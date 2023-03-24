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24 марта 2023, 13:04 Читати українською

Украинцы за год сократили долги по микрокредитам на 5 миллиардов — Опендатабот

В 2022 году долг украинцев по микрокредитам уменьшился на 5 млрд грн — до 8,05 млрд грн. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

В 2022 году долг украинцев по микрокредитам уменьшился на 5 млрд грн — до 8,05 млрд грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Более половины от общей суммы, на которую уменьшился долг украинцев перед микрофинансовыми организациями (МФО), приходится на второе полугодие — 3,4 млрд грн или 67%.

В 2022 году МФО выдали почти втрое меньшую сумму ссуд. С 65,1 млрд грн в 2021 году общая сумма новых выданных микрокредитов сократилась до 23,9 млрд грн.

В то же время, средняя сумма кредита за 2022 год почти не изменилась и составила 4439 грн, что на 3% меньше, чем в 2021 году.

Всего в прошлом году было заключено 5,3 млн. кредитных договоров. В среднем, за месяц украинцы брали почти полмиллиона микрозаймов. Для сравнения, в 2021 году в среднем заключалось 1,1 млн договоров в месяц.

Несмотря на то, что общая задолженность уменьшается, количество микрозаймов снова начало расти к концу года, в четвертом квартале. Тогда было зафиксировано на 30% больше новых договоров и вдвое больше суммы выданных средств по сравнению с третьим кварталом. Возросла также средняя сумма кредита — с 3,5 тыс. грн до 4,1 тыс. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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