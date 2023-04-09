У березні небанківський фінансовий ринок зменшився на 37 учасників з 1 384 до 1 347. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
У березні 37 учасників залишили ринок небанківських фінансових послуг
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Кого виключили зі списку
З реєстрів виключено 37 учасників ринку небанківських фінансових послуг: 12 фінансових компаній, п'ять ломбардів, дві кредитні спілки та п'ять лізингових компаній виключено з реєстрів добровільно, а інші сім фінансових компаній, п'ять страховиків та одна лізингова компанія — примусово.
Хто працює на ринку
В Нацбанку додають, що станом на 31 березня на небанківському ринку працювали:
- 110 страховиків non-life (у лютому було 115)
- 12 life-страховиків
- один страховик зі спеціальним статусом
- 171 ломбард (було 176)
- 157 кредитних спілок (було 159)
- 89 лізингових компаній (було 95)
- 682 фінансові компанії (було 701),
- 58 страхових брокерів,
- 67 колекторських компаній.
Крім того, кількість банків у березні зменшилася з 67 до 65. Регулятор ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Форвард Банк та Айбокс банк.
Джерело: Мінфін
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