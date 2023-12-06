Від Гаяни до Нігеру: чому в світі зростає кількість воєн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 грудня 2023, 13:58

Від Гаяни до Нігеру: чому в світі зростає кількість воєн

У Південній Америці почався військовий конфлікт між Венесуелою і Гаяною. Він не виглядає раптовим, а вкладається в чітку послідовність інших конфліктів в різних куточках планети. В чому причина цієї ситуації та чи може нові загострення провокувати росія, розповів NV заступник міністра енергетики Микола Колісник. «Мінфін» публікує ключові тези.

У Південній Америці почався військовий конфлікт між Венесуелою і Гаяною.

Чому це вигідно в першу чергу росії? Активне заміщення ЄС російського газу та нафти, як і глобальна конкуренція нових родовищ, зменшують можливість впливу і шантажу рф, єдиним що в них залишилось — природніми ресурсами. Виглядає так, що коли план шантажу за допомогою вуглеводнів провалився, рф вирішила руками союзників масштабувати регіональні конфлікти для хоча б тимчасового зменшення світової пропозиції.

Отже, прослідкуймо тенденцію:

Гаяна. Венесуела намагається поширити свій вплив на регіон Гаяни Ессекібо ще з 19 століття. Проте ніколи раніше не намагалася його анексувати. В минулому десятиріччі в Ессекібо почали видобувати нафту і тепер Гаяна може стати великим виробником нафти поза ОПЕК. У 2022 році ExxonMobil на блоці Stabroek отримало підтверджені запаси нафти в 11,5 млрд барелів та 1,04 трлн куб м газу. В розробку покладів вже інвестує низка компаній: американські ExxonMobil та Anadarko, канадська CGX Energy, ізраїльська Ratio Oil, іспанська Repsol, британська Tullow Oil, китайська CNOOC.

Ізраїль. Після нападу ХАМАСу на Ізраїль, було зупинено видобуток газу на родовищі Тамар із запасами 315 млрд куб м природного газу. Через це він скоротив експорт газу до Йорданії та Єгипту, що потягло припинення експорту LNG цими країнами. І хоча днями видобуток газу на Тамарі відновився, до завершення війни він лишатиметься нестабільним.

Єгипет. Як вище зазначив, через війну в Ізраїлі, Єгипет припинив експорт LNG до ЄС і Туреччини, які були його основними покупцями. А зростання напруги на Близькому Сході загрожує подальшим інвестиціям у розробку газових покладів на шельфі Єгипту, які вважаються перспективним.

Ємен. Після початку війни в Ізраїлі єменські повстанці-хусити захопили в Червоному морі судно, яке, за їхніми твердженнями, належить Ізраїлю. І заявили, що й надалі атакуватимуть інші судна. Це поставило під загрозу морський маршрут постачання з Перської затоки і посилило тиск на енергетичні ринки.

Лівія. росія вже давно підживлює громадянську війну в країні. Нещодавно ряд західних ЗМІ повідомили про наміри рф розширити військову присутність у Лівії та навіть створити базу для свого ВМФ. Водночас видобуток газу на родовищах Wafa and Bouri, які разом розробляють Eni і лівійська NOC постійно скорочується. Через це експорт газу до Італії трубопроводом Greenstream за останні три роки скоротився більш ніж на 30%. За таких умов Greenstream, який може прокачувати до 11 млрд кубометрів газу на рік, працюватиме на рівні нижче 25% доступної потужності.

Нігер. Військовий переворот в країні, яка є однією із найбільших видобувників урану у світі, проходив під прапорами рф. І хоча наразі країна не обмежила видобуток урану французькою Orano Group, нестабільність і антифранцузькі настрої в Нігері також посилили тиск на енергетичні ринки.

Читайте також: Попит на нафту зростає: як на це відреагує ОПЕК+ та ФРС

Навіть такий короткий аналіз дає уявлення про те, наскільки послідовними є «раптові» конфлікти останнього часу. Очевидною є їхня ціль: зменшення ліквідних вуглеводнів на світовому ринку, в першу чергу — на європейському, та як наслідок нав’язування Газпромом спільно з Новатеком своїх ресурсів як безальтернативних.

Крок у відповідь цивілізованого світу — своєчасні та повні санкції на нафтогазові та атомно-промислові компанії кремля.

Автор:
Колісник Микола
Заступник міністра енергетики України Колісник Микола
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 25 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами