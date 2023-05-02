Рада провалила голосование за законопроект, позволяющий национализировать Сенс Банк

Верховная Рада не приняла в целом законопроект № 9107−1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram .

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За законопроект проголосовали только 212 депутатов. На повторное второе чтение документ отправили 264 народных избранника.

Этот законопроект позволяет Национальному банку национализировать банки подсанкционных собственников, в частности, Смысл Банк (ранее Альфа Банк).

«Плохая история, поскольку принятие законопроекта заложено пунктом в меморандуме МВФ», — отметил Железняк.

Почему так произошло

Нардеп объяснил, что голосование провалили, поскольку половина депутатов отсутствовала в зале, когда голосовали по правкам. Фракция «Слуга народа» отдала 162 голоса, «ЕС» — 1 голос, «Голос» — 12, «Батькивщина» — 10.

Законопроект будет вынесен на повторное второе чтение уже в конце мая.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Верховной Раде 30 марта зарегистрирован законопроект № 9107−1, обязывающий НБУ во время войны вывести банк с рынка в случае наличия среди его акционеров подсанкционных лиц.

Благодаря этому закону, НБУ получит рычаги влияния на банки, которые или владельцы существенного участия в которых являются лицами, к которым применены санкции. Подсанкционным лицам будет запрещено приобретать и/или увеличивать существенное участие в банках.

НБУ сможет применять меры влияния к банку, если к нему или владельцу существенного участия в нем применены санкции (при условии, что такие обстоятельства представляют угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка и/или стабильности банковской системы из-за лишения/ограничения права лица, к которому применено блокируя санкции, распоряжаться активами).

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