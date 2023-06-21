У середу, 21 червня, застосунку «Дія» стала доступна ще одна військова облігація — Нова Каховка. Про це повідомляє пресслужба «Дії» в Telegram.
У застосунку «Дія» з’явилась облігація Нова Каховка
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Деталі
- Процентна ставка військової облігації Нова Каховка становить 18,2%.
- Дата виплати — 1 травня 2024 року.
«Військова облігація — це як депозит, але в не в банк, а в перемогу. Кожна облігація — це не просто додатковий заробіток, а ще й підтримка економіки держави та допомога нашим захисникам і захисницям», — йдеться в повідомленні.
Як працюють військові облігації
Держава випускає цінні папери, ви купуєте їх у вигляді облігацій, гроші йдуть у державний бюджет. Після закінчення терміну вам повертаються вкладені кошти та відсоток прибутку.
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