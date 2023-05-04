Как вынужденным переселенцам не платить налоги дважды

Вынужденные переселенцы из Украины рискуют получить статус налоговых резидентов в других странах и обязанность уплатить дополнительные налоги. Для украинцев, которые живут за границей, но продолжают работать на украинские компании, это означает, что из полученного заработка придется заплатить налоги дважды: в украинский бюджет и бюджет страны ЕС. Как этого избежать, ЭП рассказал адвокат ADER HABER Станислав Карпов.

Вскоре после начала войны в информационном пространстве началось обсуждение вопроса о декларировании и налогообложении доходов украинских переселенцев за рубежом.

Прошел год и сейчас этот вопрос актуален, как никогда, поскольку вместе с началом нового года в большинстве стран началась кампания по декларированию и налогообложению доходов за предыдущий год.

Одновременно можно констатировать, что за год ситуация, к сожалению, не стала более однозначной и по-прежнему вызывает множество вопросов.

Налоговое резидентство: критерии определения

Наиболее ключевым и противоречивым остается вопрос определения налогового резидентства украинских переселенцев, поскольку, в зависимости от такого статуса, определяется страна, в которой должно осуществляться декларирование и налогообложение их доходов.

Правила определения налогового резидентства не являются одинаковыми в разных странах, однако, как правило. определяющими являются три критерия:

место жительства,

срок пребывания в стране (не менее 183 дней в течение года),

место центра жизненных интересов.

В итоге, могут возникать ситуации, когда несколько стран, согласно правилам своего национального законодательства, будут рассматривать одного и того же человека, как своего налогового резидента.

Фактически, это будет обязывать такого человека декларировать и облагать налогом свои доходы в обеих таких странах.

Устранить такую несправедливую ситуацию призвана система межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения, которыми решается, в какой именно стране должны облагаться налогом доходы человека.

Учитывая международный статус таких соглашений, определенные ими правила превалируют над правилами национального законодательства.

Таким образом, если две страны признают лицо своим налоговым резидентом, то разрешение этого конфликта должно осуществляться на основании положений соглашения об избежании двойного налогообложения между такими странами.

Тексты соглашений об избежании двойного налогообложения хоть и не являются абсолютно идентичными, однако, все же достаточно однотипные, поскольку основываются на Модальной конвенции ООН об избежании двойного налогообложения.

Читайте также: Рада открыла налоговый доступ к счетам украинцев за рубежом

Какое жилье считается постоянным

В вопросе определения налогового резидентства соглашения об избежании двойного налогообложения, как правило, определяют следующие правила:

Человек считается резидентом той страны, где у него есть постоянное жилье. Имеется в виду, что человек владеет (на основании права собственности) или располагает (на основании аренды или другого подобного права) жильем (дом, квартира, комната и т. п. ), доступным для использования в любое время на постоянной основе.

То есть не время от времени с целью краткосрочного пребывания (путешествие, деловая поездка и т. п. ).

Следовательно, например, не будет считаться постоянным жильем квартира или дом, которые человек на время своего пребывания в другой стране передал в аренду другим несвязанным с ним лицам и, соответственно, нет возможности там проживать в течение времени такой аренды.

Следовательно, если, выехав за границу, украинский переселенец передал свое жилье в пользование третьим лицам, то такое жилье в течение такого периода аренды не может рассматриваться как его постоянное место жительства и, соответственно, постоянным местом его жительства, скорее всего, будет считаться жилье за границей.

Вместе с тем, следует признать, что сфера аренды жилья в Украине находится в «серой зоне», то есть государство не осуществляет контроль по заключению договоров аренды, а арендодатели обычно не декларируют и не облагают налогом такие доходы, особенно, если они получают их в наличной форме.

Поэтому у контролирующих органов Украины, а тем более у контролирующих органов иностранных государств, крайне мало шансов узнать такие обстоятельства.

Таким образом, если человек, выехав за границу, сохранил свое жилье в Украине, а заграницей также располагает соответствующим жильем, то есть основания полагать, что у такого человека постоянное жилье в обеих странах.

Читайте также: Рада освободит беженцев от необходимости декларировать полученную помощь за рубежом

Центр жизненных интересов: как определить

Если у человека есть постоянное жилье в обеих странах, то он считается резидентом той страны, где находится его центр жизненных интересов.

