Идея Банк выставил на продажу портфель проблемных активов

Идея Банк предлагает участникам рынка финансовых услуг поучаствовать в торгах по продаже прав требования по кредитным договорам. Уступка права будет осуществляться путем проведения открытых и прозрачных торгов, организованных по английской модели аукционов. Об этом говорится в сообщении банка.

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Основные характеристики портфеля:

договоры о предоставлении бланковых потребительских кредитов заемщикам физическим лицам;

90+ дней просрочки долга;

возможно наличие кредитов, по которым ведется претензионно-исковая работа, начатая до введения военного положения.

Портфель будет разделен на лоты по группам дней просрочки долга, в каждом лоте около 2−5 тыс. кредитов.

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В отдельный лот включены кредиты заемщиков, адрес проживания которых относится к территориям, расположенным в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, а также недавно деоккупированные территории.

В общей сложности на продажу выставляется около 55 тыс. кредитов, сумма общей задолженности по которым составляет около 2,9 млрд грн.

Кто может участвовать

К участию в торгах приглашаются юридические лица-финансовые учреждения, которые в соответствии с законодательством имеют право предоставлять средства в ссуду, в том числе на условиях финансового кредита, и/или услуги по факторингу, и имеют опыт на рынке покупки кредитных портфелей не менее одного года.