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9 квітня 2023, 9:10 Читать на русском

У березні 37 учасників залишили ринок небанківських фінансових послуг

У березні небанківський фінансовий ринок зменшився на 37 учасників з 1 384 до 1 347. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

У березні небанківський фінансовий ринок зменшилася на 37 учасників з 1 384 до 1 347.
Фото: bank.gov.ua

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Кого виключили зі списку

З реєстрів виключено 37 учасників ринку небанківських фінансових послуг: 12 фінансових компаній, п'ять ломбардів, дві кредитні спілки та п'ять лізингових компаній виключено з реєстрів добровільно, а інші сім фінансових компаній, п'ять страховиків та одна лізингова компанія — примусово.

Хто працює на ринку

В Нацбанку додають, що станом на 31 березня на небанківському ринку працювали:

  • 110 страховиків non-life (у лютому було 115)
  • 12 life-страховиків
  • один страховик зі спеціальним статусом
  • 171 ломбард (було 176)
  • 157 кредитних спілок (було 159)
  • 89 лізингових компаній (було 95)
  • 682 фінансові компанії (було 701),
  • 58 страхових брокерів,
  • 67 колекторських компаній.

Крім того, кількість банків у березні зменшилася з 67 до 65. Регулятор ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Форвард Банк та Айбокс банк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
dikiy28
dikiy28
9 квітня 2023, 10:02
#
В чём прикол таких статей!!! хоч бы список предоставили… уникальность статьи зашкаливает
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