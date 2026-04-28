28 апреля 2026, 8:27 Читати українською

НБУ выпустил памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Зубр» (фото)

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Зубр», вошедшую в серию «Флора и фауна Украины». Таким образом Нацбанк завершает монетный ряд соответствующей серии. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что известно о монете

«Зубр — величественное и уникальное животное, занесенное в Красную книгу Украины еще в 1980 году. Когда-то исчезнувший с этих территорий из-за браконьерства он неожиданно вернулся. Впервые его заметили в Чернобыльской зоне в 2012 году и после того неоднократно фиксировали присутствие этого животного.

Номинал памятной монеты — 5 грн.

На аверсе изображено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: в центре — стилизованный международный знак «Радиационная угроза», окутанный листьями, вокруг которого изображены животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения.

На реверсе на фоне пейзажа изображен зубр (цветная печать).

Художница — Наталья Фандикова. Скульпторы монеты — Анатолий Демяненко и Владимир Демьяненко.

Где купить

Тираж монет составляет 40 тыс. штук в том числе и 20 тыс. штук в сувенирной упаковке.

Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

korvin29
korvin29
28 апреля 2026, 10:29
Нужно будет в день реализации монеты прикупить.
