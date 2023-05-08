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8 мая 2023, 14:46 Читати українською

Фонд гарантирования в апреле продал активы на сумму почти 455 миллионов

В течение апреля в системе Прозорро.Продажи состоялось 53 успешных аукциона на общую сумму 454,8 млн грн, лотами на которых были активы ликвидируемых банков. Об этом сообщает ФГВФЛ .

В течение апреля в системе Прозорро.
Фото: epravda.com.ua

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Продавший ФГВФЛ

Из них 358,9 млн грн — сумма продажи прав требования по кредитам юридических лиц, 87,6 млн грн — объектов недвижимости, находившихся на балансе банков и 8,3 млн грн — других активов (кредиты физических лиц, транспортные средства, монеты, главные средства, ценные бумаги).

В разрезе банков наибольшая сумма продажи за месяц у АО «МР БАНК» — 343,2 млн грн. Еще на сумму 66,9 млн грн. состоялись успешные аукционы по активам ПАО «Проминвестбанк», и на сумму 22,6 млн грн. — активов АО «Банк Сич».

Читайте: Фонд гарантирования изменил ликвидатора Айбокс Банка

За апрель были реализованы следующие лоты:

  • кредит, обеспеченный генерирующей солнечной электростанцией, цена — 336,6 млн грн;

  • кредит с заводом удобрений и кормовых добавок в Винницкой области в залоге, цена реализации — 6,2 млн грн;

  • дворец культуры и здания учебного комбината в Кременчуге, цена продажи — 16,2 млн грн и 8,2 млн грн соответственно;

  • спорткомплекс в Днепре — с 35-й попытки, цена продажи достигла 2,5 млн грн;

  • квартиры в таунхаусах в Козине, цена продажи — от 2,4 млн грн до 3 млн грн.

Отмечается, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Источник: Минфин
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