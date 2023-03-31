Почему цены на горючее снова вырастут: когда и на сколько

С 1 июля 2023 г. планируется вернуть довоенное налогообложение топлива. Это касается не только НДС, который вырастет с 7 до 20%, но и акцизов. Как это повлияет на цены на АЗС, рассказал Сергей Куюн, руководитель Консалтинговой группы А-95.

Возвращать или нет

Считаю это решение верным.

Во-первых, крайне нужны деньги.

Во-вторых, цены на нефть упали. Март 2022 — $140, сейчас — 75 $/барр.

В-третьих, снижение НДС привело к злоупотреблениям некоторых импортеров, которые из-за низкого налога начали выводить прибыль из страны путем фиктивного завышения цен на импортируемый нефтепродукт. Когда НДС 20%, выгоднее оставлять прибыль в стране. Соответственно, у государства есть шанс получить еще и налог на прибыль.

И наконец. Нефтепродукты — импортный товар. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что это вторая строчка в валютных расходах государства после оружия. Отток валюты нужно сокращать. Повышение налогов и соответственно рост цен — одно из средств сокращения потребления топлива.

Читайте также: Автогаз подешевел на 20%: как Россия заправляет наши авто

На сколько вырастут цены

Если ориентироваться на текущую ситуацию и возврат к довоенным акцизам, то следующим образом:

Бензин — на 11,2 грн/л (с 47,17 до 58,35 грн/л)

Дизтопливо- на 7,7 грн/л (с 47,43 до 55,10 грн/л)

LPG — на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Отсюда снова видно, что возвращение к старым акцизам как к какой-то догме выглядит странным. Бензин летит вверх, сжиженный газ почти на месте.

По-прежнему считаю необходимым адаптироваться к новым реалиям и пользуясь возможностью сбалансировать ставки. Условно, на 3 грн/л ниже акциза на бензин и на 3 грн/л выше сжиженного газа. И пропорции ценовые сохранятся, и бюджет с наваром.

Читайте также: Топливо на украинских АЗС уже подешевело на 10%: что будет с ценами дальше

Почему год назад отменили акциз и снизили НДС

Потому что цены на нефть из-за войны взлетели до $140/барр, а ситуация в стране была крайне тяжелая и неопределенная. Тогда правительство решило поддержать потребителя, снизить налоги и таким образом предотвратить удорожание на 10 грн/л. Это была именно защита, а не попытка как-то бороться с налоговыми схемами.

Нужно ли это было делать? Скажу так, еще до войны к такому шагу прибегло польское правительство. В течение года аналогичные меры приняли большинство стран ЕС. Поэтому говорить о полностью ошибочном шаге нельзя, таково было политическое решение.

Почему этот шаг вскоре был нивелирован в виде взлета цен? Потому что из-за разрушения системы снабжения топливом, нефтебаз и НПЗ на фоне логистической неготовности быстро развернуться в сторону Европы мы столкнулись с дефицитом. Когда горючего нет, какая разница, сколько ты теоретически сэкономил — 5, 10 или 20 грн/л.

Сейчас рынок полностью сбалансирован, цена на нефть упала, пора повышать налоги. Но. Высокие налоги — риск восстановления схем по уклонению от них. Сам г-н Даниил Гетманцев говорит, что «бочки» снова расцвели, даже при пониженных налогах. Налоговая должна быть готова к этой борьбе, потому что ожидаемый эффект для бюджета может и не произойти.