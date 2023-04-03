В Украине начался бета-тест цифровой подписи европейских документов — «Дия. Подпись-EU», соответствующий регламенту eIDAS Европейского Союза. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В Украине тестируют подписание европейских документов через «Дия.Подпись»
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Цифровой безвиз
«Приближаемся к цифровому безвизу с ЕС. Следовательно, страны Евросоюза смогут проверить наложенную подпись и убедиться, что документ подписали именно вы. Присоединяйтесь к бета-тесту», — написал он.
Как принять участие
Чтобы принять участие в тестировании, необходимо обновить «Дию» до последней версии.
Приложение автоматически создает два варианта подписи. По украинскому стандарту (ГОСТ) и международному (ECDSA). Процесс не изменился.
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Во время бета-теста подписать документ Дия. Подписью-EU можно на двух платформах: ID.GOV.UA (ICEI) и в сервисе документооборота «Вчасно». Однако в дальнейшем сервис будет расширяться.
«Взаимное признание электронных подписей с ЕС — очень важная часть цифровой евроинтеграции. Мы на правильном пути. Работаем дальше», — подытожил министр.
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