Объем поступлений наличных денег в касс банков за январь-март 2026 года составил 749,8 млрд грн. Это на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Оборот наличных денег в банках вырос на 5%: что заставило украинцев чаще пользоваться наличными
Выдача наличных из касс банков за этот период была несколько меньше поступлений и составила 747,5 млрд грн. В то же время она увеличилась на 6,3% по сравнению с I кварталом 2025 года.
Почему украинцы стали чаще пользоваться наличными?
По словам регулятора, увеличение объемов поступлений наличных денег в касс банков обусловлено:
- повышением зарплат в бюджетной сфере и пенсий (в марте 2026 года),
- улучшением экономической активности в марте благодаря стабилизации энергосистемы,
- постоянном внутреннем потребительском спросе.
В то же время, на увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков в I квартале 2026 года повлияли риски, связанные с усилением интенсивности воздушных атак, продолжением разрушения энергетической и другой инфраструктуры, длительными отключениями электроэнергии
Традиционно в I квартале 2026 года наибольшие объемы наличных денег из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):
- операций клиентов с использованием платежных карт — 86%;
- приобретение иностранной валюты у клиентов — 4,1%;
- подкрепление операторов почтовой связи — 3,4%.
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в касс банков по-прежнему были (% от общего объема поступлений):
- торговая выручка — 30,3%;
- операции клиентов с использованием платежных карт — 27%;
- поступления от продаж иностранной валюты — 17,8%;
- выручка от всех видов услуг — 12,1%.
