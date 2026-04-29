Иранский риал обвалился до исторического минимума: 1 доллар стоит 1,8 миллиона

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 апреля 2026, 18:14

Иранский риал обвалился до исторического минимума: 1 доллар стоит 1,8 миллиона

Национальная валюта Ирана пережила беспрецедентный обвал, опустившись до самого низкого показателя за всю историю наблюдений. Обвал достиг таких масштабов, что в эквиваленте к американской валюте один риал математически равен нулю. Главными драйверами экономического шока стали военные действия, блокада Ормузского пролива и критическое сокращение экспортных поступлений.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштаб девальвации

Курс национальной валюты Исламской Республики установил абсолютный антирекорд на валютном рынке. За один доллар США теперь дают 1 800 000 иранских риалов. Такой уровень падения привел к тому, что на графиках и в системах международных финансовых платформ стоимость единицы иранской валюты отображается как 0,00 доллара — такая мелочь просто не помещается в стандартные финансовые калькуляторы.

Причины финансового коллапса

Стремительная потеря стоимости является прямым следствием геополитического и военного кризиса в регионе. Экономика страны оказалась под экстремальным давлением из-за активных боевых действий и физического перекрытия Ормузского пролива — ключевой логистической артерии для международной торговли. Остановка судоходства спровоцировала резкое падение доходов от продажи сырья за рубеж, лишив государственный бюджет необходимых валютных резервов, с помощью которых центральный банк мог бы поддерживать курс риала.

Гиперинфляция и печатание новых банкнот

Согласно последним макроэкономическим расчетам, с 2020 года национальная валюта Ирана потеряла около 800% своей стоимости. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2026 года общая инфляция в стране может достичь 69%, что станет самым высоким показателем со времен Второй мировой войны (в 1940-х годах этот уровень превышал 96%). Официальная статистика также фиксирует, что продовольственная инфляция на базовые продукты уже пересекла отметку в 100%. Чтобы справиться с последствиями девальвации на наличном рынке, правительство было вынуждено ввести в обращение новые банкноты номиналом 10 миллионов риалов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами