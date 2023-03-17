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17 марта 2023, 11:33 Читати українською

Крупнейшие банки США выделяют $30 миллиардов для спасения First Republic Bank

Руководители 11 крупнейших банков США приняли решение выделить $30 млрд на обеспечение вкладов First Republic Bank, который оказался на грани банкротства. Об этом сообщает CNBC cо ссылкой на заявление кредитных организаций.

Руководители 11 крупнейших банков США приняли решение выделить $30 млрд на обеспечение вкладов First Republic Bank, который оказался на грани банкротства.
Фото: finbalance.com.ua

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Подробности

Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase внесут около $5 млрд каждый. Goldman Sachs и Morgan Stanley выделят по $2,5 млрд, а Truist, PNC, U.S. Bancorp, State Street и Bank of New York Mellon — по одному миллиарду. Депозиты должны будут оставаться в First Republic не менее 120 дней.

Финучреждения отметили, что поддержка First Republic Bank необходима, поскольку средние по размеру и небольшие банки «крайне важны для здорового функционирования финансовой системы США».

Падение акций

Акции First Republic, которые 8 марта закрылись на уровне $115 за акцию, в четверг, 16 марта, торговались ниже $20. При этом акции банка неоднократно останавливались в течение сессии и выросли почти на 10% за день, закрывшись на уровне $34,27 за акцию.

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В воскресенье банк заявил, что у него есть доступная ликвидность на сумму более $70 млрд, не считая дополнительных средств, которые он мог бы привлечь в рамках программы срочного финансирования банков Федеральной резервной системы, но этого было недостаточно, чтобы удержать инвесторов от сброса акций.

На фоне краха двух американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank клиенты массово стали забирать средства из First Republic, а агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги банка до уровней спекулятивной категории.

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Стоит отметить, что у Silicon Valley Bank и Signature Bank было большое количество незастрахованных вкладов, как и у First Republic, что вызывало опасения, что клиенты заберут свои деньги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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yarg
yarg
17 марта 2023, 12:53
#
Просто банкопад какой-то…
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