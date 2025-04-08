За 5 років вартість золота в гривневому еквіваленті зросла майже в 3 рази

З 1 квітня 2020 по 1 квітня 2025 року вартість 1 тройської унції золота (31,10348 грам) зросла за обліковою ціною НБУ в гривні майже в 3 рази: з 44,3 тис. грн до 129,2 тис. грн. В доларовому еквіваленті за курсом НБУ вартість золота зросла майже у 2 рази: з $1,604 тис. до $3,118 тис. Про це пише Центр економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс».

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Як змінювалася вартість золота

Динаміка вартості 1 тройської унції золота на Лондонській біржі (в доларах США) за цей період була дуже схожою: зростання в 1,98 раза — з $1,576 тис. до $3,134 тис.

При цьому за цей період за курсом НБУ гривня просіла відносно долара в 1,5 раза — з 27,63 грн / $ до 41,42 грн / $.

За 10 років (з 1 квітня 2015 по 1 квітня 2025) за обліковою ціною НБУ в гривні вартість 1 тройської унції золота зросла в 4,6 раза: з 27,84 тис. грн до 129,2 тис. грн. Вартість в доларовому еквіваленті за курсом НБУ зросла у 2,6 раза — з $1,187 тис. до $3,118 тис.)

Динаміка вартості 1 тройської унції золота на Лондонській біржі (в доларах США) за цей період була практично ідентичною: зростання у 2,6 раза — з $1,197 тис. до $3,134 тис.

При цьому за цей період за курсом НБУ гривня просіла відносно долара в 1,8 раза: з 23,45 грн / $ до 41,42 грн / $.

Тенденція до зростання вартості золота спостерігається практично протягом всього досліджуваного періоду, окрім з 1 квітня 2018−1 квітня 2019. Найбільш стрімке зростання вартості золота як в гривні, так і в доларах США, спостерігалось в період з 01.04.2024 по 01.04.2025: вартість тройської унції збільшилась в 1,5 раза в гривневому еквіваленті та в 1,4 раза в доларовому еквіваленті

Вартість золота в Україні від початку повномасштабного вторгнення

З 1 квітня 2022 по 1 квітня 2023 зростання золота в гривневому еквіваленті за курсом НБУ склало 27%.

З 1 квітня 2023 по 1 квітня 2024 зростання склало 20%.

З 1 квітня 2024 по 1 квітня 2025 зростання становить 50%.

Тобто за 3 роки вартість золота в гривневому еквіваленті збільшилася майже на 100%.

На даний час золото безпосередньо не прив’язане до жодної валюти. Його вартість формується на основі обсягу пропозиції та попиту на ринку (попит залежить від потреб промисловості, ювелірної галузі, інвесторів тощо).

Традиційно золото вважається «безпечним активом» та використовується для страхування від ризиків в довгостроковій перспективі. Але через геополітичну нестабільність існує вірогідність його помітного зростання надалі, зокрема й через нову митну політику США. Прогнозується, що в період з 01.04.2025 по 01.04.2026 зростання цін на золото може скласти 10%-12%.

Головний висновок: купівля золота є ефективним інструментом довгострокового фінансування. Динаміка збільшення його вартості дозволяє не тільки зберегти кошти від інфляції, а й отримати відчутний прибуток.