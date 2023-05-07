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7 мая 2023, 9:47 Читати українською

НБУ в апреле применил меры влияния к 3 банкам и 20 небанковским финучреждениям

Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также требований валютного законодательства в апреле 2023 года применил к трем банкам и 20 небанковским финансовым учреждениям меры влияния. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также требований валютного законодательства в апреле 2023 года применил к трем банкам и 20 небанковским финансовым учреждениям меры влияния.
Фото: bank.gov.ua

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К кому применили меры воздействия

  • РВС Банк — штраф в размере 100 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Нарушение состоит в представлении банком по запросу специально уполномоченного органа дополнительной информации с нарушением установленного срока;

  • Банк «Клиринговый дом» — штраф в размере 50 тыс. грн за нарушение требований частей первой и второй статьи 7 закона № 361-IХ в части ненадлежащего исполнению банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, учитывая соответствующие критерии риска, связанные с его клиентами, в порядке, определенном внутренними документами банка по предотвращению и противодействию;

  • Коминвестбанк — письменная оговорка за нарушение требований абзаца первой части первой статьи 8 закона № 361-IХ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам предотвращения и противодействия;

  • ООО «ФК «Финансовый мир»: штраф в размере 51 тыс. грн, письменное предупреждение;

  • Ломбард Оскар — штраф в размере 51 тыс. грн;

  • ООО «ФК «УФОГ» — штраф в размере 51 тыс. грн;

  • ПО «Ломбард-Онлайн», ООО «Отокоч Украина», ООО «ФК Еврофактор» — штрафы в размере 1 700 грн;

  • ООО «Манифой» — письменное предупреждение;

  • ООО «ФК «Масон» — письменное предупреждение за нарушение требований;

  • ООО «ФК «Виктория» — письменное предупреждение;

  • ЧАО «Украинская финансовая группа» — письменное предупреждение;

  • ООО «Биг Финанс Компани», ООО «КУ «Ролмэн», ООО «ФК «Артем», ПО «Ломбард Союз», ООО «ФК «Плаза Инвест» — письменное предупреждение;

  • ООО «Альянс Иншуренс», ООО «ФК «Фингруп Фактор», ПО «Ломбард — Каркузаев и компания», ПО «Ломбард «Смела-Кредит-Центр» Косенко и компания — письменное предупреждение;

  • КС «Триумф» — письменное предупреждение.

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Источник: Минфин
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