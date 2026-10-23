Парадокс на $22 мільярди: чому ШІ ощаджує роки праці, але ігри не стають дешевшими

У Capcom система ШІ виконує за три доби перевірки ігрової графіки, на які людям, за оцінкою компанії, знадобилося б 3 000−5 000 годин роботи. Microsoft експериментує з генерацією ігрових сцен, а незалежні автори за допомогою моделей створюють ігри самотужки. Проте за прискоренням розробки та новими технологічними можливостями ховається масштабна трансформація всієї індустрії. Що це означає для гравців?

Хто й як змінює правила гри на ринку

Уявіть, що алгоритм дивиться лише одну секунду гри, зчитує натискання кнопки на ґеймпаді й далі сам повністю конструює наступні кадри. Саме так працює експериментальна модель Muse від Microsoft. Вона генерує фізику та події на ходу. Наприклад, якщо додати на статичне зображення нового персонажа, модель відразу вплітає його в дію та змушує рухатися. Це лише науковий експеримент, проте він показує майбутнє розробки, де, замість місяців кропіткого кодування, автори зможуть випробовувати десятки варіантів гри за декілька хвилин.

Доки в одному таборі алгоритм вчать генерувати світи, у Sony автоматизують обробку акторської гри. Інструмент Mockingbird перетворює дані захоплення міміки на анімацію цифрового обличчя, виконуючи за частку секунди операції, які раніше займали години. Його вже використовують у Naughty Dog та застосували в Horizon Zero Dawn Remastered. Sony не називає суми заощаджених коштів, проте пояснює, що такі інструменти звільняють час команди для опрацювання ігрових світів і механік. Отже, вигода може полягати й у можливості підвищити якість гри в межах наявного бюджету.

В інших напрямках ігрового бізнесу компанія вже наводить фінансові результати застосування ШІ. За даними Sony, оптимізація проходження платежів через платіжні мережі PlayStation за допомогою ШІ забезпечила понад $700 млн додаткового виторгу за три роки. Це окреме від генеративних моделей застосування технології, яке показує ще один шлях до фінансового результату — вдосконалення інфраструктури, через яку компанія отримує гроші від гравців.

Microsoft також експериментує з автоматизацією розробки. У межах Xbox Labs дослідники працюють над ШІ-агентами, які можуть писати код, перевіряти його роботу та виправляти знайдені помилки. Ідея полягає в тому, щоб передати алгоритмам частину повторюваних завдань і скоротити час від задуму до робочої версії гри. Поки що йдеться про експерименти, тому оцінювати їхній вплив на бюджети розробки зарано.

У Capcom автоматизоване тестування вже стало частиною розробки. ШІ перевіряє ігрові локації та поєднання персонажів зі спорядженням, шукаючи візуальні помилки. Система відбирає ймовірні проблеми та пропонує виправлення, а остаточне рішення залишає фахівцям. За оцінкою компанії, перевірка локацій, на яку людям знадобилося б 3 000−5 000 годин роботи, займає в ШІ близько трьох діб. Так компанія прагне зменшити обсяг ручних перевірок, який зростає разом із масштабами ігор, і дати тестувальникам більше часу на оцінювання самого ігрового досвіду.

Утім, за межами лабораторій практичний геймдев рухається без поспіху. Останнє дослідження GDC свідчить, що генеративний ШІ використовують 36% із понад 2 300 опитаних розробників. При цьому більшість із них не поспішають віддавати алгоритмам фінальний результат. Лише 5% користувачів генеративного ШІ застосовують його для функцій, з якими взаємодіє гравець. Натомість 81% — використовують його для досліджень і пошуку ідей, 47% — для допомоги з кодом, 35% — для прототипування.

Коли ціла студія вміщується в одній людині

Паралельно з експериментами великих компаній ШІ відкриває шлях до власної гри авторам, яким раніше бракувало грошей або технічних навичок. Чех Ондржей Сисел, телевізійний сценарист за основною професією, майже десять років обмірковував гру-стратегію про плем’я, яке рятується від наступу льодовика. Відкладених коштів вистачило б приблизно на два тижні роботи програміста. Натомість за допомогою ШІ він узявся самостійно створювати Winter Hunts Us, залучивши моделі до написання значної частини коду, підготовки графіки та музики.

Для досвідчених розробників ці інструменти стають можливістю піти з великої компанії та працювати на себе. Ендер Тинкир, який долучався до створення Toon Blast і Royal Match, розповів, що самостійно розробив мобільну головоломку Zen Mahjong за два місяці, використовуючи Copilot, Codex і Claude Cowork. Згодом інвестор запропонував йому створити нову компанію, команда якої складалася лише з двох людей.

