Фонд гарантирования в апреле продал активы на сумму почти 455 миллионов

В течение апреля в системе Прозорро.Продажи состоялось 53 успешных аукциона на общую сумму 454,8 млн грн, лотами на которых были активы ликвидируемых банков. Об этом сообщает ФГВФЛ .

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Продавший ФГВФЛ Из них 358,9 млн грн — сумма продажи прав требования по кредитам юридических лиц, 87,6 млн грн — объектов недвижимости, находившихся на балансе банков и 8,3 млн грн — других активов (кредиты физических лиц, транспортные средства, монеты, главные средства, ценные бумаги).

В разрезе банков наибольшая сумма продажи за месяц у АО «МР БАНК» — 343,2 млн грн. Еще на сумму 66,9 млн грн. состоялись успешные аукционы по активам ПАО «Проминвестбанк», и на сумму 22,6 млн грн. — активов АО «Банк Сич». Читайте: Фонд гарантирования изменил ликвидатора Айбокс Банка

За апрель были реализованы следующие лоты:

кредит, обеспеченный генерирующей солнечной электростанцией, цена — 336,6 млн грн;

кредит с заводом удобрений и кормовых добавок в Винницкой области в залоге, цена реализации — 6,2 млн грн;

дворец культуры и здания учебного комбината в Кременчуге, цена продажи — 16,2 млн грн и 8,2 млн грн соответственно;

спорткомплекс в Днепре — с 35-й попытки, цена продажи достигла 2,5 млн грн;

квартиры в таунхаусах в Козине, цена продажи — от 2,4 млн грн до 3 млн грн.

Отмечается, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.