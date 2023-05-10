Госбанки ликвидировали Агентство по рефинансированию жилищных кредитов

Акционеры ЧАО «Агентство по рефинансированию жилищных кредитов» (АРЖК) на общем собрании приняли решение о ликвидации АРЖК. Об этом сообщает FinClub.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Данное решение поддержало 90,28571% от числа голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являющихся владельцами голосующих простых именных акций. Против проголосовало 9,714285% количества присутствующих голосов акционеров.

Решение о ликвидации АРЖК приняли государственные банки, присоединившиеся к государственной ипотечной программе «єОселя», и имели большинство в капитале Агентства.

По данным системы YouControl, государственным банкам принадлежит 90,27% акций АРЖК:

Еще 5,5% акций у председателя правления АРЖК Сергея Волкова, другие акции — у остальных миноритариев.

К «єОселя» уже присоединились Сбербанк, Укргазбанк и Приватбанк. Эксглава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер в ноябре 2022 года возглавил «Украинскую финансовую жилищную компанию» («Укрфинжилье»), реализующую программу «єОселя».

Годовое общее собрание акционеров АРЖК состоялось 28 апреля в дистанционном формате. Протокол этого собрания был утвержден 8 мая.

Такое решение акционеров АРЖК является логичным, учитывая, что в Украине сегодня отсутствуют условия для организации рыночного негосударственного долгосрочного финансирования ипотеки путем выпусков ипотечных облигаций, именно на которых и специализировалось АРЖК.

По программе «єОселя», 20-летние ипотечные кредиты будут предоставляться за счет средств, уже аккумулированных в виде капитала государственной финансовой компании «Укрфинжилье» в сумме 50 млрд грн.

Ставки по этим кредитам субсидируются госбюджетом, поскольку рыночные ипотечные ставки слишком высоки, ввиду высокой учетной ставки НБУ (25%).

Учитывая фактические объемы ежемесячного оформления ипотечных кредитов есть обитель (банки в феврале выдали 126 ипотечных кредитов на 169,8 млн грн), средств «Укрфинжилья» для финансирования ипотеки должно хватить долго. А возможности государственных банков привлекать средства из других источников ограничены.

По программе «єОселя» уже поступило более 45 тыс. заявок на ипотечные кредиты под 3% годовых от военных контрактников, сотрудников полиции и медицинских работников и работников учебных заведений.

По планам «Укрфинжилья», начиная со следующего года такие кредиты получают все нуждающиеся в жилье и имеющие средства на первый взнос 20% его стоимости. Ставка 3% очень привлекательна для заемщиков. Средняя фиксированная ставка по ипотечным кредитам в США, являющимся главным донором государственного бюджета Украины, составляет 6,9%.

Активы АРЖК

По состоянию на конец 2022 года стоимость чистых активов АРЖК составила 37,836 млн грн, сумма обязательств — 625 тыс. грн, размер собственного капитала — 37,836 млн грн.

Активов эмитента достаточно для расчета по его обязательствам. Сумма, которая останется после удовлетворения требований кредиторов, будет распределена между акционерами пропорционально их долям в капитале.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.