Крупнейшая букмекерская компания Украины Parimatch приостанавливает деятельность после санкций. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Официально: Букмекерская компания «Париматч» прекращает деятельность и увольняет коллектив
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Позиция компании
«ООО „Париматч“, соблюдая Конституцию, законы Украины и указ президента Украины № 145/2023 „О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года“ О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) сообщает следующее: Операционная деятельность компании прекращена; Платформа для клиентов недоступна, сайт pm.ua заблокирован», — говорится в сообщении.
Что ждать клиентов
Следующими шагами компании будет:
- возврат денег клиентов с балансов;
- приостановление всех партнерских контрактов;
- завершение трудовых отношений с коллективом компании.
Предыстория
«Минфин» писал, что в Украине ввели санкции против ряда букмекерских компаний и лотерей, связанных с Россией, сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц. Соответствующий указ № 145/2023 подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Среди букмекерских компаний и лотерей, к которым ввели санкции, есть украинские компании, а именно ООО «Париматч», Финансовая компания «Лео», ПокерматчUA.
На расчетных счетах компании ООО «Париматч» заблокировано 250 млн грн клиентов компании.
Комментарии - 22
Та ще й дуже брудний бізнес.
Ці всі контори треба взагалі до дідька позакривати, бо там грають та програють найбідніші.
Будьякий онлайн-ігорний бізнес не має рекламуватися та бути супер доступним. Це паразитування на людях, що недостатньо розумні, щоб не сприймати ставки як швидкий метод розбагатіти.
Я не гравець і не маю до данної компанії ніякого відношення.
Те що погано регулюється або знаходиться поза межами юрисдикції країни має бути під контролем.
А про букмекерів я взагалі не хочу говорити.
Кожного разу, як перемаєтесь питаннями фінансової «демократії» нагадуйте собі, що частка перелічених вами інструментів в Україні дуже незначна на даний момент.
Тобто якщо взяти уявних тисячу пересічних, там будет 50 гравців, 10 криптоінвесторів, 200 користувачів пейпалу. Це абстрактні цифри. Причому користувачі пейпалу взагалі то позбавлені тільки p2p платежів з укр карток, тобто не дуже й страждають.
При цьому 750 з тисячі українців навіть не підозрюють, що комусь з тих 250 болить. Набагато важливіше щоб зараз банківська система працювала стабільно, а не щоб екзотичні або маловживані інструменти були доступні. Декотрі з них ще й діряві в плані визначення походження грошей.
Згадайте перші дні війни, коли взагалі незрозуміло було, чи коштують хоть 1 копіку гроші на рахунках. Та коли магазини пару днів картки не приймали, а смоктали з людей готівку. Банківська система встояла — це головне. А потреби невеликого відсотку користувачів зараз нікого не хвилюють.