Є такі експерименти й в Україні. У жовтні Kyrylo Kozak представив «Піксельну Україну» — безкоштовну браузерну гру, в якій можна подорожувати українськими містами під місцеве радіо. Ідею підказав відкритий інструмент Pixel Path розробника Jon Wheatley, що створює піксельну поїздку між двома точками на реальних мапах. Kozak захотів розширити цей задум до масштабної подорожі всією країною, включно з Кримом і Донбасом. Коли опубліковане ним відео у Threads набрало понад 2 млн переглядів, стало зрозуміло: проєкт варто доробити та відкрити для всіх.

Досвід щоденної роботи з ШІ-агентами дозволив узятися за проєкт самостійно. Проте автономність алгоритмів має конкретну вартість. Фінансову сторону розробки Kyrylo Kozak описує так:

«Головна витрата — це ШІ. Гру зробили агенти Claude Code приблизно за 25−26 годин майже автономної роботи, і за цей час вони спалили близько 2,5 мільярда токенів. Для цього я тримав дві максимальні підписки Claude Max, по $200 на місяць кожна. Ще близько $100 пішло на піксельну графіку в RetroDiffusion, а майже 200 картинок я згенерував безкоштовно на Cloudflare. Хостинг і мультиплеєр працюють на безкоштовному тарифі Cloudflare, мапа з OpenStreetMap теж безкоштовна».

Окремого бюджету автор не визначав, оскільки від початку сприймав розробку, як експеримент. Від гравців надійшло близько $300 донатів, які він планує спрямувати на нову графіку. Саме наповнення світу залишається одним із завдань, що потребують подальшої роботи.

Після того, як у коментарях люди почали писати про бажання допомогти, Kozak опублікував вихідний код гри на GitHub. Хоча внесків від спільноти поки що небагато, оскільки підготувати якісну піксельну графіку та додати нові регіони складніше, ніж здається.

Монетизувати проєкт автор не планує. «Гра безкоштовна і належить українській спільноті», — наголошує Kyrylo Kozak.

Саме доступність розробки за допомогою ШІ дозволила йому взятися за задум без планів повернути вкладені кошти. На запитання, чи створював би він таку гру без цих інструментів, Kozak відповідає:

«Точно б не взявся. Це суто фановий арт-проєкт про Україну: він дає людям проїхатися своїми місцями й вуличками у віртуальному світі. Без ШІ на 5 846 км реальних доріг, понад 400 картинок і мультиплеєр потрібна була б команда і багато місяців роботи, а для хобі-проєкту таке ніхто не робить».

Цей кейс показує важливу зміну, яку генеративні моделі несуть у приватну розробку: вони не просто прискорюють створення ігор, а роблять можливими некомерційні арт-проєкти, за які раніше одна людина просто не ризикнула б узятися.

Чому прискорення розробки не гарантує економії та створює нові ризики

На перший погляд, потенціал автоматизації здається колосальним. За оцінкою Morgan Stanley, використання ШІ може заощадити ігровій індустрії близько $22 млрд, дозволяючи скоротити рутину та вивільнити ресурси. Для великих видавців це цілком зрозуміла мотивація: на тлі того, як розробка The Last of Us Part II від Naughty Dog коштувала близько $220 млн, Sony прямо пояснює впровадження алгоритмів прагненням стримати зростання бюджетів і братися за амбітніші проєкти.

Проте всередині професійної спільноти рівень скепсису продовжує зростати. За даними GDC, частка опитаних фахівців, які оцінюють вплив генеративного ШІ як негативний, зросла з 30% у 2025 році до 52% у 2026-му, а серед спеціалістів із візуального та технічного мистецтва цей показник сягає 64%.

Одне з питань, що стоять за цим скепсисом, — чи виправдовує економія витрати на впровадження та використання ШІ. У дослідженні Google Cloud та The Harris Poll, проведеному у 2025 році серед 615 фахівців із розробки ігор, 24% опитаних назвали вартість інтеграції моделей серед основних труднощів, а 25% — вказали на складність оцінювання результатів. Понад те, студія потрапляє у залежність від тарифів постачальника. Як зазначає експерт із ШІ Люк Дікен, який працював у Zynga та Take-Two, будь-яке подорожчання сервісу змушує розробників платити більше або витрачати час на перебудову процесів. Навіть зниження ціни одного запиту не гарантує економії, якщо автономні ШІ-агенти виконують дедалі довші ланцюжки дій і перевіряють результати один одного.

У такій ситуації студія опиняється перед непростим вибором. Спроба відмовитися від уже інтегрованих моделей загрожує перенесенням релізу, тоді як збереження звичного темпу вимагає нових фінансових вливань. У підсумку компанії доведеться вибирати між скороченням власного прибутку, урізанням бюджетів на інших етапах розробки чи спробою перекласти ці витрати на покупців через вищу ціну гри.

