Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также требований валютного законодательства в апреле 2023 года применил к трем банкам и 20 небанковским финансовым учреждениям меры влияния. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ в апреле применил меры влияния к 3 банкам и 20 небанковским финучреждениям
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К кому применили меры воздействия
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РВС Банк — штраф в размере 100 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Нарушение состоит в представлении банком по запросу специально уполномоченного органа дополнительной информации с нарушением установленного срока;
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Банк «Клиринговый дом» — штраф в размере 50 тыс. грн за нарушение требований частей первой и второй статьи 7 закона № 361-IХ в части ненадлежащего исполнению банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, учитывая соответствующие критерии риска, связанные с его клиентами, в порядке, определенном внутренними документами банка по предотвращению и противодействию;
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Коминвестбанк — письменная оговорка за нарушение требований абзаца первой части первой статьи 8 закона № 361-IХ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам предотвращения и противодействия;
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ООО «ФК «Финансовый мир»: штраф в размере 51 тыс. грн, письменное предупреждение;
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Ломбард Оскар — штраф в размере 51 тыс. грн;
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ООО «ФК «УФОГ» — штраф в размере 51 тыс. грн;
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ПО «Ломбард-Онлайн», ООО «Отокоч Украина», ООО «ФК Еврофактор» — штрафы в размере 1 700 грн;
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ООО «Манифой» — письменное предупреждение;
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ООО «ФК «Масон» — письменное предупреждение за нарушение требований;
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ООО «ФК «Виктория» — письменное предупреждение;
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ЧАО «Украинская финансовая группа» — письменное предупреждение;
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ООО «Биг Финанс Компани», ООО «КУ «Ролмэн», ООО «ФК «Артем», ПО «Ломбард Союз», ООО «ФК «Плаза Инвест» — письменное предупреждение;
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ООО «Альянс Иншуренс», ООО «ФК «Фингруп Фактор», ПО «Ломбард — Каркузаев и компания», ПО «Ломбард «Смела-Кредит-Центр» Косенко и компания — письменное предупреждение;
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КС «Триумф» — письменное предупреждение.
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