Иными словами, определяется, с какой страной у человека более тесные личные и экономические отношения. В этом аспекте должны учитываться семейные и социальные связи, место работы, место обучения, политическая/общественная/культурная/предпринимательская деятельность и т. д.

Например, в комментариях к Модальной конвенции ООН указывается, что если у человека есть жилье в одной стране, а он обустраивает жилье в другой стране, сохраняя при этом первое жилье, то тот факт, что такое первое жилье сохраняется в том же состоянии, в котором было, когда человек там жил, где находится его семья, это вместе с другими факторами может свидетельствовать, что человек сохранил свой центр жизненных интересов в первой стране.

Вообще, определение центра жизненных интересов является вопросом субъективным и нет однозначного и конкретного критерия, который бы преобладал над другими и указывал бы на конкретное место центра жизненных интересов.

Следовательно, все обстоятельства анализируются в совокупности, и поэтому здесь нет мелочей, поскольку роль может сыграть любая деталь, вплоть до наличия в Украине замороженного во время войны (а не прекращенного) абонемента в спортзал, действующее членство в клубах или организациях, другая дистанционная деятельность в Украине или даже пост в социальной сети о желании поскорее вернуться в Украину.

Таким образом, необходимо в каждом конкретном случае анализировать все имеющиеся обстоятельства. Например, женщина с ребенком уехала за границу, арендует там жилье, ребенок ходит там в школу или сад, однако, одновременно с тем, муж, родители и домашний любимец остались в Украине, женщина дистанционно работает на украинского работодателя, у нее в Украине определенное имущество (автомобиль, недвижимость и т. п. ), у нее есть и она использует счета в банках, имеются определенные другие индивидуальные факторы, свидетельствующие о поддержании связи с Украиной.

С одной стороны, можно считать, что количество факторов в Украине преобладает. Однако, с другой стороны, большую роль для определения центра жизненных интересов будет играть место жительства несовершеннолетних детей, хотя и необходимо также учитывать, что такое место жительства заграницей вынужденное из-за войны.

Как видим, в таком случае достаточно сложно однозначно определить, где же именно находится центр жизненных интересов и, скорее, можно прийти к выводу, что центр жизненных интересов будет равнозначным в обеих странах.

Читайте также: Налоговики автоматически начнут делиться информацией: что это значит для клиентов банков

Обычное место жительства: что под ним подразумевается

Если у человека есть постоянное жилье в обеих странах, а страна, в которой у него центр жизненных интересов, не может быть определена, считается, что человек является резидентом той страны, где находится его обычное место жительства, то есть место, где человек обычно проживает.

В понимании соглашений об избежании двойного налогообложения обычное место жительства не может определяться путем простого расчета того, в какой стране человек провел больше дней.

При этом, необходимо рассматривать частоту, продолжительность и регулярность пребывания в таком месте жительства, которые являются частью установившейся рутины жизни такого человека. Более того, для установления частоты, продолжительности и регулярности проживания в той или иной стране следует рассматривать более широкий период времени, в течение которого к тому же не происходили существенные изменения в личной жизни человека, которые могли бы повлиять на определение обычного места жительства (например, развод или, как в нашем случае, война).

Таким образом, если в контексте украинских переселенцев определять их место обычного проживания, необходимо учитывать и время до начала войны, и вынужденного переезда из Украины.

А значит, если человек в течение последних лет постоянно проживал в Украине и переехал за границу в связи с войной, и после ее окончания намерен вернуться в Украину, то очевидно, что обычным местом жительства этого человека все же должна считаться именно Украина.

Гражданство — последний аргумент

Но, если вдруг и на основании обычного места жительства резидентский статус личности установить невозможно (например, если человек обычно проживает в обеих странах), то на этот случай есть последний и решающий критерий — гражданство.

То есть человек будет считаться резидентом той страны, гражданином которой он является. Учитывая, что законодательство Украины не допускает возможности двойного гражданства, такой последний критерий позволяет окончательно решить вопрос о резидентской принадлежности человека.

Как видим, период пребывания в той или иной стране (т.е. не менее 183 дней) в контексте соглашений об избежании двойного налогообложения не имеет значения.

