Психологія інвестора: чому внутрішня опора важливіша за ідеальний портфель

Чому інвестори часом отримують меншу дохідність, ніж активи, у які вони вклали гроші? Значення має не лише вибір портфеля, а й те, коли людина купує, продає або змінює стратегію. Аліна Золотар, стратегічний партнер з управління капіталом та складними фінансовими рішеннями, розповідає, як тривога й бажання швидкого результату впливають на інвестиційні рішення та що допомагає не відступати від свого плану.

Коли говорять про успішне інвестування, зазвичай обговорюють активи: нерухомість чи фондовий ринок, акції чи облігації, Україна чи інші юрисдикції. Але є фактор, який часто залишається за межами цієї розмови. Людина, яка приймає інвестиційні рішення.

Можна побудувати дуже добре диверсифікований портфель, підібрати якісні активи й продумати стратегію. Але в момент, коли ринок падає, угода затримується або очікуваний результат не приходить так швидко, як хотілося, рішення все одно прийматиме конкретна людина. Зі своїми страхами, амбіціями, очікуваннями та звичкою реагувати на невизначеність.

Іноді саме це визначає результат сильніше, ніж вибір конкретного активу.

Портфель може бути ідеальним. Але чи готові ви ним керувати?

Є показова статистика Morningstar. За 10 років до кінця 2025 року середній долар, інвестований в американські фонди та ETF, приносив 8,7% на рік. Самі ж фонди за цей період показали середню річну дохідність 9,9%. Різниця — 1,2 відсоткового пункта на рік.

Це не означає, що фонди «заробили», а інвестори щось зробили неправильно. На результат впливали час і обсяг внесків та вилучень. Але дослідження добре показує інше: те, як інвестор поводиться з активом, може суттєво відрізнятися від результату самого активу.

Ще більш наочно це видно у дослідженні DALBAR. У 2024 році S&P 500 зріс на 25,02%, тоді як середній інвестор в акції отримав 16,54%. Розрив становив 8,48 відсоткового пункта. У 2025 році ситуація була значно кращою: 17,88% у S&P 500 проти 17,16% у середнього інвестора.

Тобто питання не лише в тому, що відбувається з ринком. Питання ще й у тому, що в цей момент відбувається з нами.

Я теж хотіла всього і бажано одразу

Я добре знаю цей стан. Коли ти молодий, амбітний, у тебе багато енергії, здається, що все має відбуватися швидко. Кар'єра — зараз. Вищий дохід — зараз. Новий рівень — бажано вже завтра. А потім ти дивишся на себе, дивишся на результати інших людей і раптом бачиш величезну дистанцію між тим, де ти є, і тим, де, як тобі здається, вже мала б бути.

Соцмережі чудово допомагають цю дистанцію збільшувати. Ти бачиш чужі результати, угоди, будинки, подорожі, бізнеси — але не бачиш десятки років роботи, невдалих рішень, відкладених результатів і того, скільки всього залишилося за кадром. І з цього стану дуже легко почати діяти швидше.

Ще один проєкт. Ще одна інвестиція. Ще одна стратегія. Ще один спеціаліст, який нарешті все виправить.

Іноді це працює. Але якщо постійно намагатися прискорювати результат, дуже легко переплутати інвестування зі спробою зняти власну тривогу.

Саме тоді рішення починають нагадувати казино: не тому, що актив сам по собі ризиковий, а тому, що ми починаємо використовувати наступну інвестицію як спосіб швидше отримати бажаний результат або позбутися неприємного відчуття.

Для мене одним із найважливіших професійних усвідомлень стало інше: не завжди потрібно бігти швидше. Іноді потрібно навчитися довше залишатися в грі.

Внутрішня опора — це не «мені нічого не страшно»

Я не дуже вірю у фінансову сміливість у стилі «мені не страшно — я просто ризикну». Мені здається, набагато зріліша позиція звучить інакше: «Мені страшно. Але я все одно можу прийняти рішення, не дозволяючи страху прийняти його за мене».

