2024 году. Потому и спешат частные инвесторы воспользоваться законным люфтом возможностей. В первичную жилую недвижимость хотят инвестировать в ближайшее время около 15% респондентов. 14% стремятся заработать на коммерческой недвижимости под розничную торговлю и приблизительно по 12% разделили сферу внимания инвесторов на недвижимость под производство и жилую недвижимость вторичного типа.

Наиболее популярной валютой для сохранения сбережений или заработка на курсе традиционно для украинцев остается доллар США. На «зеленого» делают ставки почти 95% опрошенных. В то время как в перспективы заработка на Евро верят 51%.

Украина или заграница?

Безусловно, деньги, как и люди любят тишину, а не взрывы и бесконечные воздушные тревоги.

Но украинцы верят в победу и хотят продолжать инвестировать в Украину. Меньше трети опрошенных рассматривают исключительно зарубежные инвестиции. Подавляющее большинство (около 80%) соблюдают взвешенную стратегию и желают диверсифицировать активы за счет географической алокации: часть оставить в Украине и часть разместить в зарубежных инструментах.

Какие сферы наиболее перспективны для инвестиций в Украине?

На первый план выбился украинский агросектор. И опять-таки результат вполне предсказуем. Война показала всему миру глобальную роль Украины в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Закрытие морских перевозок сразу поставило некоторые африканские страны чуть ли не на грань голода. Неудивительно, что украинские агрокомпании получают максимальную поддержку и от государства и от разных международных доноров. Даже в крайне сложном 2022 году аграрный сектор остался локомотивом украинской экономики, обеспечив 35% всего экспорта. А по окончании войны вообще ожидается бум его развития.

На втором месте по популярности среди опрошенных оказалась сфера IT и инновации. В нее готовы сейчас инвестировать более 60% респондентов. Далее следуют военно-промышленный комплекс и строительство, на которые пришлось около 50% внимания респондентов. Замыкают шестерку наиболее перспективных отраслей — энергетика и транспорт и логистика.

Выбирая среди инструментов для инвестирования в агро, 56,6% опрошенных считают целесообразным приобрести сельхоз землю, около 22% — акции украинских агрохолдингов и порядка 13% проинвестировались бы в украинские аграрные фонды.

На какой максимальный срок готовы сейчас инвестировать?

Почти половина респондентов рассматривают горизонт планирования более 5 лет. Такой результат вполне коррелирует с ответами на предыдущий вопрос: какие инструменты вы хотите попробовать в ближайшее время. Наиболее востребованными стали: акции, недвижимость и земля. Все перечисленные инструменты долгосрочные. И хорошо, что среди опрошенных нами инвесторов есть полное понимание, что инвестирование это длительный процесс и здесь не следует ожидать быстрых прибылей уже сегодня.

Важно ли украинцам получать регулярные выплаты от инвестиции?

Около 60% респондентов хотят получать от своего актива периодические выплаты дохода: дивиденды, проценты от аренды или вклада. Для остальных 41% это не является важным критерием в инвестировании.

Какой уровень доходности сейчас целесообразно для инвестирования?

Большинство опрошенных (а это 60%) ориентируются на уровень доходности 11 — 20% годовых. В этом диапазоне частный инвестор чувствует себя более или менее уверенно. Все что выше ассоциируется с повышенным риском. Лишь 13% с хвостиком ждут от собственной инвестиции уровень дохода 20−25%. А в активы с доходностью больше 25% готовы инвестировать менее 10% опрошенных.

Что удерживает от инвестирования (кроме отсутствия сбережений)?

Главным сдерживающим фактором потенциальные инвесторы назвали — нехватку информации, знаний или опыта. Это мешает инвестировать приблизительно в 34% случаев. На втором месте — страх потерять вложенные средства. Очень интересно, что почти 17% опрошенных от инвестирования удерживают налоги. Не потому, что люди не хотят их платить, а потому что не понимают, как считать, платить и подавать отчетность. Поэтому выбирают более простые способы инвестирования где есть налоговые агенты такие, как банковский вклад. Или по которым вообще отсутствуют налоговые обязательства, например, ОВГЗ. На полосе препятствий к активному инвестированию камнями преткновения также назвали сложность процедуры оформления и невозможность быстро выйти из актива.

Какие источники информации помогают принимать инвестиционные решения?

Среди самых популярных и удобных каналов информации потенциальные инвесторы отметили специализированные экспертные блоги на инвестиционную тематику. Причем большинство предпочитают видео формат. Также среди источников, которыми пользуются и доверяют, респонденты отметили: профильніе финансовые издания (такие как Bloomberg, Reuters, Financial Times, Forbes, Минфин, Finance.ua) и посты известных специалистов по инвестированию в социальных сетях. А вот персонального финансового консультанта сейчас имеют единицы.

Супер турбулентные времена с одной стороны бросают вызов нашей финансовой устойчивости с другой, предоставляют и беспрецедентные возможности для инвестирования. Сейчас золотой шанс для рационального инвестора приобрести перспективные активы по самой низкой стоимости, создать надежную финансовую подушку, которая станет хорошей отправной точкой для дальнейшего развития и успеха. Главное понимать свои цели, учитывать риски, не поддаваться эмоциям и не класть все яйца в одну корзину.Кризис может быть временем испытаний, но также и временем возможностей, которыми обязательно следует воспользоваться.


Разобраться в современных трендах инвестирования, а также узнать на какие активы и отрасли делают ставку профессиональные инвесторы в 2023 -2024 годах можно 27 мая на «Invest Talk Summit».

Мероприятие проходит в офлайн формате живого общения. Подробности по ссылке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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bonv
bonv
12 мая 2023, 16:47
#
Низька фінансова грамотність є перешкодою до інвестування.
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Микита Гуппал
Микита Гуппал
12 мая 2023, 17:03
#
Для цих людей, які полюбляють зберігати кошти «під матрацом», є особливий податок, називається «інфляція». Або ж податок на «фінансову НЕграмотність» . І сплачують його вони досить регулярно, особливо з нашим рівнем реальної інфляції.
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zig4free
zig4free
12 мая 2023, 18:06
#
По крайне мере сбережения в $ не самый плохой способ. Я вот допустим без всяких стрессов пережил скачки в 2008 и 2014 годах храня $ под матрасом, даже на квартиру +50тыс$ насобирать сумел.

Вот те же сигареты — покупаю оптом, экономия бюджета 1.5-2 раза
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zig4free
zig4free
12 мая 2023, 17:58
#
Крипта удобный и не зависит от прихотей Украинского правительства, НБУ и других имбецилов — которые при власти, как бешеная собака строчит дебильные законы.

Хотите иметь как минимум 5% годовых дохода в валюте, без дебильных ограничений и непонятных налогов — добро пожаловать в крипту.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 мая 2023, 18:34
#
Крипта единственный способ авывести деньги с Украины. И все. Дальше только реальнвй бизнес, а не фантазии поедателей батонов с АТБ и бегунов от валютного депо до менялки.
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zig4free
zig4free
12 мая 2023, 18:38
#
Крипта еще удобный способ для трансграничных переводов.
А еще при знании рынка — удобный инструмент для накоплений.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 мая 2023, 18:31
#
Общая проблема — выдавать желаемое за действительное. Все дружно вкладывают бабло в акции иностранных компаний…
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