1 мая 2026, 12:35 Читати українською

Оборот наличных денег в банках вырос на 5%: что заставило украинцев чаще пользоваться наличными

Объем поступлений наличных денег в касс банков за январь-март 2026 года составил 749,8 млрд грн. Это на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Оборот наличных денег в банках вырос на 5%: что заставило украинцев чаще пользоваться наличными в начале года
Фото: НБУ

Выдача наличных из касс банков за этот период была несколько меньше поступлений и составила 747,5 млрд грн. В то же время она увеличилась на 6,3% по сравнению с I кварталом 2025 года.

Почему украинцы стали чаще пользоваться наличными?

По словам регулятора, увеличение объемов поступлений наличных денег в касс банков обусловлено:

  • повышением зарплат в бюджетной сфере и пенсий (в марте 2026 года),
  • улучшением экономической активности в марте благодаря стабилизации энергосистемы,
  • постоянном внутреннем потребительском спросе.

В то же время, на увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков в I квартале 2026 года повлияли риски, связанные с усилением интенсивности воздушных атак, продолжением разрушения энергетической и другой инфраструктуры, длительными отключениями электроэнергии и т. д.

Традиционно в I квартале 2026 года наибольшие объемы наличных денег из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):

  • операций клиентов с использованием платежных карт — 86%;
  • приобретение иностранной валюты у клиентов — 4,1%;
  • подкрепление операторов почтовой связи — 3,4%.

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в касс банков по-прежнему были (% от общего объема поступлений):

  • торговая выручка — 30,3%;
  • операции клиентов с использованием платежных карт — 27%;
  • поступления от продаж иностранной валюты — 17,8%;
  • выручка от всех видов услуг — 12,1%.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
1 мая 2026, 14:38
#
Довіра до податкової змушує йти в нал.
