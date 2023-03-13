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13 марта 2023, 8:13 Читати українською

Официально: Букмекерская компания «Париматч» прекращает деятельность и увольняет коллектив

Крупнейшая букмекерская компания Украины Parimatch приостанавливает деятельность после санкций. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Крупнейшая букмекерская компания Украины Parimatch приостанавливает деятельность после санкций.
Фото: sport.ua

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Позиция компании

«ООО „Париматч“, соблюдая Конституцию, законы Украины и указ президента Украины № 145/2023 „О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года“ О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) сообщает следующее: Операционная деятельность компании прекращена; Платформа для клиентов недоступна, сайт pm.ua заблокирован», — говорится в сообщении.

Что ждать клиентов

Следующими шагами компании будет:

  • возврат денег клиентов с балансов;
  • приостановление всех партнерских контрактов;
  • завершение трудовых отношений с коллективом компании.

Предыстория

«Минфин» писал, что в Украине ввели санкции против ряда букмекерских компаний и лотерей, связанных с Россией, сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц. Соответствующий указ № 145/2023 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Среди букмекерских компаний и лотерей, к которым ввели санкции, есть украинские компании, а именно ООО «Париматч», Финансовая компания «Лео», ПокерматчUA.

На расчетных счетах компании ООО «Париматч» заблокировано 250 млн грн клиентов компании.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 22

+
+75
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
13 марта 2023, 8:41
#
Я не игрок, но все єто какая-то жуть.Что-то не так в Датском королевстве…
+
+89
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 марта 2023, 8:59
#
Ніякої жуті, просто руzzійский бізнес іде за кораблем.
Та ще й дуже брудний бізнес.
Ці всі контори треба взагалі до дідька позакривати, бо там грають та програють найбідніші.
+
+190
gsv
gsv
13 марта 2023, 9:01
#
Тільки це не російська компанія!!! Всі філії на білорусі і на росії закриті в 2022. Це звичайний перерозподіл ринку
+
+33
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 марта 2023, 11:15
#
Останне речення ви проігнорували?
Будьякий онлайн-ігорний бізнес не має рекламуватися та бути супер доступним. Це паразитування на людях, що недостатньо розумні, щоб не сприймати ставки як швидкий метод розбагатіти.
+
+30
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 марта 2023, 11:44
#
Что по поводу государственных лотерей?
+
+73
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 марта 2023, 11:47
#
А микрокредиты?
+
+45
brigadirius
brigadirius
13 марта 2023, 10:50
#
«Найбідніші» якщо не будуть втрачати гроші в азартних іграх, то втратять їх все одно але ще більш небезпечним способом для суспільства. Наприклад коли в Буковелі в місцевих повикупали паї під курорт за шалені кошти, то смертнісь від нещасних випадків зросла в 50 разів. В основному розбивалися п’яні на нових крутих тачках, та давили перехожих. Гроші не завжди благо.
+
+35
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 марта 2023, 11:12
#
Тобто доступні онлайн букмекери та азартні ігри то благо, не дають бідним розбагатіти, та збивати людей на тачках? Боже, з якими телепнями я маю спільну країну…
+
+60
brigadirius
brigadirius
13 марта 2023, 11:36
#
Нажаль я теж маю спільну країну з «совками» які знають тільки дві математичні дії: відняти та поділити.
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
13 марта 2023, 13:05
#
Правильно,в этом королевстве все не так. https://amp.znaj.ua/ru/society/452488-hto-zaroblyav-milyardi-na-parimatch-kompaniya-eduarda-shvindlermana-pracyuvala-u-donecku-y-lugansku-pislya-okupaciji
+
+16
neverice
neverice
13 марта 2023, 9:15
#
Щось легко вони здались, як для «неросійської» контори. Складається враження, що небагато і втратили. Тож варіанта два — або знайшли спосіб перенести активи всередині України. Або ж, що більш ймовірно — перенесли основну діяльність в росію та білорусь. Що доводить, що зв‘язок з російським бізнесом там таки був.
+
+42
gsv
gsv
13 марта 2023, 9:33
#
Parimatch не здалась і схоже зеленка нарвалась на черговий скандал. Https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3681188-parimatch-zaavlae-so-kompanii-holdingu-bezpidstavno-potrapili-pid-sankcii.html
+
+121
kadaad1988
kadaad1988
13 марта 2023, 10:48
#
Кто-то из приблеженных к власти решил отломить себе жирный кусок. Не удивлюсь, если через пару недель или месяцев всплывет подобная конторка, но уже совсем с другими владельцами!
+
+38
brigadirius
brigadirius
13 марта 2023, 10:51
#
Цікаво, Щипач до цього причетний чи ні?
+
+7
виталий шихуцкий
виталий шихуцкий
13 марта 2023, 11:25
#
И когда будут возвращени деньги?
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 марта 2023, 12:03
#
Никогда. Заливай на фавбет :)
+
+15
jakiro
jakiro
13 марта 2023, 12:48
#
Буде урок, надіюсь інші бізнеси добре подумають перш ніж працювати в Україні
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 марта 2023, 19:49
#
Якщо це ігорні бізнеси — нехай пірнають до крейсера «мацква»
+
+75
virusolog
virusolog
14 марта 2023, 4:25
#
Ігроман завжди знайте де грати, а налог піде в іншу країну. А це не малі сумми. Нажаль.

Я не гравець і не маю до данної компанії ніякого відношення.
+
+60
EVM
EVM
14 марта 2023, 7:24
#
Криптовалюта-зло, Букмекеры-зло, онлайн кошельки и другие платежные системы-зло! ОщадБанк рулит!!! Спасибо сердобольным что лишаете людей зла. Сейчас все так просто прикрыть — стоит только намекнуть про мордорский след и дело в шляпе. Даже доказательств не надо. Вот только Свято место пусто не бывает и занимают его патриоты которые далеко от линии фронта находятся.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
14 марта 2023, 9:43
#
Чому одразу зло і чому одразу тільки Ощадбанк?
Те що погано регулюється або знаходиться поза межами юрисдикції країни має бути під контролем.
А про букмекерів я взагалі не хочу говорити.

Кожного разу, як перемаєтесь питаннями фінансової «демократії» нагадуйте собі, що частка перелічених вами інструментів в Україні дуже незначна на даний момент.

Тобто якщо взяти уявних тисячу пересічних, там будет 50 гравців, 10 криптоінвесторів, 200 користувачів пейпалу. Це абстрактні цифри. Причому користувачі пейпалу взагалі то позбавлені тільки p2p платежів з укр карток, тобто не дуже й страждають.

При цьому 750 з тисячі українців навіть не підозрюють, що комусь з тих 250 болить. Набагато важливіше щоб зараз банківська система працювала стабільно, а не щоб екзотичні або маловживані інструменти були доступні. Декотрі з них ще й діряві в плані визначення походження грошей.

Згадайте перші дні війни, коли взагалі незрозуміло було, чи коштують хоть 1 копіку гроші на рахунках. Та коли магазини пару днів картки не приймали, а смоктали з людей готівку. Банківська система встояла — це головне. А потреби невеликого відсотку користувачів зараз нікого не хвилюють.
+
0
brigadirius
brigadirius
14 марта 2023, 10:48
#
«Совки» завжди люблять рахувати чужі гроші, до яких не мають ніякого відношення. «Якщо в сусіда гарніша хата то він ворюга" — з таким підходом нам цивілізований світ не світить.
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