українська
28 апреля 2026, 11:36 Читати українською

Банки больше не будут молчать: Британия завершает эру «тихого de-banking»

С 28 апреля в Великобритании вступают в силу новые правила, которые меняют соотношение сил между банком и клиентом в вопросе закрытия счетов. Отныне банки обязаны уведомлять клиента не менее чем за 90 дней и предоставлять четкое письменное объяснение причин такого решения. Об этом написал советник председателя правления «Кредитвест банк» Василий Невмиржицкий.

Что это значит

На первый взгляд — это техническое изменение. На самом деле речь идет об ответе регулятора на одну из самых громких тем последних лет — de-banking, то есть одностороннее закрытие счетов банками без прозрачных причин.

От скандала — к регулированию

Катализатором стали публичные кейсы, когда счета закрывались клиентам с политической или репутационной чувствительностью. Самый резонансный случай — история с Coutts/NatWest, которая вывела проблему из операционной плоскости в политическую. В ответ правительство и регуляторы фактически провели «красную линию»: банк больше не может просто «отказаться от клиента» без объяснений.

Что меняется для банков

Новые правила означают для банков:

  • Рост операционной нагрузки — каждое решение о закрытии счета требует обоснования
  • Репутационный риск становится измеримым — причины теперь фиксируются и могут быть оспорены
  • Более сложная работа с high-risk клиентами — особенно в сферах AML/KYC

Фактически, банки вынуждены переходить от модели «risk avoidance» к более сбалансированному risk management с прозрачностью.

Что получает клиент

Для клиента это три ключевых изменения:

  • Время — 90 дней дают возможность найти альтернативу
  • Прозрачность — появляется понимание причин
  • Право на защиту — решение можно обжаловать

Это особенно важно для малого бизнеса, где закрытие счета часто означает фактическую остановку операций.

Это решение — не о процедуре, а об изменении философии: банковский счет все чаще рассматривается не как услуга, а как базовая финансовая инфраструктура, доступ к которой не может быть произвольно ограничен. Для банков Великобритании это сигнал: эпоха «тихого закрытия счетов» заканчивается. Начинается эпоха, когда каждое решение нужно объяснять — и быть готовым его защищать.

Роман Мирончук
Комментарии - 3

Перший Потужний
28 апреля 2026, 11:54
В Україні таку практику років через сто можливо введуть, бо краще давати банкам можливість закривати рахунки по настрою))
Fuzzy
28 апреля 2026, 13:01
Ми приймаємо закони для гармонізації з законами ЄС. Тому нам треба терміново ініціювати прийняття такого ж закону.
Kanarej
28 апреля 2026, 13:30
Великобританія не є членом ЄС, тому ніт.
І Гетьманцев не погодиться :)