Если человек до начала войны постоянно проживал в Украине, а выехав за границу, сохранил в Украине свое жилье, семейные/социальные/рабочие и другие связи, намерен вернуться в Украину, то в таком случае есть основания утверждать, что человек остается налоговым резидентом Украины.

Читайте также: Соцпомощь, квартиры и бизнес за границей: о чем спросят наши налоговики беженцев

Как не попасть под двойное налогообложение

Однако, если человек считает себя налоговым резидентом Украины и стремится сохранить этот статус, то ему придется убедить в этом налоговые органы соответствующего иностранного государства.

В противном случае, последние, не владея достаточной информацией о человеке, не смогут должным образом учитывать все критерии, определенные соглашением об избежании двойного налогообложения с Украиной, и, скорее всего, будут просто исходить только из того, что человек, согласно требованиям местного законодательства, является резидентом такой иностранной страны.

Следовательно, человеку нужно предоставить в письменном виде налоговым органам иностранного государства информацию и объяснения, которые будут в целом подтверждать, что такой человек:

проживал в Украине на постоянной основе,

был вынужден уехать из Украины из-за начала войны,

намерен вернуться в Украину после окончания войны,

сохраняет в Украине свое постоянное жилье, имущество, работу и другие связи (экономические, бытовые, семейные, социальные, культурные и т. п. ),

), у него нет тесных экономических, семейных, социальных культурных и других связей с иностранной страной пребывания,

согласно положениям соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения, будет считаться резидентом Украины.

К таким объяснениям обязательно необходимо добавить справку-подтверждение украинских налоговых органов о статусе налогового резидента Украины.

Такая справка предоставляется на основании заявления, форма которого утверждена приказом Министерства финансов Украины № 248 от 19.08.2022 года. Этим же приказом утвержден и порядок подтверждения статуса налогового резидента Украины и выдачи такой справки.

Заявление для получения справки можно заполнить в электронном виде и подать через электронный кабинет налогоплательщика, подписав с помощью ЭЦП. Получить справку можно в электронном кабинете.

Однако, в нашем случае придется пройти несколько более сложный путь. Дело в том, что для использования в иностранной стране такую справку необходимо сначала узаконить — легализовать (апостилировать).

Процедура легализации (апостилирования) подразумевает подтверждение государством действительности документа для возможности его использования за границей.

В этом случае такая процедура должна осуществляться Министерством иностранных дел Украины и возможна только по оригиналу документа или его надлежащим образом заверенной копии.

То есть полученная в электронном кабинете справка не может быть легализована, поскольку является просто копией документа. Иными словами, такую справку необходимо получать в оригинале в бумажном виде и затем обращаться в Министерство иностранных дел Украины для ее легализации (апостилирования).

Очевидно, что для выполнения такого комплекса действий находящемуся за рубежом человеку не обойтись без помощи представителя в Украине. Кроме того, в стране пребывания необходимо обеспечить нотариально удостоверенный перевод такой справки на язык соответствующей иностранной страны.

Кроме справки, в налоговый орган иностранной страны, следует добавить и другие документы, подтверждающие изложенные в объяснениях обстоятельства. Аналогично, как и со справкой, необходимо будет обеспечить перевод таких документов, а при необходимости и их легализацию (апостилирование).

Гарантий нет, но пути решения есть

Однако, даже выполнив такие действия, нет гарантий, что иностранные налоговые органы не будут настаивать на том, что человек является налоговым резидентом страны пребывания.

Украина, очевидно, также не будет добровольно отпускать своих граждан из налогового резидентства. Следовательно, возникнет конфликт относительно места декларирования и налогообложения доходов такого лица.

Решение его возможно, по сути, двумя путями.

Первый — с применением уже упоминавшихся соглашений об избежании двойного налогообложения и предусмотренной ими процедуры взаимного согласования. Фактически, в рамках такой процедуры представители компетентных органов государств должны провести переговоры по спорному вопросу и решить его.

Недостаток этой процедуры состоит в том, что она может длиться месяцами, если не годами, а значит, ее вряд ли можно считать эффективной.

Второй путь — обжалование действий и решений налогового органа иностранной страны, направленных на декларирование или налогообложение доходов человека.

И здесь следует учитывать, что некоторые доходы украинских переселенцев все же будут облагаться налогом в иностранной стране пребывания (например, заработная плата, получаемая в стране пребывания от местного работодателя).