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Зміни у структурі витрат неминуче позначаються і на кадровому ринку. На думку Дікена, спроба швидко підвищити прибутковість внаслідок передачі базових завдань алгоритмам загрожує дефіцитом фахівців уже за п’ять років. Коли індустрія відмовляється від молодших спеціалістів, вона позбавляє їх практики, без якої неможливо виростити нове покоління концепт-художників чи технічних директорів.

Творець Dwarf Fortress Тарн Адамс гостро критикує такий підхід, зводячи ідею суцільних скорочень до економічного парадоксу. Керівники мріють створювати ігри натисканням однієї кнопки, іронізує він, але звідки в людей, які втратять роботу через таку автоматизацію, візьмуться гроші на придбання цих ігор?

Побоювання розробників посилює хвиля скорочень. У березні 2026 року Epic Games оголосила про звільнення понад 1 000 працівників, а в липні, за даними профспілки CWA, Xbox скоротила 1 600 робочих місць. Водночас приписувати ці втрати автоматизації було б некоректно. Epic прямо заперечила зв’язок зі ШІ, пояснивши рішення фінансовими труднощами та зниженням активності у Fortnite.

Втім, такий негативний сценарій залежить від стратегії конкретного керівництва. Приклад японської Capcom доводить, що ШІ можна поєднувати з розширенням команди: за рік до березня 2026 року компанія збільшила штат розробників із 2 846 до 3 011 людей, спрямувавши приріст продуктивності на створення більшого обсягу контенту.

Поряд із загрозою робочим місцям постає і проблема якості згенерованого матеріалу. Старша продюсерка Emeteria Еліз Маршуба пояснює, що спроба замінити концепт-художників на Midjourney часто залишає команду без потрібного художнього результату, тому в їхній грі Fading Echo ШІ виконує лише суто повторювану рутину. З аналогічної причини у Larian Studios повністю відмовилися від генерації діалогів для нової Divinity. Керівник сценарного напряму Адам Сміт оцінив якість текстових експериментів як «у найкращому разі, три з десяти».

У результаті боротьба за якість перетворюється на нові часові та фінансові витрати. За даними серпневого звіту CWA та дослідників Корнелльського й Західного університетів, 59% опитаних розробників погодилися, що генеративний ШІ додає їм роботи з виправлення помилок. Саме ці трудомісткі доопрацювання у поєднанні з платою за хмарні інструменти й визначають, чи заощадить студія бодай щось наприкінці розробки.

Чому «дешевша» розробка зробить дорожчою боротьбу за гравців?

Коли створювати ігри стає простіше, ринок активніше заповнюється новими проєктами. Проте кількість релізів зростає значно швидше, ніж час і гроші, які аудиторія готова на них витратити. У результаті заощадження на виробництві неминуче обертаються більшими витратами на просування. Як застерігають аналітики Morgan Stanley, саме дедалі більша конкуренція здатна поглинути значну частину фінансової вигоди від ШІ, змушуючи студії перенаправляти збережені бюджети в маркетинг.

Для незалежного автора чи маленької студії це означає, що доступність технологій вирішує лише частину завдання. Створити гру замало, адже її потрібно вихопити з інформаційного шуму й переконати гравця віддати свій час саме їй. Проте ця боротьба ускладнюється для всіх. Великі видавці, хоча й тримаються завдяки відомим франшизам та налагодженій дистрибуції, але так само змушені витрачати дедалі більше ресурсів, щоб утримувати увагу мільйонів. У результаті перевагу отримує не той, хто випустив проєкт швидше чи дешевше, а той, чий голос виявиться гучнішим.

За таких умов важливою рисою позиціонування стає, зокрема, й саме ставлення до ШІ. Творці трилера Limerence навмисно підкреслюють відсутність генеративних алгоритмів, перетворюючи ручну працю й людське авторство на знак якості для вибагливої аудиторії. Творці Codex Mortis, навпаки, будують усю рекламну кампанію навколо того, що їхній проєкт повністю згенерований штучним інтелектом. Так технологічна філософія стає способом вирізнитися, хоча, чи перетвориться ця початкова цікавість на продажі й довіру, як і раніше, залежить від якості самої гри.

Зрештою будь-яке рішення про використання ШІ залишається за людиною. Саме керівники студій обирають, куди спрямувати вивільнений ресурс — на поліпшення геймдизайну, підтримку команди чи черговий рекламний ривок. У бізнесі, де кожен наступний проєкт однаково потребуватиме досвідчених майстрів і лояльності гравців, економія в одному квартальному звіті ризикує виявитися надто дорогою помилкою у наступному.