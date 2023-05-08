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8 мая 2023, 14:03 Читати українською

Американцы выходят из дома и начинают путешествовать: как это сказалось на акциях

На прошлой неделе на «тепловой карте» индекса S&P 500 преобладали красные оттенки, но идеи для хорошего профита тоже были. Об итогах прошлой недели, и главных событиях этого, «Минфину» рассказали инвестиционные аналитики Олег Лисенко и Денис Белый.

На прошлой неделе на «тепловой карте» индекса S&P 500 преобладали красные оттенки, но идеи для хорошего профита тоже были.

Взлеты недели

Royal Caribbean Cruises Ltd (NYSE: RCL) +20,82%

Акции американской круизной компании начали расти на позитивных новостях отчета за первый квартал: его результаты Royal Caribbean Cruises обнародовала в прошлый четверг. Компания заявила о прибыли на акцию в размере $0,23, доходы составили $2,89 млрд., что оказалось выше прогнозов аналитиков. Рынок ожидал, что прибыль на акцию уйдет в минус (-$0,69), а общий доход составит $2,82 млрд.

В этом году акции Royal Caribbean Cruises выросли на 35%, что оказалось лучше динамики индекса S&P 500, который с начала года прибавил 6%.

ON Semiconductor Corporation (NASDAQ: ON) +16,08%

Причиной роста акций производителя полупроводников также стал хороший отчет. Компания сообщила о солидных прибылях с начала года. Хотя по результатам первого квартала 2023 г. доход вырос всего на 1%, а скорректированная (не по GAAP) прибыль на акцию фактически снизилась на 2,5%, обе цифры оказались лучше ожиданий аналитиков.

Эксперты говорят, что за непримечательными, на первый взгляд, результатами, скрывается хороший базис. On Semi находится в разгаре бизнес-перехода. В настоящее время бизнес целенаправленно выходит из низкорентабельной ниши по производству чипов для таких вещей, как потребительская электроника, и удваивает производство кремния и чипов из карбида кремния для автомобильного и промышленного применения.

Live Nation Entertainment, Inc (NYSE: LYV) +14,92%

Отчет компании, работающей в сфере развлечений (продажа билетов, управление развлекательными заведениями и продюсирование артистов), также превзошел ожидания рынка. LYV заявила о прибыли на акцию в размере $0,25 и $3,13 млрд доходов. Аналитики прогнозировали, что прибыль на акцию составит $0,45, а общий доход — $2,29 млрд.

В этом году стоимость акций Live Nation Entertainment выросла на 3%. В этом месяце Live Nation Entertainment следует за общим трендом представителей сектора «Циклические компании».

Падения недели

Paramount Global (NASDAQ: PARA) -26,66%

Отчет за первый квартал одного из крупнейших американских медиахолдингов (входят теле- и радиовещание, издательство и рекламный бизнес) разочаровал аналитиков. Выручка не дотянула до ожиданий аналитиков на 2,1%, прибыль на акцию (EPS) — на 71%. Эксперты смотрят на будущее компании довольно пессимистично. Ожидается, что в течение следующих 3 лет ее доход будет расти в среднем на 3,3% в год. Это ниже прогноза роста медиаиндустрии США — 3,5% в среднем по году.

Аналитики выделяют 3 основных угрозы восстановлению цены на акции Paramount:

  • Долг не полностью покрывается операционным денежным потоком.
  • Дивиденды размером 5,69% не покрываются доходами или денежными потоками.
  • Высокая волатильность цены акций за последние 3 месяца.

Estee Lauder Companies, Inc. (NYSE: EL) -16,92%

Американская компания, специализирующаяся на производстве и продаже престижных средств по уходу за кожей, декоративной косметики и парфюмерии, снизила ожидания на 2023 год финансовый год. Отчет EL за первый квартал продемонстрировал снижение продаж по состоянию на конец марта. Прибыль упала до $156 млн с $558 млн, зафиксированных годом ранее.

В пресс-релизе руководство заявило, что большинство географических рынков компании показали лучшие результаты, чем ожидалось, но проблемы в некоторых частях Азии нивелируют эти достижения. «Нас вдохновляет сильная динамика всего нашего бизнеса, — сказал генеральный директор Фабрицио Фреда.

Newell Brands Inc (NASDAQ: NWL) -16,06%

Компания, специализируется на производстве товаров для дома (владеет брендами Paper Mate, Elmer's и др), сложно пережила прошлый год и неудачно начала этот. По итогам первого квартала убыток оказался выше ожиданий.

Также прогнозы руководства компании разочаровали Уолл-стрит, поскольку менеджмент видит, что дискреционные расходы потребителей (затраты на финансирование программ правительства США) постоянно находятся под давлением.

По оценкам аналитиков, скорректированная прибыль Newell в 2023 финансовом году упадет на 38% (по сравнению с прошлым годом) до $0,98 на акцию при снижении дохода еще на 10%.

Главные события недели

8 мая — понедельник

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: MetLife Inc (MET), Southern Copper Corporation (SCCO).
  • Отчеты эмитентов: PayPal Holdings Inc (PYPL), BioNTech SE (BNTX), Tyson Foods Inc (TSN).
  • В Германии опубликуют объем промышленного производства (март).
  • В США выйдут данные по объему товарных запасов на оптовых складах (март).

9 мая — вторник

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: American Electric Power Company Inc (AEP), Danone SA (DANO), International Business Machines (IBM), PPG Industries Inc (PPG).
  • Отчеты эмитентов: Airbnb Inc (ABNB), Occidental Petroleum Corporation (OXY), Alcon AG (ALC), Bentley Systems Inc (BSY).
  • В Британии выйдет индекс цен на жилье от Halifax (г/г) (апрель).
  • США опубликуют индекс экономического оптимизма IBD/TIPP.
  • В США выйдут цифры по недельным запасам сырой нефти по данным Американского института нефти (API).

10 мая — среда

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Alcon AG (ALC), Crown Holdings Inc (CCK), Hugo Boss AG (BOSSn).
  • Отчеты эмитентов: Roblox Corp (RBLX), Credit Agricole SA (CAGR), Siemens Healthineers AG (SHLG), Walt Disney Company (DIS), Toyota Motor Corp (TYT).
  • В Германии выйдет индекс потребительских цен (апрель).
  • В США выйдет индекс потребительских цен (апрель).
  • США опубликует отчет об исполнении федерального бюджета США (апрель).

11 мая — четверг

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Volkswagen AG (VOWG),Visa Inc Class A (V), Tesco PLC (TSCO), Pfizer Inc (PFE), HSBC Holdings PLC (HSBA).
  • Отчеты эмитентов: Deutsche Telekom AG (DTEGn), Xpeng Inc (XPEV), BAYER AG (BAYGn).
  • Британия опубликует решение по процентной ставке (май).
  • В США выйдет индекс цен производителей (PPI) (апрель).

12 мая — пятница

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: CVR Energy Inc (CVI), Honeywell International Inc (HON).
  • Отчеты эмитентов: Allianz (ALVG), Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTTYY), Olympus Corp (OLYMY).
  • Британия опубликует ВВП г/г (1 кв.).
  • Во Франции и Испании выйдет индекс потребительских цен (апрель).
  • В США выйдут данные по индексу настроения и ожидания потребителей от Мичиганского университета (май).
  • В США выйдут данные изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель).
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
8 мая 2023, 15:50
#
І ми б подорожували але границі закриті, війна…
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