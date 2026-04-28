Банки больше не будут молчать: Британия завершает эру «тихого de-banking»

С 28 апреля в Великобритании вступают в силу новые правила, которые меняют соотношение сил между банком и клиентом в вопросе закрытия счетов. Отныне банки обязаны уведомлять клиента не менее чем за 90 дней и предоставлять четкое письменное объяснение причин такого решения. Об этом написал советник председателя правления « Кредитвест банк » Василий Невмиржицкий.

Что это значит

На первый взгляд — это техническое изменение. На самом деле речь идет об ответе регулятора на одну из самых громких тем последних лет — de-banking, то есть одностороннее закрытие счетов банками без прозрачных причин.

От скандала — к регулированию

Катализатором стали публичные кейсы, когда счета закрывались клиентам с политической или репутационной чувствительностью. Самый резонансный случай — история с Coutts/NatWest, которая вывела проблему из операционной плоскости в политическую. В ответ правительство и регуляторы фактически провели «красную линию»: банк больше не может просто «отказаться от клиента» без объяснений.

Что меняется для банков

Новые правила означают для банков:

Рост операционной нагрузки — каждое решение о закрытии счета требует обоснования

Репутационный риск становится измеримым — причины теперь фиксируются и могут быть оспорены

Более сложная работа с high-risk клиентами — особенно в сферах AML/KYC

Фактически, банки вынуждены переходить от модели «risk avoidance» к более сбалансированному risk management с прозрачностью.

Что получает клиент

Для клиента это три ключевых изменения:

Время — 90 дней дают возможность найти альтернативу

Прозрачность — появляется понимание причин

Право на защиту — решение можно обжаловать

Это особенно важно для малого бизнеса, где закрытие счета часто означает фактическую остановку операций.

Это решение — не о процедуре, а об изменении философии: банковский счет все чаще рассматривается не как услуга, а как базовая финансовая инфраструктура, доступ к которой не может быть произвольно ограничен. Для банков Великобритании это сигнал: эпоха «тихого закрытия счетов» заканчивается. Начинается эпоха, когда каждое решение нужно объяснять — и быть готовым его защищать.