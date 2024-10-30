Трамп або Гарріс: як відреагують українські бонди на їх перемогу

Вибори у США відбудуться вже наступного тижня. Аналітики по-різному оцінюють те, як виграш Гарріс або Трампа відіб'ється на фондовому ринку США. Як він може вплинути на Україну та чим може бути цікавий для українських інвесторів розповів співзасновник та керуючий партнер інвестиційно-банківської компанії FinPoint Сергій Будкін.

Почав думати над тим, які активи можуть здешевшати у випадку виграшу кожного кандидату в президенти США, бо цікаво, часом контрінтуїтивно і багато чого буде мати прямий вплив на економіку України.

Нафта

Виграш Трампа = зниження ціни нафти, при тому скоріше за все — довгострокове.

Причин дві: якщо щось і є послідовного в економічних поглядах Трампа, то це — слоган Drill, Baby, Drill! Тобто він дасть всі можливі дозволи на фрекінг, добудову трубопроводів і т.ін. і США стануть ще більшим видобувачем нафти (США вже зараз — найбільший видобувач нафти у світі).

Це короткостроковий фактор. Довгостроковий фактор — в тому, що ізоляціоністська та протекційна (тарифи) політики Трампа призведуть до суттєвого уповільнення світової економіки, тобто до системного і довгострокового зниження попиту на нафту.

Українські євробонди

Виграш Камали Харріс = зниження ціни українських євробондів, бо інвестори, судячи з їх поведінки останні пару тижнів, коли шанси Трампа суттєво підвищилися, вважають, що прихід до влади Трампа призведе до дуже швидкого встановлення миру в Україні й, в результаті, економічної стабілізації.

Інвестори не думають над тим, чи буде цей мир прийнятним для українського соціуму і чи він буде/може бути довгостроковим.

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Акції Tesla

Прихід Харріс з її набагато більш «зеленою» програмою, ніж у Трампа = контрінтуїтивне падіння акцій Tesla. Бо Трамп не підтримує подальший розвиток електромобілів і тому це дуже вигідно Tesla — конкуренція з боку Китаю буде обмеженою, Tesla продовжить збільшувати свій відрив від американських конкурентів в електромобілях і продовжить отримувати субсидії від держави (Government credits), яких вона отримала вже 739 млн доларів або більше третини свого прибутку.

Tesla після того продає ці кредити іншим автомобілебудівникам, які не виконують нормативи зниження екологічного навантаження своїх виробництв, зокрема Stellantis Group (виробнику Крайслерів та Джипів). При цьому інші автовиробники продовжать втрачати мотивацію переходити на електричні моделі.