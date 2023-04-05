Глава JPMorgan предсказал последствия на долгие годы из-за банковского кризиса

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что банковский кризис в США еще не закончился, и даже когда он останется позади, его последствия будут ощущаться еще долгие годы. Об этом глава банка сообщил в ежегодном письме акционерам JPMorgan, пишет CNBC.

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Что говорит Даймон По мнению главы JPMorgan, вероятность рецессии в экономике выросла. При этом он уточнил, что текущий кризис не похож на глобальный финансовый кризис, который наблюдался 15 лет назад. «Важно то, что недавние события не похожи на то, что произошло во время мирового финансового кризиса 2008 года, однако неясно, когда нынешний кризис закончится», — написал Даймон. Банковский кризис

Банковские проблемы в США начались с краха Silicon Valley Bank, который был закрыт регулирующими органами 10 марта — после того, как вкладчики вывели из банка десятки миллиардов долларов. SVB обслуживал в основном технологические стартапы и инвесторов, которые их финансируют. Калифорнийский банк стал самым крупным банкротом в банковском секторе США со времен экономического кризиса 2008 года. До банкротства он занимал 16-е место по активам в стране. Также в марте закрылись еще два банка из США — Signature Bank и Silvergate Bank. Читайте: Угрожает ли рынкам США новый банковский кризис

На фоне краха сразу трех американских финансовых организаций обострились проблемы у одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. 19 марта стало известно, что швейцарский банк UBS поглотил испытывающего проблемы конкурента Credit Suisse. Ранее в JPMorgan заявляли, что те трудности, которые возникли у Credit Suisse вслед за банкротством американского банка Silicon Valley Bank, только начало эпидемии, охватившей мировой банковский сектор.