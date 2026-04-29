Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 апреля 2026, 19:39

Международный реестр убытков открывает пять новых категорий заявлений для бизнеса и государства

С 29 апреля 2026 года представители бизнеса и государственных органов могут подавать заявления в Международный реестр убытков, причиненных агрессией россии против Украины. Речь идет о запуске пяти новых категорий, охватывающих повреждение или уничтожение критической и некритической инфраструктуры, а также потерю, повреждение или уничтожение активов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Фото: ГСЧС

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто может подать заявление

Представление заявлений доступно через портал «Действие» для всех юридических лиц независимо от организационно-правовой формы или формы собственности, включая государственные и коммунальные предприятия. Отдельные категории также предусмотрены для Украины, органов власти, государственных учреждений, органов местного самоуправления, общин и муниципалитетов.

В категориях, касающихся повреждения или уничтожения инфраструктуры, можно заявлять о возмещении стоимости разрушенного или поврежденного имущества, а также затрат на его ремонт или восстановление.

Отдельная категория потери активов охватывает не только сами активы, но и упущенную прибыль или полную потерю бизнеса вследствие их уничтожения или потери.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра отметила, что этот шаг является фундаментом для создания международной доказательной базы, на основе которой в будущем будут выплачиваться компенсации.

Контекст

Международный реестр ущерба объединяет 44 государства и Европейский Союз. В декабре 2025 года была подписана Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии, которая будет рассматривать заявления и определять размер возмещения. В настоящее время в реестр уже поступило около 150 тысяч заявлений.

Украина вместе с партнерами также работает над созданием компенсационного фонда, который будет осуществлять выплаты на основе решений комиссии по принципу, что финансовую ответственность за нанесенный ущерб несет рф.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами