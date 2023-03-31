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31 марта 2023, 14:34 Читати українською

Почему цены на горючее снова вырастут: когда и на сколько

С 1 июля 2023 г. планируется вернуть довоенное налогообложение топлива. Это касается не только НДС, который вырастет с 7 до 20%, но и акцизов. Как это повлияет на цены на АЗС, рассказал Сергей Куюн, руководитель Консалтинговой группы А-95.

С 1 июля 2023 г.

Возвращать или нет

Считаю это решение верным.

Во-первых, крайне нужны деньги.

Во-вторых, цены на нефть упали. Март 2022 — $140, сейчас — 75 $/барр.

В-третьих, снижение НДС привело к злоупотреблениям некоторых импортеров, которые из-за низкого налога начали выводить прибыль из страны путем фиктивного завышения цен на импортируемый нефтепродукт. Когда НДС 20%, выгоднее оставлять прибыль в стране. Соответственно, у государства есть шанс получить еще и налог на прибыль.

И наконец. Нефтепродукты — импортный товар. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что это вторая строчка в валютных расходах государства после оружия. Отток валюты нужно сокращать. Повышение налогов и соответственно рост цен — одно из средств сокращения потребления топлива.

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На сколько вырастут цены

Если ориентироваться на текущую ситуацию и возврат к довоенным акцизам, то следующим образом:

  • Бензин — на 11,2 грн/л (с 47,17 до 58,35 грн/л)
  • Дизтопливо- на 7,7 грн/л (с 47,43 до 55,10 грн/л)
  • LPG — на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Отсюда снова видно, что возвращение к старым акцизам как к какой-то догме выглядит странным. Бензин летит вверх, сжиженный газ почти на месте.

По-прежнему считаю необходимым адаптироваться к новым реалиям и пользуясь возможностью сбалансировать ставки. Условно, на 3 грн/л ниже акциза на бензин и на 3 грн/л выше сжиженного газа. И пропорции ценовые сохранятся, и бюджет с наваром.

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Почему год назад отменили акциз и снизили НДС

Потому что цены на нефть из-за войны взлетели до $140/барр, а ситуация в стране была крайне тяжелая и неопределенная. Тогда правительство решило поддержать потребителя, снизить налоги и таким образом предотвратить удорожание на 10 грн/л. Это была именно защита, а не попытка как-то бороться с налоговыми схемами.

Нужно ли это было делать? Скажу так, еще до войны к такому шагу прибегло польское правительство. В течение года аналогичные меры приняли большинство стран ЕС. Поэтому говорить о полностью ошибочном шаге нельзя, таково было политическое решение.

Почему этот шаг вскоре был нивелирован в виде взлета цен? Потому что из-за разрушения системы снабжения топливом, нефтебаз и НПЗ на фоне логистической неготовности быстро развернуться в сторону Европы мы столкнулись с дефицитом. Когда горючего нет, какая разница, сколько ты теоретически сэкономил — 5, 10 или 20 грн/л.

Сейчас рынок полностью сбалансирован, цена на нефть упала, пора повышать налоги. Но. Высокие налоги — риск восстановления схем по уклонению от них. Сам г-н Даниил Гетманцев говорит, что «бочки» снова расцвели, даже при пониженных налогах. Налоговая должна быть готова к этой борьбе, потому что ожидаемый эффект для бюджета может и не произойти.

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики Куюн Сергей
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+15
chc788
chc788
31 марта 2023, 15:57
#
Да надоело уже слушать про эти цены. У нас литр бензина стоит так же как в Европе. Вы бы лучше контролировали качество бензина. Сейчас нет доверия ни к одной заправке. Бензин смешивают и в итоге качество не отвечает цене. Я уверен, что люди готовы платить на 3−5 гр больше за литр, но только что бы бензин отвечал качеству. Как вы до сих пор этого понять не можете!
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kadaad1988
kadaad1988
31 марта 2023, 16:05
#
Снова этот куюн несет бредовый понос в угоду подонков при власти! Какая полза от повышения цен на топливо для населения кроме очередного подорожания всего??? Конечно подонкам у власти перепадет на карман, они себя не обидят новыми повышениями своих окладов и премий!!!
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0
bonv
bonv
31 марта 2023, 17:31
#
Що зміниться 1 квітня в Україні: Нові тарифи на воду У квітні для українців підвищать тарифи на воду. Але ця зміна буде помітна тільки в травні, коли ми будемо оплачувати платіжки за квітень. Тарифи будуть відрізнятися в кожній області. В середньому витрати на воду для сім'ї з 3 осіб зростуть на 60 гривень за місяць. Очікується, що найвищими тарифи на воду будуть у Кіровоградській області - 61,7 гривень за кубометр води, а найнижчими — у Львівській області - 27, 2 гривні за кубометр. Тарифи на електрику 1 квітня 2023 року мав закінчитися період пільгових цін на електроенергію, під час якого заборонено підвищувати тарифи. Після його завершення ціни могли зрости. Однак наприкінці березня стало відомо, що українцям продовжили дії пільг на на світло до 30 квітня. Тобто до травня тарифи на електроенергію точно не зміняться. Подорожчання продуктів В Україні очікується подорожчання продуктів харчування на 10−15%. Насамперед подорожчають молочні продукти, м’ясо та яйця, а також імпортні товари. Подорожчання пов’язують з економічними факторами, а також з традиційним підвищенням цін перед Великоднем.
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0
bonv
bonv
31 марта 2023, 17:32
#
Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтервʼю «РБК-Україна». «Згадайте рішення початку 2022 року про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу», — заявив депутат. За його словами, з 1 липня податок на додану вартість на паливо відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%. «Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів», — додав Гетманцев. Парламентар підтвердив, що зниження ставок на паливо відбулося за ініціативи Міністерства економіки. Однак уточнив, що перші місяці війни були періодом «спроб і помилок». «Ніде немає інструкції з експлуатації країни в період, коли на тебе нападає настільки потужний агресор. Рішення, які ми ухвалювали, здебільшого були правильними. Але деякі були помилковими», — резюмував він.
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