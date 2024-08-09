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9 серпня 2024, 16:35

Глобальні ринки втратили $6,4 трлн: чому, та чи зможуть вони відновитись

Минулими вихідними, коли тиждень ще не розпочався, здавалося, що він буде тихим та спокійним. Чому ринки впали вже у понеділок, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Минулими вихідними, коли тиждень ще не розпочався, здавалося, що він буде тихим та спокійним.

Ніщо не віщувало тривог: жодних доленосних звітів про економіку, результатів мегакомпаній за другий квартал, або нових кандидатів у президенти США.

Більшість інвесторів сподівалися, що вдасться перевести подих після турбулентності, викликаної не дуже втішними результатами Звіту про стан ринку праці, але не так сталося, як гадалося!

А сталося так, що ветерани-інвестори навіть почали згадувати про «чорний вівторок», протягом якого у 1987 році Dow Jones втратив 23% за один день.

Понеділок розпочався з падіння, якого ринки не знали вже декілька років. Червоніло, та ще й як, абсолютно все: ф’ючерси на американські фондові індекси, сировина, криптовалюта, азійські ринки, а сховатися можна було лише в облігаціях.

Чому ринки впали, та до чого тут Баффетт

Причина? Пояснень багато, але немає жодного, що само б по собі дало вичерпну відповідь.

Всього потроху:

  • слабенькі економічні показники в США,
  • гірші, ніж очікувалося, результати компаній, насамперед технологічних,
  • паніка в Токіо, де індекс Nikkei 225 втратив у понеділок 12%.

А якщо додати, що ринки перегріті, зафіксувати прибутки хочеться, про ймовірність рецесії говорять давно, багато і досить відомі люди, то й не дивно, що нерви у багатьох і не витримали.

Розпродаж почався, і про ситуацію на ринках не говорив тільки лінивий, включно з пенсіонерами, і хотів написати піонерами, але їх вже не існує в природі.

Загальній паніці допомогла ще й інформація про те, що Воррен Баффет продав половину своєї гігантської позиції в Apple і тримає основну частку активів у грошових коштах, а це приблизно $277 мільярдів, начебто готуючись до кризи.

Виглядало все досить логічно, якщо не брати до уваги, що Баффет вже досить давно «сидить» на багатомільярдній купі готівки та держоблігацій, з однієї простої причини — не так легко інвестувати таку шалену кількість грошей у щось гарне, що відповідає інвестиційній філософії геніального інвестора.

Трохи пізніше, у середу, з’ясувалося, що Баффет не так вже й скептично оцінює стан американської економіки і навіть, навпаки, «вражений її стійкістю». Про це розповів журналістам Джеймі Даймон, CEO JP Morgan, який зустрічався цього тижня з Баффетом і обговорював стан економіки та ринків.

До речі, сам Даймон теж налаштований оптимістично, оцінює ймовірність рецесії на рівні не вище ніж 35−40%, і запевняє, що «ринки — це не економіка», а події понеділка — це лише занадто бурхлива реакція, яка властива людській природі.

Ринки кидає в різні боки

У вівторок ринки заспокоїлися… Продовження падіння, на яке багато хто чекав зі страхом, на щастя не трапилося. І дякувати богу, бо наслідки могли б бути дуже поганими.

Паніка підвищує ризики: якщо розпродаж би продовжився, то й не схаменулися б, як фінансові ринки охопила криза, потім би затріщала банківська система, а там вже й до рецесії недалеко.

І не дивно, що багато хто з інвесторів на початку тижня закликав ФРС миттєво і позачергово знизити ставки (прямо, як вимога дешевих кредитів від НБУ!), а ймовірність того, що центральний банк зрештою не витримає тиску і знизить чотири рази до кінця року, зростала прямо на очах. Але система проявила стійкість і встояла!

До ранку середи ринки трохи заспокоїлися і почали торгову сесію впевненим зростанням, частково відігравши втрачене.

Але спокій тривав недовго — вже після обіду все зачервоніло і знову почали домінувати панічні настрої. День закінчився падінням і трейдери затамували подих в очікуванні четверга і свіжих даних про стан ринку праці, які мали вплинути на подальший розвиток подій.

Четвер всіх заспокоїв: первинні заявки з безробіття, кількість яких була меншою, ніж попереднього тижня, та нижче прогнозу, дали надію, що рецесія скасовується (тимчасово?) — індекси злетіли догори, продовжуючи тиждень неабияких коливань на оптимістичній ноті, начебто нічого й не трапилося.

Але тиждень ще не скінчився… Якщо сьогодні, у п’ятницю, індекси не втримаються і попрямують на південь, то це буде четвертий тиждень падіння поспіль. За оцінками Bloomberg, за цей час глобальні ринки втратили близько $6,4 трильйонів. Чимало!

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Як розгортатимуться події далі

Впевнений, що цього точно не знає ніхто, але трохи пару цього тижня випустили. Хоча, день-два зростання, до нових максимумів, безсумнівно підвищать тиск знову.

А, власне, з погляду фундаментальних чинників, із понеділка мало що змінилося, і так само, як гарні економічні дані у четвер допомогли ринкам відновитися, будь-яка погана новина наступними днями може збурити нові страхи щодо рецесії і спровокувати нове коло падіння. А може й ні…

Отже, все як завжди, і будь-які події на ринках можна пояснити одним словом: «Волатильність!». То вниз, то вгору, власне, як і має бути… Тож, про всяк випадок, я б тримав ремені безпеки пристебнутими.

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
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