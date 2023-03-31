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31 марта 2023, 20:02 Читати українською

Главное за воскресенье: Деятельность Raiffeisen Bank в РФ, цены на топливо и прогноз курса доллара и ВВП

Amazon хочет конкурировать с Маском в космосе: слетят ли к небесам ее акции

Amazon.com готовится вступить в конкурентную борьбу со SpaceX Илона Маска, предложив широкополосный доступ в Интернет во всем мире. В первой половине 2024 года крупнейшая платформа электронной коммерции планирует запустить в космос свои первые интернет-спутники, а затем провести первые коммерческие испытания. Найдется ли на этом рынке место для еще одного игрока и как новое направление повлияет на акции Amazon, разбирался Минфин.

НБУ прокомментировал заявление Raiffeisen Bank о его деятельности в РФ

Национальный банк Украины отмечает положительные сигналы в заявлении группы Raiffeisen Bank International (RBI), объявленном по результатам общего собрания 30 марта.

Почему цены на горючее снова вырастут: когда и на сколько

С 1 июля 2023 г. планируется вернуть довоенное налогообложение горючего. Это касается не только НДС, который вырастет с 7 до 20%, но и акцизов. Как это повлияет на цены на АЗС, рассказал Сергей Куюн, руководитель Консалтинговой группы А-95.

Как изменилось инвестирование в недвижимость после года войны в Украине? Прогноз курса валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Как гастарбайтеры влияли на Украину до войны и влияют сейчас? Прогноз курса доллара и евро на период с 30 марта по 5 апреля 2023 года.

На спасение банков уже направили более $400 млрд: сделает ли это доллар слабее

На спасение финучреждений и поддержку их вкладчиков Федрезерв уже направил колоссальную сумму, а СМИ заполнили заголовки о том, что Штаты снова массово печатают доллары. Что происходит на самом деле, расскажет «Минфин».

6% годовых в валюте: стоит ли сейчас вкладывать в украинскую землю

Несмотря на войну, эксперты называют 2023 год уникальным, с точки зрения инвестиций в землю. Как инвестировать в этот актив, чтобы получить наибольшую прибыль и минимизировать риски, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

Кто владеет компаниями на рынке азартных игр и какая у них прибыль — исследование YouControl

Полномасштабное вторжение РФ в Украину, санкции против физических и юридических лиц и отмена налоговых льгот изменили экономическую ситуацию и повлияли на игорный бизнес в Украине. Аналитики R&D центра YouControl провели исследования и обнаружили, кто владеет компаниями на рынке азартных игр, какая у них прибыль и сколько легальных бизнесов в этой сфере.

Приват повысил ставки на длинные депозиты

Банки начинают реагировать на новые правила работы со средствами клиентов, введенные НБУ. Снова начали пересматривать свои депозитные предложения крупные финучреждения. Сколько они сейчас платят своим частным вкладчикам, — в свежем обзоре «Минфина».

На сайте Пенсионного фонда можно приобрести страховой стаж. Как это сделать

Пенсионный фонд в среду, 29 марта, запустил на своем портале механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер.

Бюджет $20−50 тыс: какую квартиру можно купить в Киеве за такие деньги

Большая распродажа на столичном рынке недвижимости закончилась: количество предложений жилья существенно сократилось. Сразу отреагировали и цены, которые обрели определенную точку равновесия. Почему владельцы притормозили с продажей своих квартир и какая сумма реально должна быть на руках, чтобы стать владельцем столичной недвижимости, выяснял Минфин.

Зачем государство «коллекционирует» банки и что с ними сделает после войны

Доля государства в банковской системе Украины будет расти. Об этом неделю назад заявил Национальный банк, когда комментировал предложение о продаже «Сенс Банка» (бывший Альфа-Банк) польским инвесторам. Рынку четко дали понять, что у новых частных акционеров Сенс Банка не будет, структура будет национализирована. Для чего регулятор проработал соответствующий законопроект и передал его Верховной Раде.

Курс доллара 40,2 грн/$, а рост ВВП — 2%. Прогноз ICU

Украинская экономика стабилизировалась после прошлогоднего падения на 29% и в этом году ожидается едва заметное экономическое восстановление на 2% благодаря улучшению ситуации в сфере безопасности и логистики, говорится в макропрогнозе инвесткомпании ICU.

Фальшивые деньги: какие гривневые купюры подделывают чаще всего

По итогам прошлого года на 1 млн. шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года — около 7,1 банкнот).

Госдолг Украины за месяц сократился более чем на полмиллиарда долларов

По состоянию на 28 февраля 2023 г. государственный и гарантированный госдолг Украины составил 4 242,16 млрд гривен или $116,01 млрд.

Источник: Минфин
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