Акционеры ЧАО «Агентство по рефинансированию жилищных кредитов» (АРЖК) на общем собрании приняли решение о ликвидации АРЖК. Об этом сообщает FinClub.
Госбанки ликвидировали Агентство по рефинансированию жилищных кредитов
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Данное решение поддержало 90,28571% от числа голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являющихся владельцами голосующих простых именных акций. Против проголосовало 9,714285% количества присутствующих голосов акционеров.
Решение о ликвидации АРЖК приняли государственные банки, присоединившиеся к государственной ипотечной программе «єОселя», и имели большинство в капитале Агентства.
По данным системы YouControl, государственным банкам принадлежит 90,27% акций АРЖК:
- Ощадбанку — 70,85%,
- Укргазбанку — 9,71%,
- Укрэксимбанку — 9,71%.
Еще 5,5% акций у председателя правления АРЖК Сергея Волкова, другие акции — у остальных миноритариев.
К «єОселя» уже присоединились Сбербанк, Укргазбанк и Приватбанк. Эксглава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер в ноябре 2022 года возглавил «Украинскую финансовую жилищную компанию» («Укрфинжилье»), реализующую программу «єОселя».
Годовое общее собрание акционеров АРЖК состоялось 28 апреля в дистанционном формате. Протокол этого собрания был утвержден 8 мая.
Такое решение акционеров АРЖК является логичным, учитывая, что в Украине сегодня отсутствуют условия для организации рыночного негосударственного долгосрочного финансирования ипотеки путем выпусков ипотечных облигаций, именно на которых и специализировалось АРЖК.
По программе «єОселя», 20-летние ипотечные кредиты будут предоставляться за счет средств, уже аккумулированных в виде капитала государственной финансовой компании «Укрфинжилье» в сумме 50 млрд грн.
Ставки по этим кредитам субсидируются госбюджетом, поскольку рыночные ипотечные ставки слишком высоки, ввиду высокой учетной ставки НБУ (25%).
Учитывая фактические объемы ежемесячного оформления ипотечных кредитов есть обитель (банки в феврале выдали 126 ипотечных кредитов на 169,8 млн грн), средств «Укрфинжилья» для финансирования ипотеки должно хватить долго. А возможности государственных банков привлекать средства из других источников ограничены.
По программе «єОселя» уже поступило более 45 тыс. заявок на ипотечные кредиты под 3% годовых от военных контрактников, сотрудников полиции и медицинских работников и работников учебных заведений.
По планам «Укрфинжилья», начиная со следующего года такие кредиты получают все нуждающиеся в жилье и имеющие средства на первый взнос 20% его стоимости. Ставка 3% очень привлекательна для заемщиков. Средняя фиксированная ставка по ипотечным кредитам в США, являющимся главным донором государственного бюджета Украины, составляет 6,9%.
Активы АРЖК
По состоянию на конец 2022 года стоимость чистых активов АРЖК составила 37,836 млн грн, сумма обязательств — 625 тыс. грн, размер собственного капитала — 37,836 млн грн.
Активов эмитента достаточно для расчета по его обязательствам. Сумма, которая останется после удовлетворения требований кредиторов, будет распределена между акционерами пропорционально их долям в капитале.
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