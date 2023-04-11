Рада одобрила законопроект для национализации Сенс Банка

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1 о выводе с рынка банка в условиях военного положения, которое позволит НБУ начать национализацию Сенс Банка (ранее — Альфа-Банк ). Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Законопроект касается процедуры вывода из рынка банков, принадлежащих подсанкционным лицам таким образом, чтобы прекращение их участия в банковской системе государства не причинило вреда интересам клиентов банков и их вкладчиков.

«Его целью является обеспечение стабильности банковской системы в условиях военного положения, введенного в Украине в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, а также защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков», — прокомментировал Гетманцев.

По его словам, инициатива направлена на противодействие рискам, в частности путем предоставления НБУ полномочий при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций в банк и/или владельцев существенного участия в банке, принять решение о:

запрет подсакционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

отзыв банковской лицензии и ликвидацию банка (не определенный системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка (национализация) с учетом особенностей, установленных пунктом 23 раздела X «Заключительные и переходные положения» настоящего закона.

вводится возможность вывода системно важного банка с рынка (национализации) при отсутствии у него признаков неплатежеспособности (при применении к банку или владельцу существенного участия в нем блокирующих санкции);

закрепляется норма, которой предусмотрена возможность возмещения лицам ущерба, который они понесли в результате ликвидации банка или вывода из рынка системно важного банка, исключительно за счет средств государства-агрессора.

Напомним

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию владельцев существенного участия в АО «Сенс Банк» — ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited.

Ранее «Минфин» писал, что в Межведомственной рабочей группе по санкциям, специально созданной 30 августа для ускорения процесса введения ограничений против россиян, заявили, что Альфа-Банк национализируют.