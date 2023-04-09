В марте 37 участников покинули рынок небанковских финансовых услуг

В марте небанковский финансовый рынок уменьшился на 37 участников с 1 384 до 1 347. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка .

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Кого исключили из списка

Из реестров исключены 37 участников рынка небанковских финансовых услуг: 12 финансовых компаний, пять ломбардов, два кредитных союза и пять лизинговых компаний исключены из реестров добровольно, а остальные семь финансовых компаний, пять страховщиков и одна лизинговая компания — принудительно.

Кто работает на рынке

В Нацбанке добавляют, что по состоянию на 31 марта на небанковском рынке работали:

110 страховщиков non-life (в феврале было 115)

12 life-страховщиков

один страховщик со специальным статусом

171 ломбард (было 176)

157 кредитных союзов (было 159)

89 лизинговых компаний (было 95)

682 финансовые компании (было 701),

58 страховых брокеров,

67 коллекторских компаний.

Кроме того, количество банков в марте уменьшилось с 67 до 65. Регулятор принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Форвард Банк и Айбокс банк.