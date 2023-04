Глава JPMorgan предсказал последствия на долгие годы из-за банковского кризиса

Следующей жертвой оттока депозитов после краха SVB мог стать еще один американский региональный банк — First Republic Bank. Однако JPMorgan и еще десять крупных банков разместили депозиты на $30 млрд в First Republic Bank, чтобы вернуть к финансовой организации доверие вкладчиков. В частности, JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo выделили по $5 млрд каждый. Размещение средств позволило банку продолжать обслуживать клиентов.

Даймон о рисках Риски, которые привели к текущему кризису, «прятались у всех на виду», написал Даймон, сославшись на рост процентных ставок в США и уровень незастрахованных депозитов в Silicon Valley Bank. По его мнению, стресс для финансового сектора, вызванный банкротством банков в США в прошлом месяце, по-прежнему представляет собой угрозу, его следует устранять путем переосмысления процесса регулирования. Любые новые правила в ответ на последние события должны быть продуманными, включая более четкие правила работы с обанкротившимися банками.

«Недавние банкротства Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Европе, а также связанный с этим стресс в банковской системе подчеркивают, что простого удовлетворения нормативных требований регуляторов недостаточно. Рисков много, и управление этими рисками требует постоянного и бдительного наблюдения за развитием мира», — считает глава банка.