НБУ обновляет правила кассовых операций: финансовая инклюзия и более строгий контроль за терминалами

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал проект изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие наличный оборот и кассовую работу. Главная цель нововведений — адаптировать правила для нового типа учреждений (банков финансовой инклюзии), а также закрыть лазейки для анонимных переводов через платежные терминалы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ 27 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Распространение требований к банкам в сфере финансовой инклюзии

Вносятся изменения в Инструкцию о порядке организации кассовой работы (№ 103) и Правила определения платежных признаков банкнот (№ 134). Это связано с вступлением в силу Закона Украины о развитии финансовой инклюзии, который вступает в силу 26 июня 2026 года. Согласно предложенному проекту, все требования к кассовым операциям и оформлению кассовых документов будут распространяться на банки финансовой инклюзии. Эти учреждения будут работать в рамках ограниченной банковской лицензии (или переоформленной действующей). В частности, новые банки будут обязаны принимать от физических и юридических лиц изношенные банкноты или монеты по всем видам платежей и обменивать их на пригодные к обращению.

Прозрачность денежных переводов через терминалы

Второй блок изменений касается усиления контроля за финансовыми операциями с целью повышения прозрачности платежного рынка и минимизации его использования в противоправных целях. Согласно новым правилам, квитанции терминалов самообслуживания при внесении наличных средств обязательно должны содержать полный номер мобильного телефона плательщика в формате +380-XX-XXXXXXX.

Поставщик платежных услуг обязан проверить принадлежность номера, отправив плательщику одноразовый пароль (по SMS или в виде телефонного звонка), который тот должен ввести на экране терминала. НБУ устанавливает жесткий запрет: поставщикам платежных услуг и их агентам категорически запрещено скрывать номер телефона в квитанциях любыми знаками (например, звездочками). Кроме того, компания-оператор терминала не может быть указана в реквизитах кассового документа как «плательщик» или «получатель», если операцию инициирует обычный пользователь.

Исключения из правил: когда авторизация по номеру не требуется

Проект постановления четко определяет перечень операций, для которых не требуется вводить номер телефона и проходить подтверждение паролем. К ним относятся:

уплата налогов, штрафов, сборов и оплата административных услуг в бюджет;

оплата жилищно-коммунальных услуг, стационарной связи, интернета, телевидения и охраны;

оплата билетов на железнодорожный транспорт и проезда в городском транспорте (включая пополнение проездных карт);

пополнение счета мобильного телефона, но только на сумму до 500 гривен на один номер в течение месяца.

Также подтверждение по телефону не требуется, если пользователь пополняет свою банковскую карту, а устройство физически считывает её номер (через NFC или чип). Для этого плательщику необходимо ввести ПИН-код, проверку которого осуществляет банк-эмитент, или подтвердить операцию непосредственно в своём банковском приложении.