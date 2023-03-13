Официально: Букмекерская компания «Париматч» прекращает деятельность и увольняет коллектив

Крупнейшая букмекерская компания Украины Parimatch приостанавливает деятельность после санкций. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

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Позиция компании

«ООО „Париматч“, соблюдая Конституцию, законы Украины и указ президента Украины № 145/2023 „О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года“ О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) сообщает следующее: Операционная деятельность компании прекращена; Платформа для клиентов недоступна, сайт pm.ua заблокирован», — говорится в сообщении.

Что ждать клиентов

Следующими шагами компании будет:

возврат денег клиентов с балансов;

приостановление всех партнерских контрактов;

завершение трудовых отношений с коллективом компании.

Предыстория

«Минфин» писал, что в Украине ввели санкции против ряда букмекерских компаний и лотерей, связанных с Россией, сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц. Соответствующий указ № 145/2023 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Среди букмекерских компаний и лотерей, к которым ввели санкции, есть украинские компании, а именно ООО «Париматч», Финансовая компания «Лео», ПокерматчUA.

На расчетных счетах компании ООО «Париматч» заблокировано 250 млн грн клиентов компании.