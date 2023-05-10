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10 мая 2023, 12:28 Читати українською

«єВідновлення» — кто и как получит средства на ремонт поврежденного жилья

Правительство разработало программу предоставления компенсации украинцам, чьи дома повреждены из-за вооруженной агрессии рф — «єВідновлення». Сервис работает с 10 мая. Выплаты будут осуществляться на специальные карты через банки-партнеры. Одним из таких станет monobank, потому что в его приложении уже есть возможность открыть карту «єВідновлення». Более того, клиентов, которые примут решение получать эти средства через mono, ждут приятные бонусы уже от самого банка — 5% кешбека на расходы по карте и шанс получить двухкомнатную квартиру.

Правительство разработало программу предоставления компенсации украинцам, чьи дома повреждены из-за вооруженной агрессии рф — «єВідновлення».

Что такое «єВідновлення»

Из-за развязанной россией жестокой войны многие украинцы остались без жилья. С марта 2022 года в приложении и на портале Дія было зарегистрировано более 358 тысяч сообщений о частично или полностью разрушенных домах. Государство разработало план восстановления и компенсации этих убытков через сервис «єВідновлення». Источниками для возмещения станут средства государственного бюджета, а также международных доноров и кредиторов.

Сумму финансовой помощи по каждому случаю определит специальная комиссия после подсчета объемов повреждений. Использовать средства можно в течение 1 года с момента их начисления. Но только по назначению: на закупку строительных материалов, окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ. Если к восстановлению будут привлекаться подрядчики, то для расчета с ними картой «єВідновлення» у них должны быть соответствующие торговые или MCC-коды.

Кто получит компенсацию

Граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению: частные дома, квартиры и другие жилые помещения — например, комната в общежитии.

В приоритете будут:

  • участники боевых действий;

  • люди с инвалидностью в результате войны;

  • ветераны войны;

  • члены семей погибших военных;

  • мобилизованные;

  • многодетные семьи;

  • люди с инвалидностью I и II группы;

  • родители-воспитатели детского дома семейного типа;

  • опекуны/попечители;

  • приемные родители и патронатные воспитатели;

  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Как получить компенсацию

Первое, что нужно сделать, — известить о самом факте повреждения жилья. Это можно сделать в приложении Дія.

Следующий шаг — открытие специального счета «єВідновлення» и карты к нему в одном из банков-партнеров программы. В частности, это можно сделать в monobank, у которого процесс открытия карт упрощен настолько, насколько это вообще возможно. Не говоря уже о том, что это просто выгодно — с mono на расходах по карте «єВідновлення» можно зарабатывать 5% кешбека. Подходящую категорию кешбека банк подключит автоматически после открытия карты. Кстати, в приложении monobank есть удобная карта торговых точек и перечень интернет-магазинов, где можно использовать начисленные средства, что упростит поиск для клиента.

Более того, одному из клиентов, которые получат от государства средства на карту «єВідновлення», monobank подарит двухкомнатную квартиру. В том городе, который выберет победитель. Определят его случайным образом 1 августа 2023 года.

Далее подается заявка на компенсацию в Дії. После ее получения при органе местного самоуправления будет создана специальная комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, которая рассмотрит заявку, обследует поврежденное имущество, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит стоимость восстановления.

Срок рассмотрения заявления и принятие решения о компенсации не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи.

В случае, если комиссия одобрит предоставление компенсации, подавший заявление гражданин получит сначала подтверждение, а затем и средства.

Порядок компенсации разработан Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
10 мая 2023, 13:13
#
Максимальна сума — 200 тис.грн. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване", — наголосили у відомстві. Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників-учасників програми.
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