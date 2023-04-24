Французский ритейлер Leroy Merlin решил продать все складские помещения в России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Французская Leroy Merlin продает все складские помещения в РФ
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Продажа логистических парков
Leroy Merlin планирует продать два логистических парка — около 130 000 кв. м в «Южных воротах» в Домодедово и 140 000 кв. м в комплексе «Белый Раст» в Московской области.
На активы претендуют две компании: Central Properties и «Венталл-Девелопмент», пишет издание.
Средства от продажи складских площадей нужны компании для дальнейшего развития Leroy Merlin в РФ после отказа французской стороны выделять финансирование на эти цели, считает заместитель директора по ключевым клиентам Union Brokers Степан Щедров.
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Напомним
В марте прошлого года руководство российского офиса Leroy Merlin сообщило партнерам, что не планирует закрывать бизнес в РФ и, наоборот, расширяет ассортимент и увеличивает количество партнеров.
Национальное агентство по предотвращению коррупции включило Leroy Merlin в список международных спонсоров войны.
В марте 2023 года ритейл заявил, что передаст российский бизнес в управление локальному топ-менеджменту.
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