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2 мая 2023, 17:01 Читати українською

Рада провалила голосование за законопроект, позволяющий национализировать Сенс Банк

Верховная Рада не приняла в целом законопроект № 9107−1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram .

Верховная Рада не приняла в целом законопроект № 9107−1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения.
Фото: sensebank.com.ua

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За законопроект проголосовали только 212 депутатов. На повторное второе чтение документ отправили 264 народных избранника.

Этот законопроект позволяет Национальному банку национализировать банки подсанкционных собственников, в частности, Смысл Банк (ранее Альфа Банк).

«Плохая история, поскольку принятие законопроекта заложено пунктом в меморандуме МВФ», — отметил Железняк.

Почему так произошло

Нардеп объяснил, что голосование провалили, поскольку половина депутатов отсутствовала в зале, когда голосовали по правкам. Фракция «Слуга народа» отдала 162 голоса, «ЕС» — 1 голос, «Голос» — 12, «Батькивщина» — 10.

Законопроект будет вынесен на повторное второе чтение уже в конце мая.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Верховной Раде 30 марта зарегистрирован законопроект № 9107−1, обязывающий НБУ во время войны вывести банк с рынка в случае наличия среди его акционеров подсанкционных лиц.

Благодаря этому закону, НБУ получит рычаги влияния на банки, которые или владельцы существенного участия в которых являются лицами, к которым применены санкции. Подсанкционным лицам будет запрещено приобретать и/или увеличивать существенное участие в банках.

НБУ сможет применять меры влияния к банку, если к нему или владельцу существенного участия в нем применены санкции (при условии, что такие обстоятельства представляют угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка и/или стабильности банковской системы из-за лишения/ограничения права лица, к которому применено блокируя санкции, распоряжаться активами).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+55
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 мая 2023, 17:08
#
Кверті у розпачі…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
2 мая 2023, 18:07
#
У коллаборантов и пособников рашистов радость — российский Альфа-банк продолжает и дальше гадить в банковской системе Украины…

Беганина Авена по киевским «решалам» принесла свои плоды — российский банковский бизнес продолжает и дальше успешно функционировать в Украине несмотря ни на что…
+
+15
Alpenstein
Alpenstein
2 мая 2023, 18:26
#
Переголосування з врахуванням правок буде в кінці травня
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 мая 2023, 18:31
#
Сегодня 433 день войны…

А наши доблесные депутаты
ещё на один месяц продлили
работу российскому бизнесу
в банковской системе страны.
+
0
youknow
youknow
2 мая 2023, 18:38
#
Законопроєкт № 9107−1, вдосконалює процедуру виведення з ринку банку, про націоналізацію в законопроекті мова не йдеться.
Головне та погано зовсім іньше, тому що прийняття цього законопроекту закладено пунктом в меморандумі МВФ, і це означає погіршення стосунків з нашими головними партнерами.
З позитивного, клієнти ще встигнуть вивести кошти з сенс банку.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 мая 2023, 19:14
#
Если за 433 дня войны клиенты Альфы не удосужились вывести свои средства из банка, то зачем им выводить свои деньги в мае?!

385млн баксов, «зависших» в облигациях
Альфы, даже при всем желании, клиенты вывести не смогут, а ФГВФЛ не гарантирует возврат средств, вложенных в облигации.
+
+10
youknow
youknow
2 мая 2023, 19:53
#
Клієнти сенсбанку, розуміють ризики інвестування взагалі, слідкують за подіями в світі та Україні. Також враховується наданий сенсбанку, цілком безпечний для України, дозвіл працювати в Україні, західними контролюючими органами. Купівля ОВДП через сенсбанк — це суттєва підтримка обороноздатності та фінансової стабільності України. Націоналізація, або вивід з ринку сенс банку — це добре, як що зробити його розумно.
Облігації гарантуються державою, та будуть повернуті в повному обсязі, в будь якому випадку.
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