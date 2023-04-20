Укрпочта может получить национализированный PIN Банк — СМИ

Укрпочта планирует получить в управление ранее национализированный PIN Банк . Об этом пишет NV со ссылкой на собеседников на банковском рынке и в государственном учреждении.

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Мечта Укрпочты

За последние пять лет руководитель Укрпочты Игорь Смелянский мечтает вывести государственного оператора почты на банковский рынок.

Смелянский уверен, что 12 млн граждан, в основном из сел, благодаря Укрпочте с банковской лицензией смогут получать качественные финансовые услуги, которые сейчас для них недоступны. А государственный бюджет в течение четырех лет сможет сэкономить 10 млрд грн.

«В случае создания почтового банка все пенсионеры, получающие свои выплаты через нас, станут его клиентами. Это значит, что государство перестанет выплачивать нам 2,5 млрд грн на компенсацию тарифа на доставку пенсий», — уверяет Смелянский.

Укрпочта планирует получить в управление ранее национализированный PIN Банк.

Этот небольшой банк (по ренкингу НБУ — 50 место из 62) ранее принадлежал российскому бизнесмену Евгению Гиннеру. 27 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции Украины к Гинеру и применило к нему санкцию в виде взыскания в доход государства его 88,89% акций PIN Банк.

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В соответствующем решении ВАКС указано, что оно будет направлено Кабмину в день вступления им в законную силу для определения субъекта, который будет владельцем этого банка.

Предыстория

В январе прошлого года Укрпочта подала в Нацбанк документы на покупку Альпари Банка. В июне приобретение даже успел согласовать Антимонопольный комитет Украины.

Но против превращения Укрпочты в банк выступил НБУ.