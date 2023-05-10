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10 мая 2023, 10:01 Читати українською

При полном открытии рынка сейчас Украина останется только с IT и аграркой

Экономический успех Украины невозможен без полноценного восстановления промышленности. Каким образом ее развивала Южная Корея, почему это противоречит привычным представлениям об оптимальной экономической модели, и способна ли Украина повторить этот путь, рассказал Forbes преподаватель Кембриджского университета Ха-Джун Чанг. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Экономический успех Украины невозможен без полноценного восстановления промышленности.

Способны ли земля и IТ прокормить Украину

Ни одна из стран не достигла высокого уровня доходов без значительной индустриализации. Исключение — нефтяные государства. Но даже они, при наличии высоких доходов, ограничены в возможностях, поскольку зависят от иностранной рабочей силы.

Для развивающейся экономики жизненно необходимо экспортировать. Ей важно импортировать технологии из более развитых стран для роста, поэтому экспорт нужен, чтобы генерировать доходы.

Украина с 40 млн населения — это не США или Япония, которые за счет размера могут в меньшей степени полагаться на экспорт. Сельское хозяйство и IТ-услуги — важные компоненты, но, в конечном итоге, вам будет тяжело без производства. Если, конечно, Украина хочет достичь более высокого уровня дохода на душу населения, подобно другим европейским странам.

Почему открытые рынки — это не всегда хорошо

Так же, как мы опекаем своих детей, пока они растут и будут готовы выходить на «взрослый» рынок труда, развивающимся странам нужно защищать молодые отрасли до того, как они смогут конкурировать на глобальном рынке.

Требовать от развивающихся стран либерализации торговли — риск, что они всегда будут полагаться на экспорт сельского хозяйства или полезных ископаемых. Страны на разных стадиях развития нуждаются в разных политиках.

К примеру, Чили, у которой есть успехи в сельском хозяйстве и добывающей промышленности, а также соглашения о свободной торговле с десятками стран мира. Ее экономика стагнирует. Они застряли.

Стране не хватает новых возможностей, уровень неравенства в ней очень высокий, что привело к массовым протестам и приходу к власти «левого» правительства. Если вас устраивает перспектива быть частью ЕС и постоянно играть роль вспомогательной экономики для условной Германии, окей, вы можете копировать путь Польши. Если нет — нужно мыслить иначе.

Когда мы говорим о больших амбициях, можно посмотреть на пример Южной Кореи. Эта страна смогла стать одним из самых крупных автопроизводителей в мире, хотя еще 40 лет назад у нее вообще не было автомобильной промышленности.

Этот успех Южной Кореи можно объяснить государственной поддержкой, в частности, программами финансирования от госбанков. В 1961 году это была одна из самых бедных стран мира. Тогда местное правительство изменило подход к экономической политике, сосредоточившись на экспорте.

Сначала они производили игрушки, кроссовки Nike и парики для американских универмагов. Далее страна запустила программу развития тяжелой и химической промышленности в середине 70-х годов. Один из шагов — правительство заставило производителей автомобилей проектировать и производить собственные марки под угрозой потери лицензий.

Так появилась компания Hyundai, которая сейчас является одним из самых крупных производителей автомобилей в мире. Она начала производить собственные автомобили в 1976-м году. Если бы мы вернулись в то время и сказали людям, что этот неизвестный корейский производитель, который выпускает 10 тыс. авто в год, через 40 лет станет больше, чем General Motors, который тогда ежегодно выдавал 4,8 млн машин, они бы не поверили.

Как Украине возродить промышленность

Вам следует оценить возможности основных промышленных отраслей. К примеру, компетенции в области IТ можно использовать для развития искусственного интеллекта, а машиностроительная отрасль может поставлять детали для электро- или водородных автомобилей. Химическая промышленность может производить материалы для возобновляемой энергетики.

Оцените, сколько времени понадобится для включения ваших индустрий в востребованные в мире новые отрасли, и поддержите их. Эта поддержка может длиться пять-десять лет, или даже дольше. И уже тогда Украина сможет заключать соглашения о свободной торговле на высшем уровне. Если же полная либерализация произойдет прямо сейчас, вы рискуете остаться только с сельским хозяйством и IТ. Это нормально для Эстонии с населением в два миллиона, но не является устойчивой моделью для страны такого размера, как Украина.

Нужно ли снижать налоги

Эмпирические данные свидетельствуют, что для международных компаний, которые выбирают, куда инвестировать, инфраструктура и качество рабочей силы являются более важными факторами, чем налоги или регулирование. Конечно, важной вещью всегда является функционал государства и верховенство права.

Другое распространенное мнение: для того, чтобы привлечь инвестиции, нужно снизить налоги. В качестве контраргумента, я привожу пример Парагвая, где ставка корпоративного налога всего 10%, однако компании не спешат туда инвестировать. Поэтому низкие налоги сами собой не гарантируют хорошую бизнес-среду.

Если мы говорим о конкуренции за инвестиции между Украиной и, например, Польшей, то при равных ставках налогообложения преимуществом Украины могут стать более низкая стоимость рабочей силы и R&D-возможности. Особенно это касается high-tech сектора.

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Другой вариант — вы можете предложить инвесторам пониженную ставку налога на первом этапе (например, в течение пяти лет), постепенно увеличивая ее до стандартного уровня. Так бизнес будет понимать, что у него есть определенный «налоговый перерыв», но и одновременно будет знать, что ему придется платить стандартную ставку налога.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
manson
manson
10 мая 2023, 11:08
#
Если уже говорить про инвестиции и как их привлечь, то стоит обратить внимание на очевидные вещи. Криминал, беспредел и коррупция — как результат, нет безопасности, нет гарантий, нет справедливости. По сему нет и смысла размышлять открывать рынок или нет, или какими должны быть налоги. Это равносильно тому, что мы спорим куда поставить шкаф и какого размера, а дверь оставить открытой или нет, но при этом крыша дома горит, и проходящие инвесторы это видят.
+
+12
gorobezus
gorobezus
10 мая 2023, 13:03
#
Дело даже не в криминале, а в нестабильности правил игры, когда налоговые нормы переписывают едва ли не ежегодно.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
10 мая 2023, 11:38
#
Цікаво, що досі вважають айті національним активом.
А той актив тим часом потихеньку валить на захід або сидить без замовлень, бо у замовників Україна вже рік як в зоні ризику.
+
+32
gorobezus
gorobezus
10 мая 2023, 11:57
#
Самый главный актив — люди, территория без людей называется пустыней. И прибытку с нее никакого, пока хоть какие-то люди не появятся. На текущий момент с текущим отношением государства к гражданам наблюдается опустынивание территории — т.к. все более-менее вменяемые люди либо свалили, либо в процессе (ждут открытия границы). И было бы прекрасно если бы автор озвучил текущие ЗП на производстве, я в курсе и поэтому особых иллюзий не питаю. Местные работодатели проигрывают конкуренцию за персонал даже Польше, за более развитые страны я молчу.
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