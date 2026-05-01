Оборот наличных денег в банках вырос на 5%: что заставило украинцев чаще пользоваться наличными

Объем поступлений наличных денег в касс банков за январь-март 2026 года составил 749,8 млрд грн. Это на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка .

Выдача наличных из касс банков за этот период была несколько меньше поступлений и составила 747,5 млрд грн. В то же время она увеличилась на 6,3% по сравнению с I кварталом 2025 года.

Почему украинцы стали чаще пользоваться наличными?

По словам регулятора, увеличение объемов поступлений наличных денег в касс банков обусловлено:

повышением зарплат в бюджетной сфере и пенсий (в марте 2026 года),

улучшением экономической активности в марте благодаря стабилизации энергосистемы,

постоянном внутреннем потребительском спросе.

В то же время, на увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков в I квартале 2026 года повлияли риски, связанные с усилением интенсивности воздушных атак, продолжением разрушения энергетической и другой инфраструктуры, длительными отключениями электроэнергии и т. д.

Традиционно в I квартале 2026 года наибольшие объемы наличных денег из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):

операций клиентов с использованием платежных карт — 86%;

приобретение иностранной валюты у клиентов — 4,1%;

подкрепление операторов почтовой связи — 3,4%.

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в касс банков по-прежнему были (% от общего объема поступлений):