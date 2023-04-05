Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что банковский кризис в США еще не закончился, и даже когда он останется позади, его последствия будут ощущаться еще долгие годы. Об этом глава банка сообщил в ежегодном письме акционерам JPMorgan, пишет CNBC.
Глава JPMorgan предсказал последствия на долгие годы из-за банковского кризиса
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Что говорит Даймон
По мнению главы JPMorgan, вероятность рецессии в экономике выросла. При этом он уточнил, что текущий кризис не похож на глобальный финансовый кризис, который наблюдался 15 лет назад.
«Важно то, что недавние события не похожи на то, что произошло во время мирового финансового кризиса 2008 года, однако неясно, когда нынешний кризис закончится», — написал Даймон.
Банковский кризис
Банковские проблемы в США начались с краха Silicon Valley Bank, который был закрыт регулирующими органами 10 марта — после того, как вкладчики вывели из банка десятки миллиардов долларов.
SVB обслуживал в основном технологические стартапы и инвесторов, которые их финансируют. Калифорнийский банк стал самым крупным банкротом в банковском секторе США со времен экономического кризиса 2008 года. До банкротства он занимал 16-е место по активам в стране. Также в марте закрылись еще два банка из США — Signature Bank и Silvergate Bank.
На фоне краха сразу трех американских финансовых организаций обострились проблемы у одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. 19 марта стало известно, что швейцарский банк UBS поглотил испытывающего проблемы конкурента Credit Suisse. Ранее в JPMorgan заявляли, что те трудности, которые возникли у Credit Suisse вслед за банкротством американского банка Silicon Valley Bank, только начало эпидемии, охватившей мировой банковский сектор.
Следующей жертвой оттока депозитов после краха SVB мог стать еще один американский региональный банк — First Republic Bank. Однако JPMorgan и еще десять крупных банков разместили депозиты на $30 млрд в First Republic Bank, чтобы вернуть к финансовой организации доверие вкладчиков. В частности, JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo выделили по $5 млрд каждый. Размещение средств позволило банку продолжать обслуживать клиентов.
Даймон о рисках
Риски, которые привели к текущему кризису, «прятались у всех на виду», написал Даймон, сославшись на рост процентных ставок в США и уровень незастрахованных депозитов в Silicon Valley Bank.
По его мнению, стресс для финансового сектора, вызванный банкротством банков в США в прошлом месяце, по-прежнему представляет собой угрозу, его следует устранять путем переосмысления процесса регулирования. Любые новые правила в ответ на последние события должны быть продуманными, включая более четкие правила работы с обанкротившимися банками.
«Недавние банкротства Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Европе, а также связанный с этим стресс в банковской системе подчеркивают, что простого удовлетворения нормативных требований регуляторов недостаточно. Рисков много, и управление этими рисками требует постоянного и бдительного наблюдения за развитием мира», — считает глава банка.
После краха Silicon Valley Bank в марте многие вкладчики начали переводить депозиты из региональных банков в крупные банки, однако, по мнению Даймона, это не значит, что крупные банки выиграли от кризиса.
«Любой кризис, который наносит ущерб доверию американцев к своим банкам, наносит ущерб всем банкам — факт, который был известен еще до этого кризиса. Хотя это правда, что текущий банковский кризис „принес выгоды“ более крупным банкам из-за притока депозитов, которые они получили от более мелких учреждений, представление о том, что этот крах пошел им на пользу, абсурдно», — написал Даймон.
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