Международный реестр убытков открывает пять новых категорий заявлений для бизнеса и государства

С 29 апреля 2026 года представители бизнеса и государственных органов могут подавать заявления в Международный реестр убытков, причиненных агрессией россии против Украины. Речь идет о запуске пяти новых категорий, охватывающих повреждение или уничтожение критической и некритической инфраструктуры, а также потерю, повреждение или уничтожение активов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кто может подать заявление

Представление заявлений доступно через портал «Действие» для всех юридических лиц независимо от организационно-правовой формы или формы собственности, включая государственные и коммунальные предприятия. Отдельные категории также предусмотрены для Украины, органов власти, государственных учреждений, органов местного самоуправления, общин и муниципалитетов.

В категориях, касающихся повреждения или уничтожения инфраструктуры, можно заявлять о возмещении стоимости разрушенного или поврежденного имущества, а также затрат на его ремонт или восстановление.

Отдельная категория потери активов охватывает не только сами активы, но и упущенную прибыль или полную потерю бизнеса вследствие их уничтожения или потери.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра отметила, что этот шаг является фундаментом для создания международной доказательной базы, на основе которой в будущем будут выплачиваться компенсации.

Контекст

Международный реестр ущерба объединяет 44 государства и Европейский Союз. В декабре 2025 года была подписана Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии, которая будет рассматривать заявления и определять размер возмещения. В настоящее время в реестр уже поступило около 150 тысяч заявлений.

Украина вместе с партнерами также работает над созданием компенсационного фонда, который будет осуществлять выплаты на основе решений комиссии по принципу, что финансовую ответственность за нанесенный ущерб несет рф.