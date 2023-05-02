Верховная Рада не приняла в целом законопроект № 9107−1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram .
Рада провалила голосование за законопроект, позволяющий национализировать Сенс Банк
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За законопроект проголосовали только 212 депутатов. На повторное второе чтение документ отправили 264 народных избранника.
Этот законопроект позволяет Национальному банку национализировать банки подсанкционных собственников, в частности, Смысл Банк (ранее Альфа Банк).
«Плохая история, поскольку принятие законопроекта заложено пунктом в меморандуме МВФ», — отметил Железняк.
Почему так произошло
Нардеп объяснил, что голосование провалили, поскольку половина депутатов отсутствовала в зале, когда голосовали по правкам. Фракция «Слуга народа» отдала 162 голоса, «ЕС» — 1 голос, «Голос» — 12, «Батькивщина» — 10.
Законопроект будет вынесен на повторное второе чтение уже в конце мая.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в Верховной Раде 30 марта зарегистрирован законопроект № 9107−1, обязывающий НБУ во время войны вывести банк с рынка в случае наличия среди его акционеров подсанкционных лиц.
Благодаря этому закону, НБУ получит рычаги влияния на банки, которые или владельцы существенного участия в которых являются лицами, к которым применены санкции. Подсанкционным лицам будет запрещено приобретать и/или увеличивать существенное участие в банках.
НБУ сможет применять меры влияния к банку, если к нему или владельцу существенного участия в нем применены санкции (при условии, что такие обстоятельства представляют угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка и/или стабильности банковской системы из-за лишения/ограничения права лица, к которому применено блокируя санкции, распоряжаться активами).
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Комментарии - 7
Беганина Авена по киевским «решалам» принесла свои плоды — российский банковский бизнес продолжает и дальше успешно функционировать в Украине несмотря ни на что…
А наши доблесные депутаты
ещё на один месяц продлили
работу российскому бизнесу
в банковской системе страны.
Головне та погано зовсім іньше, тому що прийняття цього законопроекту закладено пунктом в меморандумі МВФ, і це означає погіршення стосунків з нашими головними партнерами.
З позитивного, клієнти ще встигнуть вивести кошти з сенс банку.
385млн баксов, «зависших» в облигациях
Альфы, даже при всем желании, клиенты вывести не смогут, а ФГВФЛ не гарантирует возврат средств, вложенных в облигации.
Облігації гарантуються державою, та будуть повернуті в повному обсязі, в будь якому випадку.