Фармацевтический гигант Chiesi покупает KalVista за $1,9 миллиарда: акции выросли на 38%

Акции KalVista Pharmaceuticals в среду, 29 апреля, выросли на 38% после объявления о ее поглощении итальянской группой Chiesi. Компания согласилась выкупить все акции американской KalVista по $27 за штуку наличными, что оценивает сделку примерно в $1,9 млрд. Об этом сообщает Investing.

Предлагаемая стоимость акций включает премию в размере 36% к средневзвешенной цене бумаг KalVista за последние 30 дней по состоянию на 28 апреля. К оглашению сделки, в понедельник, акции закрылись на отметке $19,24.

Согласно условиям соглашения, Chiesi начнет тендерное предложение по приобретению всех находящихся в обращении акций KalVista. Соглашение было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет завершено в третьем квартале 2026 года при условии соблюдения обычных условий закрытия, включая получение одобрений регуляторных органов и тендер на приобретение по меньшей мере большинства оборотных акций.

Стратегическая ценность: препарат EKTERLY

Главным активом KalVista является препарат EKTERLY (себетралстат) — первая таблетированная терапия «при необходимости» для лечения приступов ангионевротического отека у взрослых и подростков от 12 лет. Он уже одобрен в США, ЕС, Великобритании и Японии.

После запуска в США в июле 2025 года продажи себетралстата по итогам того же года составили 49 миллионов долларов. В настоящее время продолжаются исследования по применению препарата для лечения детей от 2 до 11 лет.

Крупнейшая инвестиция в истории Chiesi

Эта покупка является самой большой в истории Chiesi по стоимости. Она напрямую поддерживает стратегическую цель компании — достичь годовой выручки в 6 млрд евро к 2030 году, параллельно расширяя коммерческое присутствие на рынке Соединенных Штатов.