Внутрішня опора — це не відсутність стресу. Це здатність витримувати його, не руйнуючи через нього власну стратегію.

Уявімо двох інвесторів із приблизно однаковим портфелем. Перший спокійно ставиться до коливань, розуміє свій горизонт і знає, навіщо купував актив. Другий щодня перевіряє котирування, читає новини, порівнює себе з іншими і починає нервувати, коли актив падає на 10%.

Формально вони інвестували в одне й те саме. Але психологічно це дві абсолютно різні інвестиції. Один управляє портфелем. Інший — власною тривогою.

Що насправді означає бути готовим до інвестування

Я б виділила кілька речей, які допомагають мені самій.

1. Знайти свій ритм

Я навмисно кажу «ритм», а не «дисципліна». Дисципліна часто звучить як «змусь себе», а ритм — це темп, який можна підтримувати довго. У кожного з нас обмежений ресурс — ми самі та наш час. Тому замість «скільки я можу інвестувати зараз?» я питаю себе: «Яку систему я зможу підтримувати через рік, три або п'ять років?» У довгострокових інвестиціях стійкість системи часто важливіша за один сильний ривок.



2. Відрізняти розширення від втечі від страху

Я часто ставлю собі питання: «Це рішення розширює мої можливості чи допомагає мені швидше втекти від дискомфорту?» Відкрити новий ринок, розібратися з незнайомим інструментом, залучити спеціаліста — це може бути розширенням. А вкласти весь капітал в актив лише тому, що «всі вже на ньому заробляють», — зовсім інша історія. Розширення не означає бездумний ризик.

3. Робити ризик керованим

Якщо невідомого занадто багато, питання не обов'язково має звучати «так чи ні?». Можна запитати: «Як я можу розділити цей ризик на менші частини?» Отримати більше інформації. Порадитися з фахівцем. Почати з меншої суми. Перевірити гіпотезу. У бізнесі ми називаємо це тестуванням. Я називаю це demo version майбутнього життя.

Не обов'язково одразу інвестувати весь запланований капітал. Іноді перший крок — це не гроші, а час: консультація, дослідження, аналіз активу. Після цього наступний крок стає набагато зрозумілішим.

4. Не залишати стрес без дії

Якщо проблема постійно крутиться в голові, але нічого не змінюється, стрес зазвичай тільки зростає. Тому я питаю себе: «Що конкретно я можу зробити сьогодні, щоб зменшити невизначеність?»

Іноді це документ, питання юристу чи розмова з людиною, яка бачить ситуацію збоку. Особливо в інвестиціях я ціную третю думку — не для того, щоб хтось вирішив за мене, а щоб побачити те, чого я сама зараз не бачу.

5. Перетворювати фокус на дію

Можна багато думати про гроші, читати аналітику й стежити за ринками. Але між інформацією та результатом завжди є дія. Тому я намагаюся щодня мати хоча б одну money-making action: переговори, пропозицію, наступний крок в угоді, інвестицію, консультацію чи рішення, яке наближає мене до фінансової цілі. Не обов'язково робити щось грандіозне. Важливо, щоб м'яч рухався вперед.

І тоді питання змінюється

Ми можемо нескінченно шукати ідеальний портфель, актив чи момент входу. Але жоден портфель не захистить нас від того, що життя піде не за планом. Тому для мене зріле інвестування починається не з питання «У що мені інвестувати?», а трохи раніше: «Чи готова я бути людиною, яка зможе витримати цю інвестицію?»

Чи зможу я не продавати актив тільки тому, що мені стало страшно? Не купувати лише тому, що інші вже заробляють? Визнати, що чогось не знаю, і попросити допомоги? Продовжувати стратегію, коли зовнішній світ щодня пропонує її змінити?

Мені здається, саме тут починається внутрішня опора інвестора.

Ми будуємо не тільки портфель. Ми будуємо власну здатність управляти тим масштабом капіталу, до якого прагнемо.