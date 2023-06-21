У застосунку «Дія» з’явилась облігація Нова Каховка

У середу, 21 червня, застосунку «Дія» стала доступна ще одна військова облігація — Нова Каховка. Про це повідомляє пресслужба «Дії» в Telegram .

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Деталі

Процентна ставка військової облігації Нова Каховка становить 18,2%.

Дата виплати — 1 травня 2024 року.

«Військова облігація — це як депозит, але в не в банк, а в перемогу. Кожна облігація — це не просто додатковий заробіток, а ще й підтримка економіки держави та допомога нашим захисникам і захисницям», — йдеться в повідомленні.

Як працюють військові облігації

Держава випускає цінні папери, ви купуєте їх у вигляді облігацій, гроші йдуть у державний бюджет. Після закінчення терміну вам повертаються вкладені кошти та відсоток прибутку.