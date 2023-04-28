Главное за неделю: Ставка НБУ, запрет на гривневые переводы Wise и обновленный наблюдательный совет Ощада

Для большинства украинцев Германия ассоциируется со стабильностью, экономической силой и надежностью. Конечно, такая страна должна привлекать инвесторов. Как можно вложить деньги в ключевую экономику Европы, и главное — стоит ли это делать, разбирался «Минфин».

В госбюджет поступили грантовые средства от США в размере $1,25 миллиарда

В пьяницу, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $1,25 млрд. от Соединенных Штатов Америки.

Курс евро в начале мая: 10 лучших дней для спекулянтов

С конца этой недели и весь последующий ценники на евро в обменниках и кассах банков снова будут часто меняться, причем скачки курса могут быть очень ощутимыми. Почему это будет происходить и за сколько можно будет купить и продать евровалюту, расскажет «Минфин».

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых.

Нацбанк значительно улучшил прогнозы роста ВВП и инфляции

Учитывая быстрое восстановление энергетической системы, а также мягкую фискальную политику, Национальный банк улучшил прогноз экономического роста в 2023 году с 0,3% до 2%. НБУ также значительно улучшил прогноз инфляции в 2023 году. Регулятор прогнозирует замедление инфляции до 14,8% по итогам года по сравнению с 18,7% в предыдущем прогнозе.

Куда сейчас можно вложить деньги кроме недвижимости в Украине. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит: куда сейчас можно вложить деньги, депозиты в банках, покупка ОВГЗ и военных облигаций, покупка золота и серебра, бизнес в торговле и бытовые услуги, международные облигации Украины, инвестиции в криптовалюту, инвестиции в землю, прогноз курса доллара и евро на период с 27 апреля по 3 мая 2023 года.

Международная система Wise ввела запрет на гривневые переводы украинцев

Система международных денежных переводов Wise (ранее TransferWise) приостановила перечисление по гривневым счетам для всех своих клиентов. Об этом по запросу «Минфина» сообщил представитель прессслужбы этой компании. Он также напомнил, что ранее для наших граждан был введен запрет на выпуск новых карт Wise.

Крупные банки режут доходность 3-месячных депозитов

Уже завтра, 27 апреля, НБУ объявит свое решение по ключевой ставке. Это один из основных показателей, на которые банки ориентируются при определении доходности депозитов. Как меняют свои предложения и сколько платят своим частным клиентам банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

США признали риск подрыва господства доллара: что происходит на самом деле

Закат эры мирового господства доллара — любимая тема кремлевской пропаганды. Поэтому российские СМИ с удовольствием процитировали заявление министра финансов США Джанет Йеллен о влиянии санкций против страны-агрессора на мировую гегемонию доллара, сделанное ею в телеинтервью CNN. Минфин расспросил на эту тему экспертов и собрал их ожидания относительно изменения роли доллара в расчетах и накоплениях.

Кабмин назначил новых членов наблюдательного совета Ощадбанка

Кабинет министров назначил шесть независимых членов следующего наблюдательного совета Ощадбанка.

Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию для населения

Кабинет министров на заседании во вторник, 25 апреля, принял решение продлить действие действующих тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц — до 31 мая.

ЕС предоставил Украине 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи

Европейский союз во вторник, 25 апреля, предоставил Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из пакета в 18 млрд евро. Первый транш в размере 3 млрд евро Украина получила в январе 2023 года, второй транш в размере 1,5 млрд евро поступил в госбюджет в марте. Общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС в этом году достиг 6 млрд евро.

Куда инвестировать $50 тыс: разбираем самые надежные способы хранить значительные сбережения

Минфин уже рассказывал, как инвестировать небольшие сбережения до $1 тыс. Больший бюджет открывает более широкий перечень инструментов для размещения средств. В том числе и более доходных. Разберем их достоинства и недочеты.