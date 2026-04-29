Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 апреля 2026, 12:22 Читати українською

Прибыль Приватбанка выросла на 17%: результаты I квартала 2026 года

В первом квартале 2026 г. прибыль Приватбанка до налогообложения за январь-март 2026 года достигла 25,9 млрд грн, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Чистая прибыль в первом квартале составила 12,8 млрд грн. Об этом говорится в сообщении банка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Финансовые показатели

Приватбанк остается крупнейшим налогоплательщиком среди банков Украины. В первом квартале 2026 года банк уплатил 44,1 млрд грн налогов, из которых 42,1 млрд грн — налог на прибыль за 4 квартал 2025 года.

По итогам 2025 года Приватбанк перечислил в бюджет 58,2 млрд грн налога на прибыль.

Объем средств клиентов по состоянию на конец 1 квартала 2026 г. увеличился на 19% по сравнению с 1 кварталом 2025 г.

Количество активных клиентов Приват24 выросло на 2%, количество активных бизнес-клиентов — на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о сохранении лидерства в условиях усиленной конкуренции.

Чистый кредитный портфель в первом квартале вырос на 44% год к году и на 8,8% по сравнению с началом 2026 года и достиг 170 млрд. грн.

Основными направлениями финансирования оставались энергетика, оборонно-промышленный комплекс, производство, агросектор и логистика.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами