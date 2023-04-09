В марте небанковский финансовый рынок уменьшился на 37 участников с 1 384 до 1 347. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В марте 37 участников покинули рынок небанковских финансовых услуг
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Кого исключили из списка
Из реестров исключены 37 участников рынка небанковских финансовых услуг: 12 финансовых компаний, пять ломбардов, два кредитных союза и пять лизинговых компаний исключены из реестров добровольно, а остальные семь финансовых компаний, пять страховщиков и одна лизинговая компания — принудительно.
Кто работает на рынке
В Нацбанке добавляют, что по состоянию на 31 марта на небанковском рынке работали:
- 110 страховщиков non-life (в феврале было 115)
- 12 life-страховщиков
- один страховщик со специальным статусом
- 171 ломбард (было 176)
- 157 кредитных союзов (было 159)
- 89 лизинговых компаний (было 95)
- 682 финансовые компании (было 701),
- 58 страховых брокеров,
- 67 коллекторских компаний.
Кроме того, количество банков в марте уменьшилось с 67 до 65. Регулятор принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Форвард Банк и Айбокс банк.
Источник: Минфин
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