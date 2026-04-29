Иранский риал обвалился до исторического минимума: 1 доллар стоит 1,8 миллиона

Национальная валюта Ирана пережила беспрецедентный обвал, опустившись до самого низкого показателя за всю историю наблюдений. Обвал достиг таких масштабов, что в эквиваленте к американской валюте один риал математически равен нулю. Главными драйверами экономического шока стали военные действия, блокада Ормузского пролива и критическое сокращение экспортных поступлений.

Масштаб девальвации

Курс национальной валюты Исламской Республики установил абсолютный антирекорд на валютном рынке. За один доллар США теперь дают 1 800 000 иранских риалов. Такой уровень падения привел к тому, что на графиках и в системах международных финансовых платформ стоимость единицы иранской валюты отображается как 0,00 доллара — такая мелочь просто не помещается в стандартные финансовые калькуляторы.

Причины финансового коллапса

Стремительная потеря стоимости является прямым следствием геополитического и военного кризиса в регионе. Экономика страны оказалась под экстремальным давлением из-за активных боевых действий и физического перекрытия Ормузского пролива — ключевой логистической артерии для международной торговли. Остановка судоходства спровоцировала резкое падение доходов от продажи сырья за рубеж, лишив государственный бюджет необходимых валютных резервов, с помощью которых центральный банк мог бы поддерживать курс риала.

Гиперинфляция и печатание новых банкнот

Согласно последним макроэкономическим расчетам, с 2020 года национальная валюта Ирана потеряла около 800% своей стоимости. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2026 года общая инфляция в стране может достичь 69%, что станет самым высоким показателем со времен Второй мировой войны (в 1940-х годах этот уровень превышал 96%). Официальная статистика также фиксирует, что продовольственная инфляция на базовые продукты уже пересекла отметку в 100%. Чтобы справиться с последствиями девальвации на наличном рынке, правительство было вынуждено ввести в обращение новые банкноты номиналом 10 миллионов риалов.

