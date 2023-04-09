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9 апреля 2023, 9:10 Читати українською

В марте 37 участников покинули рынок небанковских финансовых услуг

В марте небанковский финансовый рынок уменьшился на 37 участников с 1 384 до 1 347. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В марте небанковский финансовый рынок уменьшился на 37 участников с 1 384 до 1 347.
Фото: bank.gov.ua

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Кого исключили из списка

Из реестров исключены 37 участников рынка небанковских финансовых услуг: 12 финансовых компаний, пять ломбардов, два кредитных союза и пять лизинговых компаний исключены из реестров добровольно, а остальные семь финансовых компаний, пять страховщиков и одна лизинговая компания — принудительно.

Кто работает на рынке

В Нацбанке добавляют, что по состоянию на 31 марта на небанковском рынке работали:

  • 110 страховщиков non-life (в феврале было 115)
  • 12 life-страховщиков
  • один страховщик со специальным статусом
  • 171 ломбард (было 176)
  • 157 кредитных союзов (было 159)
  • 89 лизинговых компаний (было 95)
  • 682 финансовые компании (было 701),
  • 58 страховых брокеров,
  • 67 коллекторских компаний.

Кроме того, количество банков в марте уменьшилось с 67 до 65. Регулятор принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Форвард Банк и Айбокс банк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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dikiy28
dikiy28
9 апреля 2023, 10:02
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В чём прикол таких статей!!! хоч бы список предоставили… уникальность статьи зашкаливает
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