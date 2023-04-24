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24 апреля 2023, 12:01 Читати українською

Французская Leroy Merlin продает все складские помещения в РФ

Французский ритейлер Leroy Merlin решил продать все складские помещения в России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Французский ритейлер Leroy Merlin решил продать все складские помещения в России.
Фото: focus.ua

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Продажа логистических парков

Leroy Merlin планирует продать два логистических парка — около 130 000 кв. м в «Южных воротах» в Домодедово и 140 000 кв. м в комплексе «Белый Раст» в Московской области.

На активы претендуют две компании: Central Properties и «Венталл-Девелопмент», пишет издание.

Средства от продажи складских площадей нужны компании для дальнейшего развития Leroy Merlin в РФ после отказа французской стороны выделять финансирование на эти цели, считает заместитель директора по ключевым клиентам Union Brokers Степан Щедров.

Читайте: Leroy Merlin уходит с рынка России

Напомним

В марте прошлого года руководство российского офиса Leroy Merlin сообщило партнерам, что не планирует закрывать бизнес в РФ и, наоборот, расширяет ассортимент и увеличивает количество партнеров.

Национальное агентство по предотвращению коррупции включило Leroy Merlin в список международных спонсоров войны.

В марте 2023 года ритейл заявил, что передаст российский бизнес в управление локальному топ-менеджменту.

Источник: Минфин
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