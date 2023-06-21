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21 червня 2023, 15:25 Читать на русском

У застосунку «Дія» з’явилась облігація Нова Каховка

У середу, 21 червня, застосунку «Дія» стала доступна ще одна військова облігація — Нова Каховка. Про це повідомляє пресслужба «Дії» в Telegram.

У середу, 21 червня, застосунку «Дія» стала доступна ще одна військова облігація — Нова Каховка.
Фото: t.me/diia_gov

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Деталі

  • Процентна ставка військової облігації Нова Каховка становить 18,2%.
  • Дата виплати — 1 травня 2024 року.

«Військова облігація — це як депозит, але в не в банк, а в перемогу. Кожна облігація — це не просто додатковий заробіток, а ще й підтримка економіки держави та допомога нашим захисникам і захисницям», — йдеться в повідомленні.

Як працюють військові облігації

Держава випускає цінні папери, ви купуєте їх у вигляді облігацій, гроші йдуть у державний бюджет. Після закінчення терміну вам повертаються вкладені кошти та відсоток прибутку.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
21 червня 2023, 15:59
#
Процент, который съест инфляция, ну и сами деньги.
+
0
12391455
12391455
21 червня 2023, 16:59
#
Кэээээээээээээп
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