Інвестори «біжать» у золото: як вони купують жовтий метал

Ціни на золото продовжують зростати. У п'ятницю ціна вже перевищила $3200 за унцію. Fortune розповів , чому жовтий метал продовжує залишатися чудовою інвестицією під час ринкової волатильності. «Мінфін» вибрав головне.

Багато інвесторів розраховують на те, що за часів економічних потрясінь золото збереже свою вартість. Такою є думка «золотих жуків» — інвесторів, які дуже оптимістично налаштовані щодо золота, як захисного активу, і вірять у те, що ціна на нього зростатиме майже нескінченно.

Протягом останнього тижня, доки акції руйнуються, а світові ринки втрачають віру в казначейські облігації США, «золотих жуків», наймовірніше, побільшало. Але чи є популярним уявлення про золото, як про найнадійніший притулок, правдою, та чи витримує його вартість нинішні фінансові потрясіння? Коротка відповідь: так і так.

Справді, погляд на останні ціни показує, що золото тримається краще, ніж будь-коли, тоді як Дональд Трамп б'є по світовій економіці, то запроваджуючи, то відкладаючи надхмарні мита. Воно вперше перетнуло позначку $3 000 за унцію 15 березня і з того часу ще більше підвищилося.

Однак будь-хто, хто розглядає можливість купівлі, повинен розуміти, як саме поводиться золото під час кризи, як його можна купити, і чому, як і у випадку з будь-якими інвестиціями, воно має певні недоліки.

Золото різко виросло на тлі тарифного хаосу

Коли на початку цього місяця індекс S&P 500 впав на 10,5%, знищивши близько $6,6 трлн ринкової вартості, ціна на золото теж впала. Це може бути сюрпризом, і для деяких поставить під сумнів репутацію золота, як безпечного притулку. Але початкові враження оманливі: падіння не відбивало втрату інвесторами віри у золото. Це був, радше, тимчасовий сплеск: трейдери гарячково продавали всі види активів, щоб покрити маржинальні вимоги за іншими позиціями.

«Коротка відповідь — ні, статус золота, як безпечного притулку, не ослаб», — говорить Ліна Томас, аналітикиня із сировинних товарів у Goldman Sachs.

«Ми, ймовірно, побачимо зростання цін на золото після завершення розпродажу, викликаного маржинальними вимогами, за яким буде різке зростання попиту».

(Інвестори були змушені продавати золото, щоб покрити зобов'язання перед брокером при торгівлі із позиковими коштами. Коли ринки різко падають, брокери вимагають додаткового забезпечення, і інвестори можуть розпродавати навіть «безпечні» активи, такі як золото, щоб швидко отримати готівку. Після того, як такий вимушений розпродаж закінчується, попит на золото може знову зрости — прим. «Мінфін»).

На графіку нижче ця закономірність простежується на прикладі динаміки індексу S&P 500 та золота під час тарифної кризи.

Томас додала, що це типова картина, наголосивши, що під час минулих екстремальних ринкових подій, таких як паніка через COVID у березні 2020 року, золото впало на 5%, перш ніж швидко відновитися.

Пітер Грант, віцепрезидент дилера дорогоцінних металів Zaner Metals LLC, висловив схожу думку, зазначивши, що ця картина падіння та подальшого зростання золота також виникає під час незначних збоїв на фондовому ринку, наприклад, у відповідь на поганий звіт про рівень зайнятості.

Репутація золота, як безпечного притулку під час кризи, існує вже давно. Вона частково зумовлена ​​універсальною привабливістю металу — він популярний у США, Індії, Китаї та ще в багатьох інших країнах, — а також його обмеженою пропозицією.

Як зазначив JP Morgan у нещодавньому звіті: «За всю історію людства було видобуто близько 200 000 тонн золота, що достатньо, щоб покрити футбольне поле на глибину лише одного метра. Більшість його залишається з нами і сьогодні».

Останніми роками привабливість золота помітно зросла. Якщо шлях від $1 000 до $2 000 за унцію зайняв 12 років (до 2020 року), то подолання позначки $3 000 зайняло всього п'ять років. У своєму звіті JP Morgan вже третій рік поспіль називає золото однією з найперспективніших інвестицій і запитує: «Чи досягне ціна $4 000?».

Хоча останній стрибок цін на золото викликаний ринковою нестабільністю, на зростання також впливають геополітичні чинники. Центробанки у всьому світі масово скуповують золото, прагнучи скоротити частку доларів США у своїх резервах. На тлі торгових воєн, започаткованих президентом Трампом, і зростаючих сумнівів інвесторів у надійності американських казначейських облігацій, золото залишається привабливим захисним активом, і попит на нього, найімовірніше, продовжить зростати в найближчому майбутньому.

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Купівля золота та недоліки його зберігання

Золото цінується за рідкість, красу та надійність, особливо у кризові часи. Але воно не приносить прибутку, як акції чи облігації, — ви не отримаєте дивіденди, і навіть навпаки: за зберігання золота доведеться доплатити.

Для справжніх «золотих жуків» ця відсутність дохідності не є великою проблемою, оскільки вони цінують метал за його безпеку, і вважають, що ціна лише зростатиме у довгостроковій перспективі.

Решті інвесторів варто подумати двічі, перш ніж вкладати велику суму в такий актив. Проте купити трохи золота — розумна ідея для диверсифікації портфеля.

Купівля золота — питання особистих переваг: або ви вибираєте низькі комісії та зручність, або відчуття безпеки від володіння справжнім металом.

Якщо важливі низькі витрати, то краще купити золото через біржові фонди (ETF), такі як SPDR Gold Shares (GLD) або iShares Gold Trust (IAU). Комісії там відносно низькі: близько 0,25−0,4% на рік.

Якщо хочете тримати золото в руках, будьте готові до додаткових витрат: карбування, доставка, зберігання.

Премія, яку ви заплатите понад ринкову ціну, залежатиме від того, що ви купуєте. Наприклад, монета «Американський золотий орел» обійдеться вам дорожче, ніж простий зливок. А також — від кількості, яку ви замовляєте. Маржа продавця може становити 2−5%. Costco має націнку близько 2%.

Навіть просте зберігання золота тягне за собою певні витрати: вам доведеться заплатити комісію за безпечну доставку золота до вас додому або в інше безпечне місце, а також вам, найімовірніше, доведеться заплатити за сейф або банківську комірку, щоб захистити його від крадіжки.

За витратами ETF є вигіднішим. Але якщо ви боїтеся економічного краху або просто любите тримати золото в руках — фізичний метал може бути найкращим вибором. «Фізичне золото — єдина форма золота, яка не є нічиїм зобов'язанням», — говорить Грант.