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28 марта 2023, 8:46 Читати українською

«Печатание денег»: за 3 года правительство может заплатить НБУ 235 миллиарда за ОВГЗ

По расчетам Нацбанка Украины расходы государства на обслуживание эмиссионных ОВГЗ могут превысить 235 млрд грн в 2023—2025 годах. Эти облигации НБУ выкупил у Минфина во время «печатания гривны» в первые месяцы широкомасштабного вторжения России. Такие расчеты Нацбанк предоставил в ответ на запрос «Экономической правды».

По расчетам Нацбанка Украины расходы государства на обслуживание эмиссионных ОВГЗ могут превысить 235 млрд грн в 2023—2025 годах.
Фото: slovoidilo.ua

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«Ожидаемая расчетная сумма процентных платежей в 2023 — 2025 годах по этим ценным бумагам составит 235,4 млрд грн при соблюдении учетной ставкой НБУ прогнозной траектории», — отмечают в регуляторе.

От чего зависят выплаты

Регулятор отмечает, что эти расчеты приблизительны, поскольку сумма купонных выплат напрямую зависит от размера учетной ставки.

«Сумма процентных платежей по военным ОВГЗ, приобретенным НБУ у Министерства финансов в течение 2022 года, которую должен получить Национальный банк за весь срок обращения этих ОВГЗ (25 лет — ЭП), пока не известна, поскольку зависит от среднего значения учетной ставки НБУ за каждый соответствующий годовой период», — напоминают в регуляторе.

Согласно постановлению правительства о выпуске военных облигаций для Нацбанка, размер купона рассчитывается как среднее значение учетной ставки за последние 12 месяцев до даты выплаты такого купона. Размер учетной ставки, начиная с июня 2022 года, составляет 25%.

В случае если учетная ставка будет меняться в соответствии с предыдущим прогнозом НБУ, то на обслуживание эмиссионных ОВГЗ правительству нужно будет потратить 235,4 млрд грн в ближайшие 3 года.

В то же время в самом Нацбанке не исключают, что могут начать снижать учетную ставку раньше, чем ожидалось. Это может снизить потенциальные расходы правительства на обслуживание эмиссионных ОВГЗ.

Сколько уже получил НБУ

Нацбанк начал «печатать» гривну в начале марта 2022 года, когда депутаты внесли изменения в закон о НБУ, разрешив ему покупать правительственные облигации. Тогда в марте НБУ «напечатал» 20 млрд грн. В апреле и мае прошлого года объемы эмиссии выросли до 50 млрд. грн. в месяц, а в июне достигли 110 млрд. грн.

Купоны по первым облигациям, приобретенным в прошлом году у Минфина, Нацбанк получил в марте этого года. Размер купона составил 2,2 млрд грн. По данным НБУ, перерасчет произошел без задержек и согласно графику обслуживания госдолга.

До конца этого года правительство должно будет перевести Нацбанку еще 80,5 млрд грн купонных платежей по ОВГЗ, если учетная ставка будет оставаться на уровне 25% весь год.

Что Нацбанк делает с полученными процентами

Купонные платежи, получаемые НБУ по приобретенным у Минфина ОВГЗ, являются доходами регулятора и влияют на его прибыль.

Согласно закону, НБУ обязан перечислить свои доходы в бюджет. Правда, делает это регулятор только по итогам отчетного года и после прохождения аудита своей финансовой отчетности. То есть прибыль за 2023 год НБУ переведет в бюджет только в 2024 году.

Это означает, что в случае, если НБУ будет оставаться прибыльным, то, по меньшей мере, часть полученных от правительства процентов по ОВГЗ он переведет обратно в бюджет.

Однако, вероятно, что сумма, которую регулятор вернет Минфину, будет меньше суммы полученных купонов. Ведь кроме доходов по ОВГЗ Нацбанк несет также расходы (например, на выплату процентов банкам по депозитным сертификатам).

Какие условия заимствований

Условия военных облигаций, которые НБУ покупал у Министерства финансов в прошлом году, были следующими: срок погашения — 25 лет, ставка за обслуживание — плавающая, зависит от учетной ставки НБУ, номинальная стоимость одной облигации — 1000 грн.

В целом правительственное постановление позволяло Минфину в прошлом году одолжить у Нацбанка 400 млрд грн путем продажи ОВГЗ. В течение 2022 года НБУ профинансировал государство на всю указанную в постановлении сумму.

Нового постановления, которое определяло бы условия заимствований средств у Нацбанка в 2023 году, правительство не принимало. Однако законодательно «печать гривны» для финансирования расходов бюджета до сих пор не ограничена, поэтому теоретически правительство может снова обратиться к регулятору за помощью в виде эмиссионной гривны, если возникнет такая необходимость.

Будет ли продолжаться печать гривны

Правительство и Нацбанк договорились больше не прибегать к «печати» денег в 2023 году, поскольку это несет значительные риски для стабильности гривны. Также обязательство прекратить эмиссионное финансирование бюджета содержится в меморандуме между Украиной и МВФ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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AleksandrBank
AleksandrBank
28 марта 2023, 9:40
#
Друкувати більше не треба
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bonv
bonv
28 марта 2023, 9:41
#
Україна більше не буде «друкувати гроші» для покриття бюджетних витрат, оскільки це занадто небезпечний інструмент. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Financial Times. Він зазначив, що раніше Україна пішла на незабезпечену емісію мільярдів гривень, щоб в екстреному порядку покрити дефіцит бюджету. Однак це спричинило величезні ризики для макрофінансової стабільності держави. «Це був швидкий засіб, але дуже небезпечний», — підкреслив Пишний. Глава НБУ зазначив, що в даний час регулятор займеться поглинанням надлишкової ліквідності, для чого буде посилено резервні вимоги і поступово буде повернуто плаваючий курс національної валюти.
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0
bonv
bonv
28 марта 2023, 9:41
#
Держстат оцінив падіння у торгівлі, промисловості та будівництві за 2022 рік. Державна служба статистики України оприлюднила індекси промислового виробництва, індекси будівельної продукції та дані про роздрібний товарооборот за 2022 рік. Про це свідчать дані на сайті Держстату. За даними статистичного відомства, товарооборот підприємств роздрібної торгівлі скоротився за 2022 рік на 24,3%. Обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. Найбільший спад був зафіксований у березні — 53,7%. Потім темпи падіння уповільнилися (до 39,8% в вересні), але наприкінці року знову прискорилися — до 44,1% у грудні. Обсяги будівельної продукції за 2022 рік скоротилися на 65,1%. У житловому будівництві падіння склало 60,3%.
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0
TAN72
TAN72
28 марта 2023, 10:38
#
Главное что гривна стабильна😂
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