Почему потребители в два раза чаще доверяют выбор товаров ИИ, а не поисковым системам

Потребители массово отказываются от традиционного шоппинга, передавая алгоритмам искусственного интеллекта задачи сравнения и оценки целесообразности покупки товаров. Генеративный поиск становится критическим фактором для видимости брендов, а успешная интеграция этих технологий превращается в ключевой ориентир для инвесторов при оценке технологического сектора и ритейла. Об этом сообщает аналитическая платформа Similarweb.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая парадигма потребительского выбора

Современные покупатели всё чаще отказываются от традиционного самостоятельного поиска в интернете. Вместо этого они поручают алгоритмам сложные задачи: анализ технических характеристик, сравнение цен и подтверждение целесообразности самой покупки. Нейросети фактически превратились в последнюю инстанцию, которая помогает потребителю принять окончательное решение перед тем, как потратить собственные средства.

Сигнал для бизнеса и фондового рынка

В отчете отмечается, что классические маркетинговые инструменты частично теряют свою эффективность, поскольку видимость торговых марок теперь напрямую зависит от алгоритмов генеративного поиска. Компании, которые уже сегодня способны адаптировать свои стратегии и эффективно внедрять эти технологические решения, получают существенное конкурентное преимущество.

Аналитики подчеркивают, что способность бизнеса интегрироваться в «ИИ-экосистему» — это не просто тренд, а четкий сигнал для инвесторов. Участники фондового рынка используют этот критерий в качестве основного показателя при формировании долгосрочных позиций и оценке жизнеспособности компаний в сфере розничной торговли и технологическом секторе.

Монополизация воронки продаж и высокая конверсия

Согласно расширенным данным Similarweb из отраслевого отчета «Generative AI Brand Visibility Index 2026», искусственный интеллект коренным образом изменил путь клиента, фактически монополизировав верхнюю часть воронки продаж. Классические поисковые системы теряют свои позиции на этапе изучения и оценки предложений.

Ключевые макропоказатели нового потребительского поведения свидетельствуют о следующих изменениях:

Преимущество на этапе выбора: на этапах первоначального знакомства с товаром и его оценки потребители обращаются к нейросетям в два раза чаще, чем к традиционным поисковикам. Последним осталась преимущественно финальная транзакционная функция — поиск конкретного магазина для оформления уже выбранного товара.

Изолированность трафика: с января 2025 по январь 2026 года общее количество посещений ИИ-платформ выросло на 28,6%, однако уровень переходов по внешним ссылкам на другие сайты остался практически неизменным. Это свидетельствует о том, что клиенты получают исчерпывающие ответы и формируют окончательный шорт-лист брендов непосредственно в диалоге с алгоритмом.

Аномальная конверсия: покупатели, которые всё же попадают на страницы ритейлеров по прямой рекомендации искусственного интеллекта, демонстрируют беспрецедентно высокий уровень готовности к покупке. Их конверсия в покупку составляет 7% (по сравнению с обычными 5% из поисковых систем).

