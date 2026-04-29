Прибыль Приватбанка выросла на 17%: результаты I квартала 2026 года

В первом квартале 2026 г. прибыль Приватбанка до налогообложения за январь-март 2026 года достигла 25,9 млрд грн, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Чистая прибыль в первом квартале составила 12,8 млрд грн. Об этом говорится в сообщении банка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Финансовые показатели

Приватбанк остается крупнейшим налогоплательщиком среди банков Украины. В первом квартале 2026 года банк уплатил 44,1 млрд грн налогов, из которых 42,1 млрд грн — налог на прибыль за 4 квартал 2025 года.

По итогам 2025 года Приватбанк перечислил в бюджет 58,2 млрд грн налога на прибыль.

Объем средств клиентов по состоянию на конец 1 квартала 2026 г. увеличился на 19% по сравнению с 1 кварталом 2025 г.

Количество активных клиентов Приват24 выросло на 2%, количество активных бизнес-клиентов — на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о сохранении лидерства в условиях усиленной конкуренции.

Чистый кредитный портфель в первом квартале вырос на 44% год к году и на 8,8% по сравнению с началом 2026 года и достиг 170 млрд. грн.

Основными направлениями финансирования оставались энергетика, оборонно-промышленный комплекс, производство, агросектор и логистика.