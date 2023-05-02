Программа «5-7-9» для коммунальных предприятий

Больше года полномасштабного вторжения украинский бизнес держит оборону на экономическом фронте Украины. Предприятия и бизнес из-за боевых действий понесли самые масштабные убытки за время независимости страны. По состоянию на 11 апреля 2023 года общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры уже достигла $80,4 млрд или 2,4 трлн грн.

Фото: Спикер — Михаил Медко, член правления Укрэксимбанка

Впрочем, война сформировала новые реалии, к которым, к сожалению, должны приспосабливаться все. И коммунальные предприятия не исключение.

Государство — главный кредитор

Официальная статистика Нацбанка за прошлый год показывает, что наибольшие приросты в кредитовании украинских предприятий показали госбанки: Укрэксимбанк на 13,7 млрд грн (на 20%) — до 82,9 млрд грн; Ощадбанк — на 10,6 млрд грн (на17%) — до 71,7 млрд грн; Укргазбанк — на 10,59 млрд грн (на 21%) — до 61,4 млрд грн; Приватбанк — на 9,7 млрд грн (на 52%) — до 28,2 млрд грн.

Большинство новых кредитов было предоставлено предприятиям в рамках госпрограмм, ведь с ростом учетной ставки НБУ до 25% банки повысили и свои процентные ставки, кредитуя бизнес под 23−26%. Фактически, только благодаря госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%», заемщики могли и дальше получать доступнее финансирование. По данным Минэкономики, более 300 предпринимателей получили за прошлую неделю кредиты по программе «5−7−9%» на общую сумму 1,7 млрд грн. С начала 2023 г. банки выдали бизнесу 7 тысяч кредитов на 25 млрд грн.

В течение 2022 года Укрэксимбанк в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» выделил 4,8 млрд грн и реализовал около 300 кейсов. В течение срока действия программы Банк уже предоставил кредитов на общую сумму более 9,2 млрд грн, а с началом российской агрессии профинансировал бизнес на общую сумму более 5,7 млрд грн.

Кроме того, Укрэксимбанк входит в топ-7 среди банков-участников программы. Несмотря на военное положение в стране Банк активно предоставляет кредиты не только на оборотные средства, но и готов удовлетворять потребности в покупке/обновлении основных средств.

Что изменили в программе

Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях обеспечения посевной кампании, а также поддержки коммунальных предприятий и бизнеса в период действия военного положения Кабмин ввел ряд изменений в госпрограмму.

Согласно изменениям, условия программы кредитования практически возвращаются в первоначальную редакцию, которая была внедрена в 2020 году.

В частности, в течение марта 2023 года постановлением Кабмина было:

отменено компенсационные ставки по кредитам и компенсационное вознаграждение за лизингом на уровне 0% годовых;

добавлена возможность предоставления финансового лизинга коммунальным предприятиям;

по кредитам на инвестиционные цели установление компенсационной ставки для средних и крупных предприятий 9% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 7%;

по кредитам на инвестиционные цели установление компенсационной ставки для микро и малых предприятий на уровне 7% с возможностью уменьшения для инвестиционных кредитов до 5%;

установление компенсационной ставки 9% для кредитов для пополнения оборотного капитала для всех предприятий.

Индивидуальный подход: Как Эксим поддерживает коммунальные предприятия

В Укрэксимбанке обслуживается более 600 коммунальных предприятий, работающих в сфере здравоохранения, транспорта, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Банк получает от них информацию о текущем положении дел и понимает их потребности. Именно поэтому Укрэксимбанк был инициатором внесения изменений в программу «5−7−9» относительно внесения в программу субъектов хозяйствования коммунального сектора экономики.

В связи с внутренним перемещением населения и релокации бизнеса происходит рост нагрузки на коммунальные предприятия Центральной и Западной Украины.

Остается общая проблема низкой энергоэффективности оборудования, используемого на предприятиях критической инфраструктуры. В более пострадавших регионах критически стоит вопрос их восстановления.

Отдельный вызов — это необходимость обновления транспортной инфраструктуры и специальной коммунальной техники. Это связано с тем, что большое количество техники было передано на нужды ВСУ и ТРО или уничтожено.

Кроме того, в прошлом году, в связи с введением военного положения, закупка и обновление почти не проводилось, поэтому значительная часть имеющегося парка техники устарела и нуждается в обновлении.

Главное, что решает программа «5−7−9» — это возможность получения финансового лизинга по ставкам, предлагавшимся еще до начала войны.

Также клиентам нравится, что они получают комплексную услугу: подписанием одного договора решаются вопросы с поставщиком, страхованием и регистрацией.

Банк также обеспечивает поддержку и сопровождение процесса, оказывает юридические консультации, находится в постоянном контакте с клиентом и поставщиком. Эксим имеет индивидуальный подход к каждому проекту и каждой ситуации, поэтому при необходимости адаптируем график возврата средств и можем включить в стоимость предмета лизинга затраты на регистрацию, расходные материалы, средства на плановое обслуживание.

Сейчас именно финансовый лизинг, с полным комплексом сопутствующих услуг, является довольно удобным способом приобретения основных средств для коммунальных предприятий с «кредитным плечом».