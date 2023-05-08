Wayforpay начинает принимать платежи. Лицензию еще не обновили

8 мая 2023 года основатель и CEO Wayforpay Геннадий Васюков сообщил, что система возобновляет прием платежей через посторонние сервисы, пишет AIN.UA.

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Обновление лицензии

Сейчас сервис все еще проходит перелицензирование НБУ. Срок выдачи лицензии неизвестен, но отказа от регулятора тоже не было.

Действующим клиентам WayForPay предложил временно подключить LiqPay или сервис Райффайзен Банк Аваль для приема платежей. Для этого клиенту не нужно делать интеграций, специалисты WayForPay сделают это сами, потребуется активный мерчант в сервисе LiqPay или в Райффайзен Банк Аваль.

Читайте: В сервисе WayForPay временно не работают платежи

Что будет работать у WayForPay с таким альтернативным решением:

будет работать прием платежей через WayForPay;

можно просматривать статистику по платежам в кабинете;

можно производить возврат, холдирование, списание.

Чтобы вновь восстановить прием платежей указанным способом, нужно обратиться в поддержку WayForPay. Компания уже переключает на этот способ оплаты обратившихся к ней клиентов.

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