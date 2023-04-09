У березні 37 учасників залишили ринок небанківських фінансових послуг

У березні небанківський фінансовий ринок зменшився на 37 учасників з 1 384 до 1 347. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку .

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кого виключили зі списку

З реєстрів виключено 37 учасників ринку небанківських фінансових послуг: 12 фінансових компаній, п'ять ломбардів, дві кредитні спілки та п'ять лізингових компаній виключено з реєстрів добровільно, а інші сім фінансових компаній, п'ять страховиків та одна лізингова компанія — примусово.

Хто працює на ринку

В Нацбанку додають, що станом на 31 березня на небанківському ринку працювали:

110 страховиків non-life (у лютому було 115)

12 life-страховиків

один страховик зі спеціальним статусом

171 ломбард (було 176)

157 кредитних спілок (було 159)

89 лізингових компаній (було 95)

682 фінансові компанії (було 701),

58 страхових брокерів,

67 колекторських компаній.

Крім того, кількість банків у березні зменшилася з 67 до 65. Регулятор ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Форвард Банк та Айбокс банк.